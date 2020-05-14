Украинские АЭС будут зарабатывать на криптовалюте

На Украине перешли от обсуждения гипотетической возможности повышения тарифов на электроэнергию для населения к выбору сценария повышения. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ, Регулятор) во время заседания круглого стола, посвященного кризису в украинской энергетике, обнародовала два сценария повышения тарифов.

Первый предполагает, что рост тарифа произойдет с 1 января 2021 года , второй — уже с 1 июля. В обоих вариантах предполагается для начала убрать льготный тариф для первых 100 киловатт в месяц, который сейчас составляет 90 копеек, подняв его до общего уровня 1,68 гривны за киловатт. С последующим повышением до уровня цен для промышленности.

Главной причиной повышения тарифа Регулятор называет необходимость поддержки высокого тарифа на выкуп дорогой зеленой электроэнергии, который зафиксирован аж до 2030 года в украинском законодательстве. Добавим, что проблема поддержания этого тарифа усугубляется резким ростом выработки электроэнергии на солнечных электростанциях. А проблемы украинской энергетики в целом обусловлены еще и необходимостью учета интересов Рината Ахметова, контролирующего до 80% выработки электроэнергии на тепловых электростанциях. Если к этому добавить проблему снижения потребления электричества вследствие карантина и экономического кризиса, то на выходе получим серьезно разбалансированную энергосистему — и с технической, и с финансовой точки зрения. Сбалансировать ее можно только за чей-то счет, и население видится наиболее вероятным источником получения средств.

Даже рассматриваемое повышение тарифов для населения, которое должно привести к росту стоимости электричества для бытовых потребителей примерно на треть, само по себе не приведет в порядок украинскую энергосистему. Ведь неадекватный перекос в цене на киловатты не единственная проблема.

Самая дорогая зеленая электроэнергия, производимая солнечными электростанциями, сегодня стоит в 7,5 раза больше, чем электроэнергия АЭС и почти в пять раз больше, чем электроэнергия ГЭС, и втрое дороже, чем, например, аналогичная электроэнергия в Германии . В результате инвесторы (а проще говоря — лица, имевшие возможность поучаствовать в зеленой схеме) вкладывались в первую очередь в строительство СЭС — почти 80% зеленых мощностей и больше половины зеленого электричества производится на солнечных электростанциях. Привело это к тому, что в начале мая этого года производство зеленой электроэнергии по сравнению с маем прошлого года увеличилось в 2,3 раза при снижении потребления на 15-17% за тот же период. Причем выработка большей части такого электричества осуществляется в дневное время, когда потребление находится на относительно низком уровне. А вот в часы пикового потребления, утром и вечером, объемы его выработки, наоборот, минимальны. Тем самым рост производства зеленого электричества добавляет проблем с необходимостью маневрирования выработкой электричества в пиковые и непиковые часы.

Энергоблоки атомных станций для маневра использоваться не могут. Соответственно, рост производства зеленого электричества в условиях снижения постоянного потребления выталкивает из системы энергоблоки АЭС и повышает необходимость маневренного использования энергоблоков ТЭС.

Проблема усугубилась именно в последнее время: приостановка экономики и снижение потребления совпали с ростом продолжительности светового дня и количества солнечных дней, а также продолжающимся вводом новых зеленых мощностей.

В результате только в течение апреля были остановлены четыре из имеющихся у Украины 15 атомных энергоблоков. На сегодня работают десять — и то не на полную мощность. Плюс обсуждается вариант остановки еще двух.

В то же время у Рината Ахметова бинго, ведь ему принадлежит не только 80% тепловой генерации, но и более 25% зеленой. В результате, наращивая зеленые мощности и получая за зеленое электричество самую высокую цену в Европе , Ахметов принуждает государство Украины к более активному потреблению вырабатываемой на его же станциях тепловой электроэнергии. Последняя в три раза дешевле зеленой, но тоже дорогая.

И хотя неизбежность кризиса в энергоотрасли из-за описанных перекосов была очевидна давно, украинская власть только теперь озаботилась поиском вариантов, как вырваться из зеленой ловушки. Цены на электричество для промышленности на Украине уже сегодня едва ли не самые высокие в Европе, но даже с ними в 2020 году дефицит средств на рынке должен составить более 20 миллиардов гривен.

Как уже указывалось выше, рассматриваются два сценария. Оба завязаны на рост тарифа для населения и временный запрет строительства новых зеленых мощностей.

В первом сценарии предполагается снизить зеленый тариф для СЭС до девяти евроцентов (почти в два раза), для ВЭС — до восьми (на одну треть), что даст рынку экономию 15 миллиардов гривен. Инвесторам взамен могут быть предложены государственные облигации в евро с повышенной ставкой (плюс два процентных пункта к обычным облигациям). Плюс для украинской промышленности цена на электроэнергию поднимется еще на 3-10% уже этим летом.

Во втором сценарии снижение тарифа для СЭС должно составить 30%, ВЭС — 15%, что позволит сэкономить 11 миллиардов гривен. Он не предусматривает роста цен для промышленности (но предусматривает его для населения уже летом). Но в нем не оговорены и компенсации западным партнерам. Что немедленно натолкнулось на отповедь со стороны послов Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии и Южной Кореи. И понятно почему: среди тех 75% зеленой генерации, которая не принадлежит Ахметову, есть компании как раз из этих стран. И для них украинский рынок — сверхпремиальный.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль 13 мая в Раде пообещал, что повышения тарифов для бытовых потребителей до конца года не будет. Но совсем не факт, что так и случится. Более того — не факт, что сам Шмыгаль усидит в своем кресле до конца года.

И хотя дата повышения тарифа остается дискуссионной, сам рост энерготарифов для населения — вопрос практически решенный.

Гораздо любопытней выглядят мысли украинских "реформаторов" о будущем атомных станций в сложившихся обстоятельствах.

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец (пролоббирована на должность Ринатом Ахметовым) в правительстве Шмыгаля (ранее работал на Рината Ахметова) в начале мая поручила руководству государственного "Энергоатома", в ведении которого находятся украинские АЭС, изучить возможность… майнинга криптовалют на основе их генерации.

То есть картинка складывается следующая:

— для населения и с определенной вероятностью для промышленности цена на электроэнергию поднимается, они начинают потреблять больше электричества, произведенного ТЭС и СЭС;

— Ринат Ахметов получает гарантию сбыта электричества, выработанного на его ТЭС и СЭС;

— даже в случае возможного уменьшения цен на зеленое электричество Ринат Ахметов и западные инвесторы получают за это компенсацию из украинского бюджета;