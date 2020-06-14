Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Предоставленный Украине статус партнера расширенных возможностей НАТО можно рассматривать как популистский политический жест. Об этом заявила замдиректора ИНИОН РАН, кандидат исторических наук Татьяна Пархалина, пишет газета "Московский Комсомолец".
Предполагается, что члены альянса будут помогать Украине в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.
"На самом деле официального понятия института "расширенного партнерства" не существует", — отметила Пархалина.
Она подчеркивает, что новый статус не дает Украине гарантий, что НАТО придет на помощь стране в случае военных действий.
"Дедушка натрое сказал! Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.
Подчеркивается, что это актуально в случае членства в Североатлантическом альянсе. По мнению Пархалиной, о помощи стране с "расширенным партнерством" речи идти не может.