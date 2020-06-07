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2020-06-07T08:11
https://ria.ru/20200607/1572571534.html
Украине подготовили фантастические стимулы для развития экономики
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РИА Новости

Украине подготовили фантастические стимулы для развития экономики

08:00 07.06.2020 (обновлено: 08:11 07.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в первых числах июня должен был представить в Верховной раде программу действий правительства. Этот исторический документ на восьми с небольшим страничках он многократно нахваливал в апреле-мае. Но произошло нечто странное. Шмыгаль в выступлении перед Радой рассказывал о титанических усилиях его правительства в деле борьбы с пандемией коронавируса и о грандиозных успехах в этой борьбе. Сделал упор на презентованную правительством на днях программу "Стимулирование экономики для преодоления последствий коронавируса" (далее — программа стимулирования). После чего попросил так и не представленную программу действий правительства отправить на доработку.
Вышло, что с многочисленными претензиями в адрес базовой программы правительства, которая выглядит как дешевая индульгенция, ведь ее утверждение давало бы правительству Шмыгаля годичный иммунитет от отставки, премьер как бы согласился. А вот программу стимулирования охарактеризовал как разработанную "правительственными аналитиками и лучшими экспертными центрами".
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Раз этот прекрасный документ был разработан "лучшими из лучших", то стоит того, чтобы быть изученным.
По итогам его изучения напрашивается несколько выводов. Речь по большей части идет не о программе, а об очередных "веселых картинках" (за исключением энергетического блока). "Лучшие из лучших" умеют сносно пользоваться PowerPoint или подобной программой. Целей вне сферы энергетики, нарисованных в "веселых картинках", достигать никто не планирует, ибо они противоречат чуть ранее одобренному тем же правительством Шмыгаля проекту меморандума с МВФ и никак не подкреплены материально. Практический смысл программы заключается в ее энергетическом блоке, который направлен на снижение издержек украинских и транснациональных игроков на энергорынке и перекладывании их на украинского бытового потребителя.
Новых приоритетов в работе правительства, появившихся в связи с коронавирусом, в программе стимулирования определено три:
борьба с пандемией;
обеспечение эффективной поддержки малого и среднего бизнеса;
стимулирование развития промышленности.
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Для выхода экономики из кризиса решающее значение имеет, конечно же, последний.
Украинская промышленность, даже в своем нынешнем жалком состоянии, обеспечивает 23% рабочих мест, 31% добавленной стоимости, 31% налогов и 58% экспортной выручки.
Первым пунктом плана развития промышленности в программе стимулирования обозначена защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных аналогов. В принципе логично. Даже если взять сферу публичных закупок (то есть закупок за счет бюджета или контролируемых государством предприятий), то из 800 миллиардов гривен в год порядка 650 миллиардов уходит иностранцам. Такой "открытости" в использовании, по сути, государственных денег, пожалуй, нет ни в одной стране мира. Но вот предлагаемые меры для достижения этой цели выглядят смехотворно: антидемпинг, использование механизмов ВТО и тому подобное. Все это практикуется и сегодня. Но в рамках целой системы кабальных договоров, заключенных Украиной (от условий вступления в ВТО до зон свободной торговли не только с ЕС, но и с кем ни попадя), да еще и находясь под управлением МВФ, действенных механизмов страна использовать просто не может.
Второй пункт подразумевает секторальное стимулирование.
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По данным авторов, в 1990 году доля украинской промышленности (включая строительство) в ВВП достигала 55%, существенно превышая аналогичные доли в России, Чехии, Румынии и Польше. Сегодняшние 23% — это наименьший показатель среди упомянутых пяти стран. Добавленная стоимость в украинской промышленности на одного работника в четыре с половиной — семь раз ниже, чем в сравниваемых четырех странах. При этом Украина является единственной страной, у которой производительность труда в промышленности по сравнению с 1990 годом даже снизилась — причем почти вдвое!
