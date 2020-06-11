РЖД в конце июня вернут 35 отменных ранее поездов, в том числе на курорты

РЖД в конце мая начали постепенно восстанавливать ранее отменные рейсы поездов. Это коснулось "Сапсанов". В начале июня в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что холдинг РЖД в июле-августе 2020 года планирует вернуть более 60% летних поездов в России, отменённых ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом.