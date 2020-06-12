Генсек ШОС рассказал о подготовке к саммиту в Санкт-Петербурге

Саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21-23 июля, однако на фоне пандемии было принято решение о переносе мероприятий на осень.

"Сейчас мы готовимся к проведению Санкт-Петербургского саммита ШОС. Как известно, в связи с пандемией президент России принял решение перенести саммит ШОС на осень этого года. Это решение было с пониманием воспринято во всех государствах-членах ШОС. Тем не менее, работа по подготовке главного события этого года идет полным ходом", - заявил Норов на встрече с журналистами.