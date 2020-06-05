В Петербурге мужчину задержали за стрельбу в центре города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в жителя Петербурга из травматического пистолета на Невском проспекте, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Ранее сообщалось, что представитель фирмы по предоставлению документов для трудоустройства на Невском проспекте выстрелил потребовавшему деньги за невыполненную услугу мужчине в голову из травматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан Заур Каримов", - говорится в сообщении. По версии следствия, он стрелял в мужчину на Невском проспекте.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
По данным СМИ, пострадавший является студентом СПбГУ, ему 24 года.