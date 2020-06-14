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Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
2020-06-14T08:38
татьяна пархалина
ситуация на украине
библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион)
российская академия наук
нато
украина
в мире
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татьяна пархалина, ситуация на украине, библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион), российская академия наук, нато, украина, в мире

Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО

02:04 14.06.2020 (обновлено: 08:38 14.06.2020)
189308
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины на открытии международных военных учений "Достойный партнер-2018" под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Предоставленный Украине статус партнера расширенных возможностей НАТО можно рассматривать как популистский политический жест. Об этом заявила замдиректора ИНИОН РАН, кандидат исторических наук Татьяна Пархалина, пишет газета "Московский Комсомолец".
Предполагается, что члены альянса будут помогать Украине в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.

"На самом деле официального понятия института "расширенного партнерства" не существует", — отметила Пархалина.

Она подчеркивает, что новый статус не дает Украине гарантий, что НАТО придет на помощь стране в случае военных действий.

"Дедушка натрое сказал! Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.

Подчеркивается, что это актуально в случае членства в Североатлантическом альянсе. По мнению Пархалиной, о помощи стране с "расширенным партнерством" речи идти не может.
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
12 июня, 20:04
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
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Татьяна ПархалинаСитуация на УкраинеБиблиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН)Российская академия наукНАТОУкраинаВ мире
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Украина для нато пушечное мясо, современный вид манкуртов готовых за бусы предать всех и все.
14 июня, 11:33
ODOleg Danilov
21060424
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14 июня, 09:14
юрий морсков
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