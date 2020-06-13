https://ria.ru/20200613/1572886383.html
В Москву прибыли казахстанские десантники для участия в параде Победы
2020-06-13T15:03
2020-06-13T15:03
75 лет великой победы
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
москва
казахстан
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, казахстан, общество
АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости.
Казахстанские военнослужащие, которые примут участие в параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, прибыли в Москву
, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Парадный расчет военнослужащих десантно-штурмовых войск вооруженных сил Казахстана
во главе с заместителем главнокомандующего сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства в субботу.
Согласно сообщению, накануне самолет с участниками парада приземлился на военном аэродроме "Чкаловский" вблизи Москвы.
В период подготовки казахстанские военнослужащие будут проживать в военном санатории "Звенигородский".
"В целях обеспечения безопасности здоровья участникам парада запрещено выходить за его пределы, кроме тренировок, чтобы исключить контакты с населением... Военнослужащие перед убытием сдали ПЦР-тесты на коронавирус", - отмечается в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, ПЦР-тесты на наличие вируса участники парада будут сдавать каждые три дня.
"Подготовка будет осуществляться в строгом соблюдении карантинных мер с выполнением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий: медицинский осмотр дважды в сутки, санитарная обработка и проветривание помещений, обеспечение военнослужащих необходимыми дезинфицирующими и медицинскими средствами индивидуальной защиты", - информирует пресс-служба.
По данным Минобороны, тренировки будут проходить на парадной площадке подмосковного полигона "Алабино". Первая тренировка казахстанских военнослужащих в общем составе парадных расчетов запланирована на 15 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.