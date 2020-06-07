Украине подготовили фантастические стимулы для развития экономики

Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в первых числах июня должен был представить в Верховной раде программу действий правительства. Этот исторический документ на восьми с небольшим страничках он многократно нахваливал в апреле-мае. Но произошло нечто странное. Шмыгаль в выступлении перед Радой рассказывал о титанических усилиях его правительства в деле борьбы с пандемией коронавируса и о грандиозных успехах в этой борьбе. Сделал упор на презентованную правительством на днях программу "Стимулирование экономики для преодоления последствий коронавируса " (далее — программа стимулирования). После чего попросил так и не представленную программу действий правительства отправить на доработку.

Вышло, что с многочисленными претензиями в адрес базовой программы правительства, которая выглядит как дешевая индульгенция, ведь ее утверждение давало бы правительству Шмыгаля годичный иммунитет от отставки, премьер как бы согласился. А вот программу стимулирования охарактеризовал как разработанную "правительственными аналитиками и лучшими экспертными центрами".

Раз этот прекрасный документ был разработан "лучшими из лучших", то стоит того, чтобы быть изученным.

По итогам его изучения напрашивается несколько выводов. Речь по большей части идет не о программе, а об очередных "веселых картинках" (за исключением энергетического блока). "Лучшие из лучших" умеют сносно пользоваться PowerPoint или подобной программой. Целей вне сферы энергетики, нарисованных в "веселых картинках", достигать никто не планирует, ибо они противоречат чуть ранее одобренному тем же правительством Шмыгаля проекту меморандума с МВФ и никак не подкреплены материально. Практический смысл программы заключается в ее энергетическом блоке, который направлен на снижение издержек украинских и транснациональных игроков на энергорынке и перекладывании их на украинского бытового потребителя.

Новых приоритетов в работе правительства, появившихся в связи с коронавирусом, в программе стимулирования определено три:

— борьба с пандемией; борьба с пандемией; — обеспечение эффективной поддержки малого и среднего бизнеса; обеспечение эффективной поддержки малого и среднего бизнеса; — стимулирование развития промышленности. стимулирование развития промышленности.

Для выхода экономики из кризиса решающее значение имеет, конечно же, последний.

Украинская промышленность, даже в своем нынешнем жалком состоянии, обеспечивает 23% рабочих мест, 31% добавленной стоимости, 31% налогов и 58% экспортной выручки.

Первым пунктом плана развития промышленности в программе стимулирования обозначена защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных аналогов. В принципе логично. Даже если взять сферу публичных закупок (то есть закупок за счет бюджета или контролируемых государством предприятий), то из 800 миллиардов гривен в год порядка 650 миллиардов уходит иностранцам. Такой "открытости" в использовании, по сути, государственных денег, пожалуй, нет ни в одной стране мира. Но вот предлагаемые меры для достижения этой цели выглядят смехотворно: антидемпинг, использование механизмов ВТО и тому подобное. Все это практикуется и сегодня. Но в рамках целой системы кабальных договоров, заключенных Украиной (от условий вступления в ВТО до зон свободной торговли не только с ЕС, но и с кем ни попадя), да еще и находясь под управлением МВФ , действенных механизмов страна использовать просто не может.

Второй пункт подразумевает секторальное стимулирование.

Румынии и По данным авторов, в 1990 году доля украинской промышленности (включая строительство) в ВВП достигала 55%, существенно превышая аналогичные доли в России, Чехии Польше . Сегодняшние 23% — это наименьший показатель среди упомянутых пяти стран. Добавленная стоимость в украинской промышленности на одного работника в четыре с половиной — семь раз ниже, чем в сравниваемых четырех странах. При этом Украина является единственной страной, у которой производительность труда в промышленности по сравнению с 1990 годом даже снизилась — причем почти вдвое!

Но о катастрофическом состоянии украинской промышленности известно и так. Интереснее, что предлагается для его изменения посредством секторального стимулирования.

