В саммите ШОС планируется участие главы ООН, лидеров Афганистана, Ирана

Саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21-23 июля, однако на фоне пандемии было принято решение о переносе мероприятий на осень.

Он также выразил уверенность в том, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки появится также возможность для осуществления остальных намеченных планов организации, в том числе проведения очных встреч министров иностранных дел и национальных координаторов и других мероприятий.