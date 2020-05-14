Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T08:01
https://ria.ru/20200514/1571389269.html
Украинские АЭС будут зарабатывать на криптовалюте
https://cdn22.img.ria.ru/images/152470/16/1524701613_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_ff73a6564a5afc54807e1e497049ebbc.jpg
РИА Новости

Украинские АЭС будут зарабатывать на криптовалюте

08:00 14.05.2020 (обновлено: 08:01 14.05.2020)
5313
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков / Ровенская АЭС
Ровенская АЭС
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На Украине перешли от обсуждения гипотетической возможности повышения тарифов на электроэнергию для населения к выбору сценария повышения. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ, Регулятор) во время заседания круглого стола, посвященного кризису в украинской энергетике, обнародовала два сценария повышения тарифов.

Первый предполагает, что рост тарифа произойдет с 1 января 2021 года, второй — уже с 1 июля. В обоих вариантах предполагается для начала убрать льготный тариф для первых 100 киловатт в месяц, который сейчас составляет 90 копеек, подняв его до общего уровня 1,68 гривны за киловатт. С последующим повышением до уровня цен для промышленности.

Главной причиной повышения тарифа Регулятор называет необходимость поддержки высокого тарифа на выкуп дорогой зеленой электроэнергии, который зафиксирован аж до 2030 года в украинском законодательстве. Добавим, что проблема поддержания этого тарифа усугубляется резким ростом выработки электроэнергии на солнечных электростанциях. А проблемы украинской энергетики в целом обусловлены еще и необходимостью учета интересов Рината Ахметова, контролирующего до 80% выработки электроэнергии на тепловых электростанциях. Если к этому добавить проблему снижения потребления электричества вследствие карантина и экономического кризиса, то на выходе получим серьезно разбалансированную энергосистему — и с технической, и с финансовой точки зрения. Сбалансировать ее можно только за чей-то счет, и население видится наиболее вероятным источником получения средств.
Даже рассматриваемое повышение тарифов для населения, которое должно привести к росту стоимости электричества для бытовых потребителей примерно на треть, само по себе не приведет в порядок украинскую энергосистему. Ведь неадекватный перекос в цене на киловатты не единственная проблема.
Солнечная электростанция во Львовской области
11 марта, 08:00
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Самая дорогая зеленая электроэнергия, производимая солнечными электростанциями, сегодня стоит в 7,5 раза больше, чем электроэнергия АЭС и почти в пять раз больше, чем электроэнергия ГЭС, и втрое дороже, чем, например, аналогичная электроэнергия в Германии. В результате инвесторы (а проще говоря — лица, имевшие возможность поучаствовать в зеленой схеме) вкладывались в первую очередь в строительство СЭС — почти 80% зеленых мощностей и больше половины зеленого электричества производится на солнечных электростанциях. Привело это к тому, что в начале мая этого года производство зеленой электроэнергии по сравнению с маем прошлого года увеличилось в 2,3 раза при снижении потребления на 15-17% за тот же период. Причем выработка большей части такого электричества осуществляется в дневное время, когда потребление находится на относительно низком уровне. А вот в часы пикового потребления, утром и вечером, объемы его выработки, наоборот, минимальны. Тем самым рост производства зеленого электричества добавляет проблем с необходимостью маневрирования выработкой электричества в пиковые и непиковые часы.
Энергоблоки атомных станций для маневра использоваться не могут. Соответственно, рост производства зеленого электричества в условиях снижения постоянного потребления выталкивает из системы энергоблоки АЭС и повышает необходимость маневренного использования энергоблоков ТЭС.
Проблема усугубилась именно в последнее время: приостановка экономики и снижение потребления совпали с ростом продолжительности светового дня и количества солнечных дней, а также продолжающимся вводом новых зеленых мощностей.
Шахта Степная в городе Першотравенск
25 апреля, 08:00
Украинцы купят себе защиту от энергетической агрессии. Очень дорого
В результате только в течение апреля были остановлены четыре из имеющихся у Украины 15 атомных энергоблоков. На сегодня работают десять — и то не на полную мощность. Плюс обсуждается вариант остановки еще двух.
В то же время у Рината Ахметова бинго, ведь ему принадлежит не только 80% тепловой генерации, но и более 25% зеленой. В результате, наращивая зеленые мощности и получая за зеленое электричество самую высокую цену в Европе, Ахметов принуждает государство Украины к более активному потреблению вырабатываемой на его же станциях тепловой электроэнергии. Последняя в три раза дешевле зеленой, но тоже дорогая.

