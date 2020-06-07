В Испании прошли массовые акции против расизма

МАДРИД, 7 июн – РИА Новости. Массовые акции протеста против расизма из-за гибели в Массовые акции протеста против расизма из-за гибели в США от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда прошли в ряде городов Испании

Самая многочисленная акция состоялась в Мадриде. В ней приняли участие несколько десятков тысяч человек - не только выходцы из африканских стран, но и коренные испанцы, и белые уроженцы США.

Акция началась перед зданием посольства США в Мадриде. Участники почтили минутой молчания память Флойда. Они скандировали лозунги, направленные против расизма: "Нет справедливости - нет мира", "Здесь антифашисты и антирасисты", "Ни один человек не должен быть вне закона", "Чёрные жизни тоже имеют значение".

Примерно через 40 минут после начала акции протестующие направились через весь центр города к главной столичной площади Пуэрта-дель-Соль. Перед зданием правительства автономного сообщества Мадрид, расположенного здесь, были выставлены полицейские кордоны для предотвращения массовых беспорядков, ближайшие улицы перекрыла Национальная полиция. Однако шествие закончилось мирно. Его участники зачитали манифест, потребовав от испанского правительства усилить борьбу с проявлениями расизма.

Аналогичные акции прошли в других городах Испании, в том числе в Барселоне, Лериде, Севилье Валенсии , Саламанке, Овьедо, Бильбао, Малаге , Сарагосе, Витории.

В Барселоне акция проходила на площади святого Иакова, где расположены мэрия Барселоны и здание женералитета. Несмотря на дождь в каталонской столице, по данным городской гвардии, в акции приняли участие более 3 тысяч человек.

Премьер Испании Педро Санчес , выступая на пресс-конференции, заявил, что "конституция Испании антирасистская, четырнадцатая статья ясно определяет, что собой представляет равенство прав и свобод", и задача правительства – гарантировать ее соблюдение. "В нашей стране не должно быть дискриминации по признаку расы, пола, религии, мнения или любого другого личного или социального обстоятельства. Наша страна всегда будет защищать завоевания прав и свобод и будет защищать равенство граждан – вне зависимости от их происхождения или любых других обстоятельств", - сказал премьер.

На фоне волны протестов в США в связи с гибелью при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда акции солидарности проходят в столицах европейских стран. На прошлой неделе демонстранты собирались у посольства США в Берлине . На нынешней неделе прошли выступления в Париже , Афинах и других городах.