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Дрозденко: ВРП Ленобласти за восемь лет увеличился на 21%
2020-06-10T15:40
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
экономика
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Дрозденко: ВРП Ленобласти за восемь лет увеличился на 21%

15:40 10.06.2020
23
© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Валовой региональный продукт за восемь лет увеличился на 21% к уровню 2011 года, благодаря чему удалось сформировать надежную базу для принципиального прорыва в решении задачи повышения качества жизни ленинградцев, сообщил глава региона Александр Дрозденко, отчитываясь  перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год.
По его словам, властям Ленинградской области удалось за восемь лет увеличить валовой региональный продукт на 21% к уровню 2011 года (по России – на 13%). Этого удалось достичь благодаря приросту промышленного производства (плюс 16%, в том числе в обрабатывающих отраслях – 21%); 2,5 триллиона рублей инвестиций, вложенных в экономику области.
"В эту сумму вошли как крупные проекты, так и инвестиции малых и средних предприятий. А также увеличение доходов областного бюджета в 2,3 раза Все это позволило сформировать надежную базу для принципиального прорыва в решении задачи повышения качества жизни наших граждан. Судите сами: реальные доходы населения увеличились на 30% при росте в среднем по России на 3%", - пояснил губернатор.  
Он добавил, что несмотря на то, что 2020 год будет для жителей и бизнеса очень тяжелым из-за пандемии, у Ленинградской области есть запас прочности, который мы накопили в предыдущий период, обеспечив стабильный экономический рост, даже несмотря на кризисный период 2014-2015 годов.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
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