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РЖД в конце июня вернут 35 отменных ранее поездов, в том числе на курорты
2020-06-11T14:13
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РЖД в конце июня вернут 35 отменных ранее поездов, в том числе на курорты

13:40 11.06.2020 (обновлено: 14:13 11.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Холдинг РЖД в связи с постепенным снятием ограничений после коронавируса в третьей декаде июня вернет в расписание 35 отменных ранее пассажирских поездов в России, в том числе на курорты Северного Кавказа и Черноморья, а при стабильно высоком спросе готов увеличить их число, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в различных регионах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки холдинг РЖД восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования. С третьей декады июня в расписании будут восстановлены 35 поездов формирования АО "ФПК", которые совершат более 1,5 тысячи рейсов", - сообщили в РЖД.
"В июне в расписание возвращаются и поезда АО "ФПК" в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья", - уточнили в компании. Составы будут курсировать из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт, Кисловодск и обратно. Назначенные на южные направления поезда совершат свыше 900 рейсов, чтобы россияне из разных регионов страны смогли провести свой отпуск на море после открытия курортного сезона. При этом некоторые поезда увеличат периодичность курсирования.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменили более 100 поездов дальнего следования в России.
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РЖД в конце мая начали постепенно восстанавливать ранее отменные рейсы поездов. Это коснулось "Сапсанов". В начале июня в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что холдинг РЖД в июле-августе 2020 года планирует вернуть более 60% летних поездов в России, отменённых ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом.
"При стабильно высоком спросе пассажиров на поездки в летний период количество восстановленных поездов и рейсов может быть увеличено", - добавили в РЖД в четверг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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