И хотя неизбежность кризиса в энергоотрасли из-за описанных перекосов была очевидна давно, украинская власть только теперь озаботилась поиском вариантов, как вырваться из зеленой ловушки. Цены на электричество для промышленности на Украине уже сегодня едва ли не самые высокие в Европе, но даже с ними в 2020 году дефицит средств на рынке должен составить более 20 миллиардов гривен.

Как уже указывалось выше, рассматриваются два сценария. Оба завязаны на рост тарифа для населения и временный запрет строительства новых зеленых мощностей.
В первом сценарии предполагается снизить зеленый тариф для СЭС до девяти евроцентов (почти в два раза), для ВЭС — до восьми (на одну треть), что даст рынку экономию 15 миллиардов гривен. Инвесторам взамен могут быть предложены государственные облигации в евро с повышенной ставкой (плюс два процентных пункта к обычным облигациям). Плюс для украинской промышленности цена на электроэнергию поднимется еще на 3-10% уже этим летом.
Во втором сценарии снижение тарифа для СЭС должно составить 30%, ВЭС — 15%, что позволит сэкономить 11 миллиардов гривен. Он не предусматривает роста цен для промышленности (но предусматривает его для населения уже летом). Но в нем не оговорены и компенсации западным партнерам. Что немедленно натолкнулось на отповедь со стороны послов Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии и Южной Кореи. И понятно почему: среди тех 75% зеленой генерации, которая не принадлежит Ахметову, есть компании как раз из этих стран. И для них украинский рынок — сверхпремиальный.
Солнечные панели у четвертого блока АЭС в Чернобыле. 5 октября 2018
22 мая 2019, 08:00
Украина переходит на энергию будущего. Это обходится ей в миллиарды
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль 13 мая в Раде пообещал, что повышения тарифов для бытовых потребителей до конца года не будет. Но совсем не факт, что так и случится. Более того — не факт, что сам Шмыгаль усидит в своем кресле до конца года.
И хотя дата повышения тарифа остается дискуссионной, сам рост энерготарифов для населения — вопрос практически решенный.
Гораздо любопытней выглядят мысли украинских "реформаторов" о будущем атомных станций в сложившихся обстоятельствах.
Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец (пролоббирована на должность Ринатом Ахметовым) в правительстве Шмыгаля (ранее работал на Рината Ахметова) в начале мая поручила руководству государственного "Энергоатома", в ведении которого находятся украинские АЭС, изучить возможность… майнинга криптовалют на основе их генерации.
То есть картинка складывается следующая:
— для населения и с определенной вероятностью для промышленности цена на электроэнергию поднимается, они начинают потреблять больше электричества, произведенного ТЭС и СЭС;
— Ринат Ахметов получает гарантию сбыта электричества, выработанного на его ТЭС и СЭС;
— даже в случае возможного уменьшения цен на зеленое электричество Ринат Ахметов и западные инвесторы получают за это компенсацию из украинского бюджета;
— кто-то получает возможность майнить криптовалюту, пользуясь дешевым электричеством АЭС, и никто не удивится, если этим кем-то станет все тот же Ринат Ахметов.
261235328
Обсудить 13
Денис ШмыгальРинат АхметовУкраинаАвторыВ мире
Рекомендуем
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Смертность пугающе высокая. Пандемия обострила старую проблему США
Американский нефтяник
Первые жертвы: нефтегазовые гиганты США объявили о скором банкротстве
Американские танки во время учений REFORGER '82 в Западной Германии
"Они сами это признали": перед кем блок НАТО оказался бессилен
Упаковки с кофе в супермаркете
Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая
Лидия Прозорова
Когда чиновники перестанут оскорблять общественную нравственность
Глобус в парке в Ухане, Китай
СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников
Нефтяная вышка
Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Неумелые американские руки доламывают "треугольник Киссинджера"
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного Макса"
Георгий Сапронов: Скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID.
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Михаил Саакашвили во время интервью в своем доме
Невыученные уроки Украины. Как Саакашвили столкнул старую и новую родину
Дети сидят на броне самоходной артиллерийской установки в освобожденной Праге
Чешские политики, славя власовцев, должны проклясть Пражское восстание
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
14:55Северная Осетия не готова к ослаблению ограничений по COVID-19
14:55Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак
14:54Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
Лента новостейМолния