Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-25T08:00
https://ria.ru/20200425/1570527202.html
Украинцы купят себе защиту от энергетической агрессии. Очень дорого
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570530362_0:192:3071:1919_1036x0_80_0_0_8e5dd5af1ab9e67a7dcb9fdb2c55b04f.jpg
РИА Новости

Украинцы купят себе защиту от энергетической агрессии. Очень дорого

08:00 25.04.2020
82244
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaШахта "Степная" в городе Першотравенск
Шахта Степная в городе Першотравенск
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На этой неделе на Украине были выведены в режим простоя десять шахт холдинговой компании "ДТЭК", входящих в объединение "Павлоградуголь". "ДТЭК" принадлежит Ринату Ахметову и является одной из крупнейших энергетических компаний Восточной Европы. Ее подразделение, "ДТЭК Энерго", контролирует до 90% добычи угля и до 80% тепловой генерации Украины, владея девятью из 15 украинских ТЭС и 17 шахтами. К слову, еще семь шахт "ДТЭК Энерго" были остановлены 1 апреля.
Причиной остановки в компании еще 14 апреля назвали "системный кризис в энергетической отрасли Украины", который привел к ее разбалансировке, "ручное регулирование рынка, непродуманные решения", "бесконтрольный импорт электроэнергии из России и Белоруссии".
Любопытно, что упоминание о бесконтрольном импорте электроэнергии из России и Белоруссии было сделано через несколько дней после его запрета. Не говоря о том, что сам объем "бесконтрольного импорта" недотягивал и до одного процента от объема потребления. Зато "ДТЭК" в своем заявлении не упомянул ни о своих требованиях существенно повысить стоимость электроэнергии тепловой генерации, ни об угрозах судиться с государством по поводу недоплат по зеленому тарифу, ни о других "хотелках".
Между тем действия украинской власти позволяют предположить, что на фоне общемирового падения цен на энергоресурсы и электроэнергию украинским потребителям придется заплатить больше для обеспечения процветания бизнеса Рината Ахметова.
Проблемы у энергетической империи Рината Ахметова начали отчетливо проявляться с прошлого года.
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
10 апреля, 09:01
Угроза "очередного Чернобыля". Украину предупредили о новой опасности
В 2019 году "ДТЭК" сократил объем добычи угля до рекордно низкого значения в 22,4 миллиона тонн (минус семь процентов к предыдущему году), а выработка электроэнергии на ТЭС, принадлежащих холдингу, просто обвалилась — с 34 до 28,4 миллиарда киловатт-часов (-16%). При установленной мощности тепловой генерации "ДТЭК" в 17 гигаватт выходит, что она использовалась лишь на 19%! Причем свыше 2/3 снижения выработки пришлось на последний квартал, когда украинские трейдеры действительно имели возможность покупать гораздо более дешевую электроэнергию в России и Белоруссии. Но куда важнее, что именно в конце года в крутое пике вошла украинская промышленность, в том числе принадлежащая преимущественно Ахметову металлургия, которая существенно сократила производство, а значит, и потребление электроэнергии.
Тот факт, что проблемы "ДТЭК Энерго" далеко не в первую очередь связаны с импортом дешевой электроэнергии, подтверждается переходом в режим простоя еще в конце ноября 2019 года принадлежащей компании Бурштынской ТЭС. Хотя и это у Ахметова объяснили нерентабельностью вследствие засилья российского и белорусского электричества на украинском рынке — ТЭС с 2002 года работала в режиме энергоострова, который отделен от остальной энергосистемы Украины и интегрирован в энергосистему ЕС. Очевидно, причина нерентабельности ее работы в другом: не самая эффективная украинская тепловая генерация, работающая на дорогом украинском угле, стала неконкурентоспособной уже даже в Европе.
Еще одним вопросом, который хотел бы решить Ринат Ахметов, является задолженность государства по зеленому тарифу перед другой компанией, входящей в его холдинг, — "ДТЭК ВИЭ". Четырнадцатого апреля генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко пригрозил обратиться в международный арбитраж и принудить Украину оплатить зеленое электричество и не менять выгодный зеленый тариф. Государство на начало апреля задолжало "ДТЭК ВИЭ" 1,1 миллиарда гривен.
Линии электропередачи в Киеве
12 апреля, 08:00
Украина методично наносит удары по Белоруссии
Зеленый тариф были введен на Украине в 2009 году, пролоббирован братьями Клюевыми и изначально представлял собой схему для получения сверхприбыли. Тариф зафиксирован в евро, в несколько раз превышает обычные тарифы и является самым высоким в Европе! Например, для солнечных электростанций он в семь-восемь раз превышает тариф на электроэнергию атомной генерации, для ветровых — в шесть-семь раз. В итоге зеленые электростанции производят до двух процентов электроэнергии, потребляемой в стране, но зеленая электроэнергия стоит рынку около восьми процентов всех средств. Фишка еще и в том, что Ринату Ахметову удалось добиться на 2019 год отмены взимания НДС и пошлин при ввозе оборудования для зеленых электростанций, в результате чего он сумел за год более чем вдвое увеличить производство электроэнергии на них. Стоит добавить, что платить за дорогую энергию, выработанную зелеными электростанциями, государство обязано, даже если отключает их от энергосети. Что в условиях снижения потребления стало происходить регулярно с конца прошлого года.

