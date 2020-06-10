Дрозденко: ВРП Ленобласти за восемь лет увеличился на 21%

"В эту сумму вошли как крупные проекты, так и инвестиции малых и средних предприятий. А также увеличение доходов областного бюджета в 2,3 раза Все это позволило сформировать надежную базу для принципиального прорыва в решении задачи повышения качества жизни наших граждан. Судите сами: реальные доходы населения увеличились на 30% при росте в среднем по России на 3%", - пояснил губернатор.