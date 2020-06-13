В Ленинградской области загорелся ангар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в ангаре на площади 500 квадратных метров в поселке имени Свердлова, сообщили в пресс-службе ГУ Пожарные тушат возгорание в ангаре на площади 500 квадратных метров в поселке имени Свердлова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

"Горит ангар на площади 500 квадратных метров. На месте происшествия работают дежурные смены 101, 102, 150 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 40 пожарно-спасательной части противопожарной службы Петербурга , службы пожаротушения главного управления МЧС России по Ленинградской области (14 человек, 4 единицы техники)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сейчас идет ликвидация открытого горения путем пролива бетонных металлоконструкций.

Назначение ангара в пресс-службе МЧС уточнить не смогли. По данным местных СМИ, возможно, это склад с поддонами племзавода "Приневское". Также очевидцы происшествия в соцсети "ВКонтакте" утверждают, что при пожаре пострадали двое спасателей, они обратились за медицинской помощью.