Если исключить лозунги и инициативы, имеющие локальное значение, то в сухом остатке предлагается:

1 мораторий на увеличение налоговых ставок — не соответствует обязательствам по Меморандуму по ужесточению налогово-бюджетной политики; мораторий на увеличение налоговых ставок — не соответствует обязательствам по Меморандуму по ужесточению налогово-бюджетной политики; 2 стимулирование развития индустриальных парков — имеет смысл только в случае предоставления налоговых льгот, что прямо запрещается меморандумом; стимулирование развития индустриальных парков — имеет смысл только в случае предоставления налоговых льгот, что прямо запрещается меморандумом; 3 стимулирование инвестиций в производственное оборудование — смотри пункт второй. стимулирование инвестиций в производственное оборудование — смотри пункт второй.

Эти инициативы реализованы быть не могут. Других внятных не предлагается.

Собственно, в отношении промышленности в программе стимулирования более ничего нет. Далее авторы перешли к другим отраслям, которые в качестве новых приоритетов ранее не упоминались…

В вопросе стимулирования развития агросектора, главной проблемой которого является сугубо сырьевая направленность, инициативы еще более анекдотичны.

Кроме курятины и подсолнечного масла, Украина экспортирует на мировые рынки почти исключительно зерновые и технические культуры без какой-либо их переработки. При этом совсем недавно из Налогового кодекса зачистили единственную норму, которая стимулировала переработку рапса и сои, то есть еще больше закрепили сырьевой статус. Животноводство на Украине даже не стагнирует, а стремительно самоликвидируется. За постмайданные годы количество коров сократилось с 2,44 до 1,78 миллиона, а свиней с 7,76 до 5,76 миллиона голов (цифры 2013 года без учета Крыма и будущих ЛДНР). Для сравнения: в России за тот же период количество коров сократилось с 8,43 до 7,96 миллиона голов, а свиней выросло с 19 до 25,16 миллиона.

Всю эту невеселую ситуацию Шмыгаль предлагает исправлять путем некоего стимулирования дистанционного сбыта сельхозпродукции и налаживания каналов дистрибуции для мелких фермеров. То есть вообще никак.

Ровно такое же отсутствие внятных инициатив касается предлагаемых вариантов стимулирования развития транспорта, сферы услуг и так далее.

И только раздел, посвященный стимулированию энергетики, наполнен четкими посылами, которые наглядно демонстрируют, что Шмыгаль не только был одним из менеджеров Рината Ахметова , но и в какой-то мере им остается.

Для развития отрасли предлагается:

— урегулировать задолженность между участниками рынка — то есть выплатить задолженность по "зеленому тарифу", которая образовалась из-за его урегулировать задолженность между участниками рынка — то есть выплатить задолженность по "зеленому тарифу", которая образовалась из-за его бешеного размера — пересмотреть тариф на электроэнергию для населения — то есть повысить его, чего Шмыгаль до конца года обещал не делать; пересмотреть тариф на электроэнергию для населения — то есть повысить его, чего Шмыгаль до конца года обещал не делать; — отменить специальные обязанности на рынке газа и сформировать конкурентный рынок в сегменте бытовых потребителей — то есть повысить тарифы на газ для населения; отменить специальные обязанности на рынке газа и сформировать конкурентный рынок в сегменте бытовых потребителей — то есть повысить тарифы на газ для населения; — стимулировать добычу углеводородов путем снижения рентной ставки — противоречит обязательствам по меморандуму, но МВФ закроет на это глаза, если процесс добычи углеводородов будут контролировать западные компании и/или их смотрящие в украинских государственных добывающих компаниях. стимулировать добычу углеводородов путем снижения рентной ставки — противоречит обязательствам по меморандуму, но МВФ закроет на это глаза, если процесс добычи углеводородов будут контролировать западные компании и/или их смотрящие в украинских государственных добывающих компаниях.

И ряд прочих подобных более мелких инициатив. Все они относятся не к разряду стимулирования развития энергетики, а к разряду увеличения доходности ведения бизнеса для энергогенерирующих и добывающих компаний.