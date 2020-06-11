В Волгограде на Мамаевом Кургане 24 июня пройдет праздничный концерт

"24 июня в городе-герое Волгограде состоится уникальный концерт, посвященный юбилею Великой Победы. Концерт Победы на Мамаевом Кургане станет одним из центральных событий торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы", - говорится в пресс-релизе.

"24 июня впервые после реставрации всемирно известного монумента "Родина-мать зовет!" у подножия главного символа народного подвига состоится торжественный концерт, которым вся страна отдаст дань вечной славы героям Великой Отечественной войны. Грандиозное представление, впечатляющая видеоинсталляция, песни военных лет и стихи о народном подвиге, в которых оживет память о незабываемых героических судьбах защитников Родины – все это делает Концерт Победы на Мамаевом Кургане одним из самых ярких событий главного праздника страны", - указано в пресс-релизе.