https://ria.ru/20200610/1572754813.html
Дрозденко: ВРП Ленобласти за восемь лет увеличился на 21%
2020-06-10T15:40
2020-06-10T15:40
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
экономика
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александр дрозденко, ленинградская область, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости.
Валовой региональный продукт за восемь лет увеличился на 21% к уровню 2011 года, благодаря чему удалось сформировать надежную базу для принципиального прорыва в решении задачи повышения качества жизни ленинградцев, сообщил глава региона Александр Дрозденко
, отчитываясь перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год.
По его словам, властям Ленинградской области
удалось за восемь лет увеличить валовой региональный продукт на 21% к уровню 2011 года (по России – на 13%). Этого удалось достичь благодаря приросту промышленного производства (плюс 16%, в том числе в обрабатывающих отраслях – 21%); 2,5 триллиона рублей инвестиций, вложенных в экономику области.
"В эту сумму вошли как крупные проекты, так и инвестиции малых и средних предприятий. А также увеличение доходов областного бюджета в 2,3 раза Все это позволило сформировать надежную базу для принципиального прорыва в решении задачи повышения качества жизни наших граждан. Судите сами: реальные доходы населения увеличились на 30% при росте в среднем по России на 3%", - пояснил губернатор.
Он добавил, что несмотря на то, что 2020 год будет для жителей и бизнеса очень тяжелым из-за пандемии, у Ленинградской области есть запас прочности, который мы накопили в предыдущий период, обеспечив стабильный экономический рост, даже несмотря на кризисный период 2014-2015 годов.
"Ленинградская область имеет все ресурсы, возможности и потенциал для решения, как системных проблем, так и новых острых вызовов", - пояснил Дрозденко.