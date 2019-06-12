Взятие аэродрома "Слатина" в Косово в 1999 году

Косово – регион на Балканском полуострове. Согласно конституции Сербии, Косово является частью сербской территории и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется

C 1945 года регион входил в состав Федеративной Народной Республики Югославия, затем с 1963 года – Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). В сентябре 1991 года в условиях распада СФРЮ косовские албанцы провозгласили независимую Республику Косово. Предпринимавшиеся сербскими властями попытки достичь компромисса с албанцами не принесли успеха. В крае была незаконно создана "Освободительная армия Косово" (ОАК), которая развязала террор против властей и местного сербского населения. В условиях осложнения обстановки в крае в феврале 1999 года в замке Рамбуйе под Парижем была предпринята безуспешная попытка налаживания переговоров между делегацией Союзной республики Югославия (СРЮ, существовала в 1992-2003 годах, состояла из Сербии и Черногории) и лидерами косовских албанцев при участии международных посредников. Ответственность за их срыв была возложена Западом на Белград, хотя он был готов продолжать диалог.

24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, альянс НАТО начал незаконные, с точки зрения международного права, военные действия на территории СРЮ. Официальным поводом для начала военных действий было объявлено присутствие сербских войск на территории края Косово и Метохия, власти также были обвинены в этнических чистках. В военной операции против СРЮ в той или иной форме участвовали 19 стран НАТО. Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года после того, как представителями армии СРЮ и НАТО в македонском городе Куманово был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Союзной Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил.

Число военных и гражданских лиц, погибших в ходе операции, до сих пор точно не установлено. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли порядка 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. За время бомбардировок около 860 тысяч человек стали беженцами . Окончательный размер ущерба, который был нанесен промышленным, транспортным и гражданским объектам СРЮ, не был назван. По разным оценкам, он измерялся суммой от 30 до 100 миллиардов долларов.

10 июня 1999 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1244, согласно которой на территории Косово и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности. Документ также предписывал вывод из Косово военных, полицейских и военизированных сил СРЮ, свободное возвращение беженцев и перемещенных лиц и беспрепятственный доступ на территорию организаций, оказывающих гуманитарную помощь, а также расширение степени самоуправления для Косово.

12 июня из Македонии в Косово должны были быть введены международные силы.

Россия настаивала на предоставлении ей отдельного сектора ответственности. Выбор пал на северную часть Косово, так как там проживала значительная часть сербов, и именно их безопасность была ключевой задачей России. Однако Запад отверг это предложение. США предложили России сначала ввести батальон, который должен был располагаться в американском секторе и подчиняться американцам. После непринятия этих условий российской стороной, США предложили увеличить присутствие России в Косово до двух батальонов, которые определяли в мобильный резерв командующего английской группировкой. Это предложение российская сторона также отвергла

Резолюция 1244 СБ ООН позволяла России действовать по своему усмотрению, поэтому российские военные предложили осуществить ввод своих сил в Косово одновременно с силами НАТО, но без согласования с ними. Этот вариант был одобрен президентом России Борисом Ельциным. Одновременный с натовцами ввод российского миротворческого контингента позволял вернуть Россию в процесс урегулирования на Балканах на равноправной основе и восстановить ее международный престиж. В связи с тем, что данное решение шло вразрез с военными планами НАТО и могло привести к началу полномасштабной войны, было предложено провести операцию молниеносно, скрытно и неожиданно для НАТО.

Для выполнения этой задачи Генеральный штаб РФ определил батальон Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава российской бригады, входившей в многонациональные миротворческие силы, которые были сведены в дивизию "Север" под командованием американского генерала и дислоцировались на территории Боснии и Герцеговины. Российским воинам предстояло совершить марш из Углевика (Босния и Герцеговина) до Приштины (столицы Косово) протяженностью более 600 километров.

Батальону ВДВ, состоящему из 200 человек, поставили задачу взять под контроль аэропорт "Слатина" (ныне международный аэропорт Приштина), расположенный в 15 километрах от Приштины и способный принимать тяжелые транспортные самолеты. Выполнение операции обеспечило бы возможность переброски в регион подкреплений по воздуху. Чтобы не было утечки информации, в курсе всех деталей марша на Приштину были только военные.

Операция готовилась еще с мая, когда группа из 18 военнослужащих подразделения российского спецназа скрытно выдвинулась в направлении аэропорта "Слатина". Они должны были скрытно взять его под наблюдение и подготовиться к прибытию основных сил. Задача была выполнена безукоризненно.

