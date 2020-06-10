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Глава Ленинградской области рассказал о мерах поддержки бизнеса
2020-06-10T19:00
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Глава Ленинградской области рассказал о мерах поддержки бизнеса

19:00 10.06.2020
174
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области приняли ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи в ходе рабочей встречи.
"Для нас была важна поддержка экономики, особенно малого и среднего бизнеса. Мы принимали два пакета мер поддержки. Первый пакет мы приняли еще 20 марта. Из самых значимых мер поддержки – это снижение ставки единого налога на вмененный доход, упрощенного налога с 6% до 1%, освободили от муниципальной государственной аренды и увеличили размер субсидий до 95% за счет областного бюджета", - сказал Дрозденко.
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"Когда мы принимали второй пакет льгот 3 апреля, мы дали льготу по налогу на имущество арендодателям, которые пошли на понижение ставки арендной платы для малого и среднего бизнеса. Такие арендодатели получали льготу по налогу на имущество в срок до 5 лет", - добавил губернатор.
Он отметил, что по результатам рейтинга уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, составленного в мае, Ленинградская область заняла 2 место по выделенным мерам поддержки предпринимателей среди регионов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
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