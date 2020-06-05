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2020-06-05T13:23
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В Петербурге мужчину задержали за стрельбу в центре города
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РИА Новости

В Петербурге мужчину задержали за стрельбу в центре города

12:53 05.06.2020 (обновлено: 13:23 05.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в жителя Петербурга из травматического пистолета на Невском проспекте, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Ранее сообщалось, что представитель фирмы по предоставлению документов для трудоустройства на Невском проспекте выстрелил потребовавшему деньги за невыполненную услугу мужчине в голову из травматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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"Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан Заур Каримов", - говорится в сообщении. По версии следствия, он стрелял в мужчину на Невском проспекте.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
По данным СМИ, пострадавший является студентом СПбГУ, ему 24 года.
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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