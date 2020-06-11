https://ria.ru/20200611/1572798738.html
В Волгограде на Мамаевом Кургане 24 июня пройдет праздничный концерт
2020-06-11T12:31
2020-06-11T17:18
75 лет великой победы
игорь бутман
великая отечественная война (1941-1945)
вгтрк
константин хабенский
сергей безруков
волгоград
волгоградская область
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игорь бутман, великая отечественная война (1941-1945), вгтрк, константин хабенский, сергей безруков, волгоград, волгоградская область, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Концерт Победы состоится на Мамаевом Кургане в Волгограде
24 июня, он станет одним из ключевых событий празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК
.
"24 июня в городе-герое Волгограде состоится уникальный концерт, посвященный юбилею Великой Победы. Концерт Победы на Мамаевом Кургане станет одним из центральных событий торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы", - говорится в пресс-релизе.
В концерте, по данным пресс-релиза, примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета
, Денис Мацуев
, Игорь Бутман
, Ильдар Абдразаков
, Хибла Герзмава
, Константин Хабенский
, Сергей Гармаш
, Сергей Безруков
и другие известные и популярные артисты и музыканты.
"24 июня впервые после реставрации всемирно известного монумента "Родина-мать зовет!" у подножия главного символа народного подвига состоится торжественный концерт, которым вся страна отдаст дань вечной славы героям Великой Отечественной войны. Грандиозное представление, впечатляющая видеоинсталляция, песни военных лет и стихи о народном подвиге, в которых оживет память о незабываемых героических судьбах защитников Родины – все это делает Концерт Победы на Мамаевом Кургане одним из самых ярких событий главного праздника страны", - указано в пресс-релизе.
Строительство масштабных декораций, как отметили в пресс-службе, уже начато. Прямую трансляцию концерта покажет телеканал "Россия".
Организаторами концерта выступают Русское концертное агентство и телеканал "Россия" при поддержке министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и администрации Волгоградской области
.