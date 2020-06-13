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НАТО предоставила Украине новый статус
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НАТО предоставила Украине новый статус

05:13 13.06.2020
21622
© РИА Новости / СтрингерКиев, Украина
Киев, Украина
© РИА Новости / Стрингер
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. НАТО официально предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей. Соответствующую информацию распространил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба.
"Украина наконец получает заслуженный статус", - написал министр в Twitter.
Страна стала шестым партнером по расширенным возможностям НАТО. Ранее этот статус имели Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.
Вместе с тем члены альянса, как предполагается, будут помогать Украине в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.
О том, что Украина может повысить свой статус до партнера в Североатлантическом альянсе стало известно в феврале. Для этого необходимо было сохранить темп внедрения и реализации реформ в стране.
Программа расширенных возможностей НАТО была запущена в 2014 году. Ее цель — усиление оперативной совместимости вооруженных сил стран-партнеров с войсками альянса.

"Еще лучше взаимодействовать"

Украина сможет лучше взаимодействовать с НАТО в статусе партнера с расширенными возможностями. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя решение организации.
Глава государства в Twitter поблагодарил альянс за оценку действий страны и заявил, что обретение нового статуса - практическое решение, которое позволит Украине и альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности.
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"Ничего общего с полноправным членством"

Статус Украины как партнера расширенных возможностей НАТО не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связано напрямую с размещением вооруженных контингентов, однако этим политическим решением обозначается четкий тренд на дальнейшее втягивание Украины в антироссийские схемы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
По его словам, новый статус в основном означает усиление взаимодействия на консультативном уровне.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "очередным мыльным пузырем" получение Украиной статуса расширенных возможностей НАТО.
По его мнению, Украина считает получение нового статуса стратегической победой, а для Киева "любые подачки от Запада - как манна небесная".
Получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности, считает сенатор Олег Морозов.
Он подчеркнул, что если в Киеве питают иные надежды на помощь альянса, то они "абсолютно пустые", а решение НАТО носит "сугубо пропагандистский" характер.
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История вопроса

Парламент Украины принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом экс-еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаГосдума РФВерховная Рада УкраиныНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенФинляндияИорданияГрузияВ мире
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