Но о катастрофическом состоянии украинской промышленности известно и так. Интереснее, что предлагается для его изменения посредством секторального стимулирования.
Если исключить лозунги и инициативы, имеющие локальное значение, то в сухом остатке предлагается:
1
мораторий на увеличение налоговых ставок — не соответствует обязательствам по Меморандуму по ужесточению налогово-бюджетной политики;
2
стимулирование развития индустриальных парков — имеет смысл только в случае предоставления налоговых льгот, что прямо запрещается меморандумом;
3
стимулирование инвестиций в производственное оборудование — смотри пункт второй.
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Эти инициативы реализованы быть не могут. Других внятных не предлагается.
Собственно, в отношении промышленности в программе стимулирования более ничего нет. Далее авторы перешли к другим отраслям, которые в качестве новых приоритетов ранее не упоминались…
В вопросе стимулирования развития агросектора, главной проблемой которого является сугубо сырьевая направленность, инициативы еще более анекдотичны.
Кроме курятины и подсолнечного масла, Украина экспортирует на мировые рынки почти исключительно зерновые и технические культуры без какой-либо их переработки. При этом совсем недавно из Налогового кодекса зачистили единственную норму, которая стимулировала переработку рапса и сои, то есть еще больше закрепили сырьевой статус. Животноводство на Украине даже не стагнирует, а стремительно самоликвидируется. За постмайданные годы количество коров сократилось с 2,44 до 1,78 миллиона, а свиней с 7,76 до 5,76 миллиона голов (цифры 2013 года без учета Крыма и будущих ЛДНР). Для сравнения: в России за тот же период количество коров сократилось с 8,43 до 7,96 миллиона голов, а свиней выросло с 19 до 25,16 миллиона.
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Всю эту невеселую ситуацию Шмыгаль предлагает исправлять путем некоего стимулирования дистанционного сбыта сельхозпродукции и налаживания каналов дистрибуции для мелких фермеров. То есть вообще никак.
Ровно такое же отсутствие внятных инициатив касается предлагаемых вариантов стимулирования развития транспорта, сферы услуг и так далее.
И только раздел, посвященный стимулированию энергетики, наполнен четкими посылами, которые наглядно демонстрируют, что Шмыгаль не только был одним из менеджеров Рината Ахметова, но и в какой-то мере им остается.
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Для развития отрасли предлагается:
урегулировать задолженность между участниками рынка — то есть выплатить задолженность по "зеленому тарифу", которая образовалась из-за его бешеного размера;
пересмотреть тариф на электроэнергию для населения — то есть повысить его, чего Шмыгаль до конца года обещал не делать;
отменить специальные обязанности на рынке газа и сформировать конкурентный рынок в сегменте бытовых потребителей — то есть повысить тарифы на газ для населения;
стимулировать добычу углеводородов путем снижения рентной ставки — противоречит обязательствам по меморандуму, но МВФ закроет на это глаза, если процесс добычи углеводородов будут контролировать западные компании и/или их смотрящие в украинских государственных добывающих компаниях.
И ряд прочих подобных более мелких инициатив. Все они относятся не к разряду стимулирования развития энергетики, а к разряду увеличения доходности ведения бизнеса для энергогенерирующих и добывающих компаний.
Думается, остальные части программы стимулирования являются дымовой завесой. Реально же документ писался ради энергетического блока. И как раз поставленные в нем задачи и цели могут быть и согласованы с МВФ, и реализованы.
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Денис ШмыгальКоронавирус COVID-19Верховная Рада УкраиныМВФУкраинаАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
У "фантастической" страны, могут быть только "фантастические" стимулы))))))). Простые решения там не работают, скучно и своровать ничего не возможно.
7 июня, 09:10
Арсений Новиков
2130000
Мишустин тоже ничего конкретного не предлагал, и что?
7 июня, 10:02
ИПИван Просто Ваня
0200110
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