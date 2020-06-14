Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 14 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл начал в Патриарх Московский и вся Руси Кирилл начал в Подмосковье освящение собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил России.

После чина освящения патриарх совершит первую божественную литургию в этом храме. На торжественном богослужении присутствуют министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместители.

На территории храмового комплекса также откроют музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их планировали открыть ко Дню Победы, но освящение собора перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы

Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года, своеобразных рубеж, дальше которого на этом участке фронта немецкие войска не прошли.

Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру , крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.