Апофеозом описываемых проблем "ДТЭК" стал технический дефолт: компания "ДТЭК Энерго" отказалась перечислять проценты по банковскому долгу 31 марта и купонные выплаты по еврооблигациям 1 апреля, сославшись на пандемию. Затем последовала остановка шахт.

Впрочем, показательно, что при декларируемых проблемах и всего за два месяца до дефолта Ринат Ахметов обзавелся виллой Les Cèdres на Лазурном Берегу Франции стоимостью 200 миллионов евро, которая в начале XX века принадлежала королю Бельгии Леопольду II. Тем самым он, видимо, дал понять, что ужиматься не намерен, а проблему планирует решить за чужой счет.
С февраля стало очевидно сближение Ахметова с украинской властью. Его результатами стали назначения на пост премьера Дениса Шмыгаля, который ранее возглавлял Бурштынскую ТЭС, а исполняющей обязанности главы Минэнерго — Ольги Буславец, другой креатуры Ахметова.
Карьерный самосвал с углем
4 апреля, 08:00
Олигархи обложили пошлиной энергию из России
В бизнес-плоскости появилось сначала решение о запрете на закупку российской и белорусской электроэнергии, а следом и введение 65-процентной (по сути — запретительной) специальной пошлины на российский уголь тех марок, которые добываются как раз на шахтах "ДТЭК".
На украинском же энергорынке стали происходить настоящие чудеса: при сокращении потребления электроэнергии (а оно даже в январе — феврале просело на пять процентов, а после объявления карантина обвалилось значительно больше) ее стоимость для промышленных потребителей с конца марта резко выросла. И на сегодня в два-три раза и более превышает аналогичную стоимость в странах ЕС. Сделано это было сначала путем ручного манипулирования продажами электричества атомной генерации с использованием особенностей функционирования энергорынка (подробнее о новом украинском энергорынке здесь). А потом и с помощью остановки работы последовательно двух энергоблоков Запорожской АЭС.
На этом фоне повышение Ринатом Ахметовым ставок посредством остановки работы шахт демонстрирует, что такие полумеры его не устраивают. В идеале он хочет выстроить на энергорынке ту же конструкцию, что "Нафтогаз Украины" выстроил на газовом. Там действует жесточайшая и практически неподконтрольная украинским властям монополия, имеющая баснословную рентабельность за счет выдавливания последнего из дышащей на ладан экономики и сограждан. Неоднократно звучавшие от "ДТЭК" требования повысить тарифы на электричество для домохозяйств примерно вдвое — говорят о том же.
33219113252884
Денис ШмыгальЗапорожская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Ринат АхметовФранцияБелоруссияЕвропаАвторыВ мире
Популярные комментарии
Бедные украинцы. А какие коррупционные схемы существуют в РФ? Людям было бы полезно тоже узнать о реальных случаях коррупции, пусть и без названия имён.
25 апреля, 11:36
Felixys s
38201162
Молодец автор. Всё так понятно и доходчиво. Хотелось бы узнать, он специализируется только на Украине или о российских схемах тоже может поведать? А если быть уж со всем честным, то мне как то по барабану Украина. А вот за российские схемы я бы почитал с интересом. Думаю они у нас тоже очень занимательные.
25 апреля, 12:40
Игорь Громов
59001043
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19В Испании нашли первого кота, зараженного коронавирусом
12:19В Израиле число жертв коронавируса достигло 245
12:18Путин напомнил о важности противостоять попыткам переписать итоги войны
12:16Турция продолжает установку С-400, заявил глава секретариата оборонпрома
12:16Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
12:15Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения
12:15Путин призвал защищать правду о войне
12:15В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков
12:15Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17
12:12Путин обратился к австрийцам с посланием
12:11Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
12:11Путин направил Макрону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:08Путин направил Джонсону поздравления по случаю Дня Победы
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
Лента новостейМолния