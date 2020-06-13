В Ленинградской области ужесточили меры по COVID-19 в "атомном" городе

"Постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры на территории региона с 15 по 28 июня, подписано губернатором Александром Дрозденко. В связи с ростом заболеваемости город Сосновый Бор перешел из второй ("желтой") в первую ("красную") зону с более строгими ограничениями", - говорится в сообщении.