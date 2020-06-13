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В Ленинградской области загорелся ангар
2020-06-13T16:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области загорелся ангар

16:04 13.06.2020 (обновлено: 16:16 13.06.2020)
261
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер ОнлайнПожар, в поселке имени Свердлова Ленинградской области. Стоп кадр видео очевидца
Пожар, в поселке имени Свердлова Ленинградской области. Стоп кадр видео очевидца
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
Пожар, в поселке имени Свердлова Ленинградской области. Стоп кадр видео очевидца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в ангаре на площади 500 квадратных метров в поселке имени Свердлова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.
"Горит ангар на площади 500 квадратных метров. На месте происшествия работают дежурные смены 101, 102, 150 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 40 пожарно-спасательной части противопожарной службы Петербурга, службы пожаротушения главного управления МЧС России по Ленинградской области (14 человек, 4 единицы техники)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, сейчас идет ликвидация открытого горения путем пролива бетонных металлоконструкций.
Назначение ангара в пресс-службе МЧС уточнить не смогли. По данным местных СМИ, возможно, это склад с поддонами племзавода "Приневское". Также очевидцы происшествия в соцсети "ВКонтакте" утверждают, что при пожаре пострадали двое спасателей, они обратились за медицинской помощью.
"Никто из спасателей не пострадал. Рядом с местом происшествия дежурят медики. Это связано с высокой температурой воздуха как на улице, так и при возгорании", - пояснили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Ленобласти.
Сотрудник МЧС РФ
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьПроисшествия
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