В Ленинградской области ужесточили меры по COVID-19 в "атомном" городе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Город Сосновый Бор в Ленинградской области, где находится Ленинградская АЭС, из-за ухудшения эпидобстановки перешел в "красную" зону, где действуют наиболее жесткие ограничения, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры на территории региона с 15 по 28 июня, подписано губернатором Александром Дрозденко. В связи с ростом заболеваемости город Сосновый Бор перешел из второй ("желтой") в первую ("красную") зону с более строгими ограничениями", - говорится в сообщении.
Помимо Соснового Бора, в "красной" зоне находятся Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы Ленобласти.
По информации администрации Сосновоборского городского округа, по данным на четверг в городе с начала эпидемии подтверждены 274 случая инфицирования коронавирусом. В COVID-отделении ЦМСЧ №38 ФМБА России, которая обслуживает город атомщиков, на тот момент находилось 45 человек.
В Сосновом Бору, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, расположена Ленинградская АЭС, которая является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом"). ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2.
Ленинградская АЭС является и крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке электроэнергии составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.
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