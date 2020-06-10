Дрозденко: рост промышленности Ленобласти в 2019 году – 105%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Рост промышленного производства в Рост промышленного производства в Ленинградской области по итогам года составил почти 105%, что выше среднероссийского уровня в 102,3%, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год.

По словам губернатора, промышленность Ленинградской области традиционно остается одной из ведущих отраслей, создающих базу для стабильного экономического развития региона. Доля промышленности в валовом региональном продукте Ленинградской области достигает почти 40%.

"Рост промышленного производства в Ленинградской области по итогам года составил почти 105%, что выше среднероссийского уровня в 102,3%. В том числе в обрабатывающих производствах – почти 106% при 102,3% по России", - отметил он.

Он отметил, что в 2019 году в Кингисеппе был запущен в эксплуатацию завод по производству аммиака крупнейшего инвестиционного проекта компании "ЕвроХим". Тогда же был дан старт отгрузке сжиженного природного газа на заводе "Криогаз-Выборг", совместного предприятия ПАО "НОВАТЭК" и АО "Газпром-банк" мощностью 660 тысяч тон в год.

Кроме того, введен новый топливный терминал "Гладкое" в Тосненском районе, была открыта новая производственная площадка "Низино" фармацевтической компании "Северная звезда" На площадке Тосненского механического завода началась сборка мобильных контейнерных асфальтобетонных заводов циклического типа, а также был открыт новый завод ГК "Орими" по производству растворимого кофе мощностью 8500 тонн кофе в год.

Первых резидентов получил индустриальный парк Территория опережающего социально-экономического развития "Пикалево", где создано 100 новых рабочих мест для жителей Бокситогорского и соседних с ним районов.