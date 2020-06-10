https://ria.ru/20200610/1572771543.html
Глава Ленинградской области рассказал о мерах поддержки бизнеса
2020-06-10T19:00
2020-06-10T19:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр дрозденко
владимир путин
ленинградская область
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр дрозденко, владимир путин, ленинградская область, экономика
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Власти Ленинградской области
приняли ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции
, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко
президенту РФ Владимиру Путину
по видеосвязи в ходе рабочей встречи.
"Для нас была важна поддержка экономики, особенно малого и среднего бизнеса. Мы принимали два пакета мер поддержки. Первый пакет мы приняли еще 20 марта. Из самых значимых мер поддержки – это снижение ставки единого налога на вмененный доход, упрощенного налога с 6% до 1%, освободили от муниципальной государственной аренды и увеличили размер субсидий до 95% за счет областного бюджета", - сказал Дрозденко.
"Когда мы принимали второй пакет льгот 3 апреля, мы дали льготу по налогу на имущество арендодателям, которые пошли на понижение ставки арендной платы для малого и среднего бизнеса. Такие арендодатели получали льготу по налогу на имущество в срок до 5 лет", - добавил губернатор.
Он отметил, что по результатам рейтинга уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, составленного в мае, Ленинградская область заняла 2 место по выделенным мерам поддержки предпринимателей среди регионов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.