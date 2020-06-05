В Петербурге мужчину задержали за стрельбу в центре города

Ранее сообщалось, что представитель фирмы по предоставлению документов для трудоустройства на Невском проспекте выстрелил потребовавшему деньги за невыполненную услугу мужчине в голову из травматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.