Дрозденко: Ленобласть продолжает оставаться одним из лидеров АПК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Ленинградская область сохраняет лидирующие позиции и в агропромышленного комплекса как в России, так и по Северо-западному федеральном округу, по производству яйца, мяса и молока, заявил глава региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год.

По его словам, по итогам прошлого года объем производства сельхозпродукции достиг 103 миллиардов рублей, индекс сельскохозяйственного производства составил 101,6% к 2018 году.

Губернатор подчеркнул, что 2019 год ознаменовался в АПК завершением ряда крупных инвестпроектов: реконструкцием молокозавода в Новосаратовке; строительством вблизи деревни Старая Всеволожского района тепличного комплекса; запуском новой линии ООО "Галактика" по производству йогуртов и сметаны; двух новых линии на ООО "Молочная культура" по выпуску кисломолочной продукции и биойогуртов; открытием комплекса по выращиванию шампиньонов в ЗАО "Выборжец" и открытием тепличного комплекса ООО "Утконос" по выращиванию малины и земляники.

"Для обеспечения продовольственной независимости в регионе создаются современные технологии в области селекции и генетики. Для развития нишевых рынков, сельского туризма и производства экопродукции разработан большой комплекс мер государственной поддержки развития малых форм хозяйствования", - отметил Дрозденко.

Он подчеркнул, что также в 2019 году, наконец, стартовала программа Ленинградский гектар. Первые 15 фермеров получили в аренду земельные участки площадью до 10 га, с последующим правом выкупа их в собственность, для выращивания картофеля, овощей, кормовых культур, производства молока и мяса. Также они имеют право на получение подъемных – 3 миллиона рублей и всех видов субсидий, предусмотренных сельхозпроизводителям региона. Кроме того, в декабре 2019 года утверждена новая государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", которая вступила в действие с 1 января 2020 года.