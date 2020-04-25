Украинцы купят себе защиту от энергетической агрессии. Очень дорого

На этой неделе на Украине были выведены в режим простоя десять шахт холдинговой компании "ДТЭК", входящих в объединение "Павлоградуголь". "ДТЭК" принадлежит Ринату Ахметову и является одной из крупнейших энергетических компаний Восточной Европы. Ее подразделение, "ДТЭК Энерго", контролирует до 90% добычи угля и до 80% тепловой генерации Украины, владея девятью из 15 украинских ТЭС и 17 шахтами. К слову, еще семь шахт "ДТЭК Энерго" были остановлены 1 апреля.

Причиной остановки в компании еще 14 апреля назвали "системный кризис в энергетической отрасли Украины", который привел к ее разбалансировке, "ручное регулирование рынка, непродуманные решения", "бесконтрольный импорт электроэнергии из России и Белоруссии".

Любопытно, что упоминание о бесконтрольном импорте электроэнергии из России и Белоруссии было сделано через несколько дней после его запрета . Не говоря о том, что сам объем "бесконтрольного импорта" недотягивал и до одного процента от объема потребления. Зато "ДТЭК" в своем заявлении не упомянул ни о своих требованиях существенно повысить стоимость электроэнергии тепловой генерации, ни об угрозах судиться с государством по поводу недоплат по зеленому тарифу, ни о других "хотелках".

Между тем действия украинской власти позволяют предположить, что на фоне общемирового падения цен на энергоресурсы и электроэнергию украинским потребителям придется заплатить больше для обеспечения процветания бизнеса Рината Ахметова.

Проблемы у энергетической империи Рината Ахметова начали отчетливо проявляться с прошлого года.

В 2019 году "ДТЭК" сократил объем добычи угля до рекордно низкого значения в 22,4 миллиона тонн (минус семь процентов к предыдущему году), а выработка электроэнергии на ТЭС, принадлежащих холдингу, просто обвалилась — с 34 до 28,4 миллиарда киловатт-часов (-16%). При установленной мощности тепловой генерации "ДТЭК" в 17 гигаватт выходит, что она использовалась лишь на 19%! Причем свыше 2/3 снижения выработки пришлось на последний квартал, когда украинские трейдеры действительно имели возможность покупать гораздо более дешевую электроэнергию в России и Белоруссии. Но куда важнее, что именно в конце года в крутое пике вошла украинская промышленность, в том числе принадлежащая преимущественно Ахметову металлургия, которая существенно сократила производство, а значит, и потребление электроэнергии.

Тот факт, что проблемы "ДТЭК Энерго" далеко не в первую очередь связаны с импортом дешевой электроэнергии, подтверждается переходом в режим простоя еще в конце ноября 2019 года принадлежащей компании Бурштынской ТЭС. Хотя и это у Ахметова объяснили нерентабельностью вследствие засилья российского и белорусского электричества на украинском рынке — ТЭС с 2002 года работала в режиме энергоострова, который отделен от остальной энергосистемы Украины и интегрирован в энергосистему ЕС. Очевидно, причина нерентабельности ее работы в другом: не самая эффективная украинская тепловая генерация, работающая на дорогом украинском угле, стала неконкурентоспособной уже даже в Европе

Еще одним вопросом, который хотел бы решить Ринат Ахметов, является задолженность государства по зеленому тарифу перед другой компанией, входящей в его холдинг, — "ДТЭК ВИЭ". Четырнадцатого апреля генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко пригрозил обратиться в международный арбитраж и принудить Украину оплатить зеленое электричество и не менять выгодный зеленый тариф. Государство на начало апреля задолжало "ДТЭК ВИЭ" 1,1 миллиарда гривен.

Зеленый тариф были введен на Украине в 2009 году, пролоббирован братьями Клюевыми и изначально представлял собой схему для получения сверхприбыли. Тариф зафиксирован в евро, в несколько раз превышает обычные тарифы и является самым высоким в Европе! Например, для солнечных электростанций он в семь-восемь раз превышает тариф на электроэнергию атомной генерации, для ветровых — в шесть-семь раз. В итоге зеленые электростанции производят до двух процентов электроэнергии, потребляемой в стране, но зеленая электроэнергия стоит рынку около восьми процентов всех средств. Фишка еще и в том, что Ринату Ахметову удалось добиться на 2019 год отмены взимания НДС и пошлин при ввозе оборудования для зеленых электростанций, в результате чего он сумел за год более чем вдвое увеличить производство электроэнергии на них. Стоит добавить, что платить за дорогую энергию, выработанную зелеными электростанциями, государство обязано, даже если отключает их от энергосети. Что в условиях снижения потребления стало происходить регулярно с конца прошлого года.

Апофеозом описываемых проблем "ДТЭК" стал технический дефолт: компания "ДТЭК Энерго" отказалась перечислять проценты по банковскому долгу 31 марта и купонные выплаты по еврооблигациям 1 апреля, сославшись на пандемию. Затем последовала остановка шахт.

Впрочем, показательно, что при декларируемых проблемах и всего за два месяца до дефолта Ринат Ахметов обзавелся виллой Les Cèdres на Лазурном Берегу Франции стоимостью 200 миллионов евро, которая в начале XX века принадлежала королю Бельгии Леопольду II . Тем самым он, видимо, дал понять, что ужиматься не намерен, а проблему планирует решить за чужой счет.

С февраля стало очевидно сближение Ахметова с украинской властью. Его результатами стали назначения на пост премьера Дениса Шмыгаля , который ранее возглавлял Бурштынскую ТЭС, а исполняющей обязанности главы Минэнерго — Ольги Буславец, другой креатуры Ахметова.

В бизнес-плоскости появилось сначала решение о запрете на закупку российской и белорусской электроэнергии, а следом и введение 65-процентной (по сути — запретительной) специальной пошлины на российский уголь тех марок, которые добываются как раз на шахтах "ДТЭК".

На украинском же энергорынке стали происходить настоящие чудеса: при сокращении потребления электроэнергии (а оно даже в январе — феврале просело на пять процентов, а после объявления карантина обвалилось значительно больше) ее стоимость для промышленных потребителей с конца марта резко выросла. И на сегодня в два-три раза и более превышает аналогичную стоимость в странах ЕС. Сделано это было сначала путем ручного манипулирования продажами электричества атомной генерации с использованием особенностей функционирования энергорынка (подробнее о новом украинском энергорынке здесь ). А потом и с помощью остановки работы последовательно двух энергоблоков Запорожской АЭС