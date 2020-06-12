В саммите ШОС планируется участие главы ООН, лидеров Афганистана, Ирана

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. В саммите Шанхайской организации сотрудничества в Санкт-Петербурге, который был перенесен на осень этого года из-за пандемии коронавируса, планируется участие генсека ООН, руководителей СНГ и ОДКБ, а также лидеров Ирана, Афганистана, Монголии и ряда других стран, заявил в пятницу генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
Саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21-23 июля, однако на фоне пандемии было принято решение о переносе мероприятий на осень.
"Помимо лидеров стран ШОС, в Санкт-Петербургском саммите планируется участие руководителей Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии – как глав государств-наблюдателей при организации, Вьетнама – в качестве председателя в АСЕАН, Туркменистана – как почетного гостя принимающей стороны, генсека ООН и высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии", - сообщил Норов на встрече с журналистами.
Он также выразил уверенность в том, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки появится также возможность для осуществления остальных намеченных планов организации, в том числе проведения очных встреч министров иностранных дел и национальных координаторов и других мероприятий.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.
27 мая, 15:13Саммиты БРИКС и ШОС перенесли на более поздний срок