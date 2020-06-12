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Генсек ШОС рассказал о подготовке к саммиту в Санкт-Петербурге
2020-06-12T11:26
владимир норов
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санкт-петербург
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владимир норов, шос, пакистан, узбекистан, таджикистан, санкт-петербург, в мире

Генсек ШОС рассказал о подготовке к саммиту в Санкт-Петербурге

11:26 12.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Подготовка к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербурге, перенесенного на осень из-за пандемии коронавирусной инфекции, идет полным ходом, заявил в пятницу генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
Саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21-23 июля, однако на фоне пандемии было принято решение о переносе мероприятий на осень.
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На саммите ШОС в Санкт-Петербурге планируется принять около 20 документов
"Сейчас мы готовимся к проведению Санкт-Петербургского саммита ШОС. Как известно, в связи с пандемией президент России принял решение перенести саммит ШОС на осень этого года. Это решение было с пониманием воспринято во всех государствах-членах ШОС. Тем не менее, работа по подготовке главного события этого года идет полным ходом", - заявил Норов на встрече с журналистами.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.
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В саммите ШОС планируется участие главы ООН, лидеров Афганистана, Ирана
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