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75 лет Великой Победы
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В Волгограде на Мамаевом Кургане 24 июня пройдет праздничный концерт
2020-06-11T17:18
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игорь бутман
великая отечественная война (1941-1945)
вгтрк
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В Волгограде на Мамаевом Кургане 24 июня пройдет праздничный концерт

12:31 11.06.2020 (обновлено: 17:18 11.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Концерт Победы состоится на Мамаевом Кургане в Волгограде 24 июня, он станет одним из ключевых событий празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
"24 июня в городе-герое Волгограде состоится уникальный концерт, посвященный юбилею Великой Победы. Концерт Победы на Мамаевом Кургане станет одним из центральных событий торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы", - говорится в пресс-релизе.
Вид на Волгоград
4 июня, 10:0575 лет Великой Победы
Более тысячи человек участвовали в репетиции парада Победы в Волгограде
В концерте, по данным пресс-релиза, примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков и другие известные и популярные артисты и музыканты.
"24 июня впервые после реставрации всемирно известного монумента "Родина-мать зовет!" у подножия главного символа народного подвига состоится торжественный концерт, которым вся страна отдаст дань вечной славы героям Великой Отечественной войны. Грандиозное представление, впечатляющая видеоинсталляция, песни военных лет и стихи о народном подвиге, в которых оживет память о незабываемых героических судьбах защитников Родины – все это делает Концерт Победы на Мамаевом Кургане одним из самых ярких событий главного праздника страны", - указано в пресс-релизе.
Строительство масштабных декораций, как отметили в пресс-службе, уже начато. Прямую трансляцию концерта покажет телеканал "Россия".
Организаторами концерта выступают Русское концертное агентство и телеканал "Россия" при поддержке министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и администрации Волгоградской области.
Акция Бессмертный полк прошла в Волгограде
9 мая, 19:4775 лет Великой Победы
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201011
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75 лет Великой ПобедыИгорь БутманВеликая Отечественная война (1941-1945)ВГТРККонстантин ХабенскийСергей БезруковВолгоградВолгоградская областьОбщество
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