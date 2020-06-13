В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
"Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи", — говорится в сообщении.
Пресс-служба вуза выразила соболезнования родным и близким студента. Отмечается, что информацию о месте и времени прощания с Голиковым объявят позже.
Конфликт на Невском
По данным следствия, 4 июня на Невском проспекте произошел конфликт между 24-летним студентом и Зауром Каримовым. Голиков пришел требовать от фирмы, где второй мужчина работал охранником, возврата денег за невыполненную услугу по оформлению санитарной книжки.
После этого обвиняемый в убийстве Каримов выстрелил из травматического пистолета молодому человеку в голову. Студента госпитализировали в тяжелом состоянии, а подозреваемый попытался скрыться. Его задержали на следующий день у сестры.
По информации объединенной пресс-службы городских судов, Каримова уже привлекали к уголовной ответственности за преступление средней тяжести. В отношении мужчины также проводилась проверка по факту причинения гражданину Киргизии огнестрельного ранения левого бедра.
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