Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО

"На самом деле официального понятия института "расширенного партнерства" не существует", — отметила Пархалина.

Она подчеркивает, что новый статус не дает Украине гарантий, что НАТО придет на помощь стране в случае военных действий.

"Дедушка натрое сказал! Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.

Подчеркивается, что это актуально в случае членства в Североатлантическом альянсе. По мнению Пархалиной, о помощи стране с "расширенным партнерством" речи идти не может.