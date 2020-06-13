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75 лет Великой Победы
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В Москву прибыли казахстанские десантники для участия в параде Победы
2020-06-13T15:03
75 лет великой победы
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великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
москва
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общество
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В Москву прибыли казахстанские десантники для участия в параде Победы

15:03 13.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Красная площадь в Москве. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Казахстанские военнослужащие, которые примут участие в параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, прибыли в Москву, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Парадный расчет военнослужащих десантно-штурмовых войск вооруженных сил Казахстана во главе с заместителем главнокомандующего сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства в субботу.
Красная площадь в Москве
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Согласно сообщению, накануне самолет с участниками парада приземлился на военном аэродроме "Чкаловский" вблизи Москвы.
В период подготовки казахстанские военнослужащие будут проживать в военном санатории "Звенигородский".
"В целях обеспечения безопасности здоровья участникам парада запрещено выходить за его пределы, кроме тренировок, чтобы исключить контакты с населением... Военнослужащие перед убытием сдали ПЦР-тесты на коронавирус", - отмечается в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, ПЦР-тесты на наличие вируса участники парада будут сдавать каждые три дня.
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"Подготовка будет осуществляться в строгом соблюдении карантинных мер с выполнением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий: медицинский осмотр дважды в сутки, санитарная обработка и проветривание помещений, обеспечение военнослужащих необходимыми дезинфицирующими и медицинскими средствами индивидуальной защиты", - информирует пресс-служба.
По данным Минобороны, тренировки будут проходить на парадной площадке подмосковного полигона "Алабино". Первая тренировка казахстанских военнослужащих в общем составе парадных расчетов запланирована на 15 июня.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Парад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МоскваКазахстанОбщество
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