Чтобы опередить подразделения НАТО, которые выдвигались с территории соседней Македонии, российскому батальону нужно было начать движение заблаговременно и незаметно. Покинуть тайно место своей дислокации российские военные не могли, так как согласно установленному порядку они должны были информировать штаб дивизии о тех или иных своих действиях, типа выхода на разминирование, патрулирование или выполнение иной задачи подобного рода. Поэтому чтобы не вызвать подозрений у командования дивизии "Север", его проинформировали, что батальон выдвигается на территорию Союзной Республики Югославии для выполнения "частной задачи". Батальону ВДВ на подготовку к маршу дали только восемь часов. 11 июня 1999 года в пять часов утра колонна, состоящая из 15 бронетранспортеров и 35 бортовых автомобилей с личным составом, выдвинулась в сторону Приштины. К утру 12 июня батальон должен был взять под контроль аэропорт.

Большая часть марша проходила по территории дружественной Сербии. Ввод проводился при согласовании с политическим руководством Югославии. Президент страны Слободан Милошевич дал указание минобороны и другим министерствам и ведомствам оказать содействие российским подразделениям. Полицейские патрули и пограничники обеспечили "зеленый коридор" для прохода колонны. Десантников вели по маршруту, который хорошо был исследован разведчиками.

Колонна шла при 36-градусной жаре на скорости 80 километров в час и выше по сложной трассе, которую и на легковом автомобиле тяжело преодолеть. Марш прошел без потерь. В ночь на 12 июня батальон вышел к границе с Косово. Как и было предусмотрено, он притормозил движение. Российская сторона не ставила цель нарушать договоренности и первой вводить свой контингент на территорию автономного края. Генштаб РФ получал разведданные о каждом шаге натовцев. Поэтому, как только спецподразделения НАТО (разведки, связи и другие) пересекли границу Македонии с Косово, была дана команда батальону, возобновить движение. Десантники пересекли административную границу Сербии с Косово и двинулись на Приштину.

В два часа ночи 12 июня колонна вошла в столицу Косово, где ее встретило население города. Жители приветствовали российских десантников, колонна только через полтора часа смогла выбраться из города и двинулась к аэродрому. При подходе к нему саперам в темноте пришлось проделывать проходы в минных полях. К пяти часам утра 12 июня аэропорт "Слатина" был взят. В 7.30 с наблюдательного поста российские военные заметили приближение английской колонны. К этому времени десантники уже успели занять позиции. Для военных НАТО присутствие россиян на подступах к аэродрому оказалось неожиданным. Они попытались их выдавить из аэропорта, но эти усилия ни к чему не привели. Благодаря профессионализму военных из России и Великобритании до кровопролития дело не дошло.

Военные НАТО заняли позиции в безопасной для них близости от аэродрома. Страны НАТО заблокировали воздушные коридоры для пролета российских воздушных судов на аэродром. Сюда планировалось оперативно перебросить дополнительные силы десантников, но российскому батальону ВДВ пришлось некоторое время, пока шли переговоры, одному защищать аэродром от бойцов "Освободительной армии Косово" и сторонников боевиков из местных жителей, которые провоцировали десантников. Позже сторонам удалось договориться о совместном использовании аэродрома.

18 июня 1999 года в Хельсинки (Финляндия) министрами обороны РФ и США было подписано соглашение об условиях российского участия в международных силах КФОР (Kosovo Force, KFOR).

Косово было поделено на пять зон ответственности: американскую, английскую, итальянскую, немецкую и французскую. Российские военнослужащие присутствовали во всех зонах, кроме итальянской, российские представители находились в штабе КФОР.

Российские военнослужащие совместно с другими международными контингентами и гражданской администрацией обеспечивали бесперебойную работу аэропорта Приштины, несли службу по охране, обороне и эксплуатации других важных объектов, оказывали гуманитарную и медицинскую помощь населению.

Российскими военнослужащими в Косово с июня 1999 года по 23 июля 2003 года, когда был полностью завершен вывод российских миротворцев, было изъято более 800 единиц стрелкового оружия, большое количество боеприпасов, наркотиков, задержано свыше тысячи гражданских лиц за совершение противоправных действий; было обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов. В отдельные периоды численность российских миротворцев на Балканах превышала 3 тысячи солдат и офицеров. За четыре года на территории Косово при различных обстоятельствах погибли 12 российских миротворцев.

После вывода российских военных миротворцев с Балкан задачи продолжили выполнять лишь сотрудники правопорядка, командируемые из России в составе специальных групп.

Международные силы КФОР продолжают обеспечивать безопасность в Косово. Их изначальная численность в 1999 году составляла около 50 тысяч человек. В настоящее время численность КФОР – около 4 тысяч человек.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость Косово от Сербии. К настоящему времени, по данным МИД самопровозглашенной республики, суверенитет Косово признают 116 государств.

Независимость Косово не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Позиция Москвы базируется на резолюции Совета Безопасности ООН 1244, закрепляющей территориальную целостность Союзной Республики Югославии, юридическим продолжателем которой является Сербия.