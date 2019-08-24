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РИА Новости

Перевод Украины на "европейские рельсы": на носу веерные отключения

08:00 24.08.2019 (обновлено: 08:01 24.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Сергей Левченко
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С июля на Украине заработал новый рынок электроэнергии. И стоимость ее для промышленных потребителей сразу выросла в среднем на 25 процентов, превысив аналогичную стоимость, например, в соседней Словакии, на 35 процентов.
Проталкивая реформу, правительственные чиновники и "реформаторы-грантоеды" до последнего утверждали, что рост цены после запуска нового рынка будет минимальным (пять-десять процентов) и кратковременным — пока новый рынок будет адаптироваться к так называемому Третьему энергопакету ЕС.
Судя по тому, что прогнозы первых результатов работы нового рынка оказались ошибочны, есть основания полагать, что ошибка могла закрасться и в долгосрочные прогнозы.
Основываясь на первых результатах, можно констатировать:
— обещанного падения цен пока не видно и близко;
— в будущем от реформы неизбежно материально пострадают бытовые потребители, которых она пока не затронула;
— с большими проблемами столкнется и уже начала сталкиваться тепловая генерация, что может привести к расшатыванию всей энергосистемы.
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Но сначала о принципах поставок электроэнергии на Украине в прежние времена. На Украине конкурентного рынка электроэнергии не было вовсе. В отличие, кстати, от России, где такой рынок есть.
Все генерирующие компании продавали электроэнергию госпредприятию "Энергорынок". Причем по цене, установленной государством. У "Энергорынка" электричество закупали облэнерго и естественные монополии по большей части также по регулируемому тарифу. Далее уже через облэнерго электроэнергия продавалась конечным потребителям — и опять же по регулируемым тарифам.
К этому стоит добавить, что тарифообразование основывалось на принципе "затраты плюс". В разрезе разных видов генераций (и даже собственников) благодаря действию "невидимой руки" регулятора могло получаться от "затраты плюс-плюс" вплоть до "затраты минус".
Например, цена для поставщиков из теплогенерации в 2018 году превышала цену для атомщиков в четыре раза. Собственно, скандалы с "Роттердам+" (расчет цены угля для теплогенерации производился по формуле: цена угля в порту Роттердама плюс затраты на его доставку на Украину) прямо связаны с описываемым.
Но настоящим Клондайком был так называемый зеленый тариф, по которому "Энергорынок" выкупал электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников энергии (солнечные и ветровые электростанции и тому подобное). Возня вокруг возобновляемых источников до сих пор вызывает вопросы, хотя и в той же Европе она имеет изрядную долю в производстве. Но на Украине это дело превратили в карго-культ для электората и в схему заработка для узкого круга посвященных. В нищей Украине "зеленый тариф", по которому государство выкупало электроэнергию у частных производителей, все последние годы был самым высоким в Европе. Так, весной этого года тариф на киловатт солнечной электроэнергии в Германии составлял 8,9 евроцента, а на Украине — 15,02 евроцента.
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Закон о переходе к новой модели рынка электроэнергии приняли весной 2017 года, обозначив в качестве срока ее внедрения 1 июля 2019-го. В самый последний момент старт новой модели попытались перенести — 10 июня в Верховную раду от имени президента Зеленского был подан законопроект № 10376, который предусматривал отсрочку перехода к новому энергорынку на год. Непосредственным инициатором внесения этого законопроекта был советник Зеленского по энергетике Андрей Герус, которого связывают с Игорем Коломойским. Однако украинский парламент никак его не стал рассматривать, хоть он и был определен президентом как неотложный.
Зато премьер Гройсман быстро сориентировался и 12 июня принял постановление, которым, по сути, отсрочил введение новых условий расчета цена за электроэнергию для домохозяйств до 2021 года. Бытовым потребителям электричество до конца 2020 года будет поставлять новосозданное госпредприятие "Гарантированный покупатель". Оно же, кстати, будет удовлетворять и аппетиты "зеленых" производителей.
Стоит заметить, что украинские домохозяйства в первом полугодии 2019 года платили 1,03 гривны за один киловатт-час, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС была на уровне шести гривен.
Не вдаваясь в подробности (а их очень много), о новом рынке можно сказать, что:
— он поделен на несколько составных (двусторонние договоры, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок и так далее по мере убывания объема);
— участниками являются производители, электропоставщики, оператор системы распределения, оператор системы передачи, трейдеры, упомянутый выше "Гарантированный покупатель" и потребители.
Неудивительно, что рост цен в июле оказался в разы выше прогнозируемого.
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Бравада или агония: как Киев готовится к "зиме без российского газа"Уж осень, считай, почти на дворе, а нового контракта у Киева на поставку газа из России нет. А риторика офиса Зеленского все чаще напоминает пустые разговоры на ту же тему команды Порошенко.
Одной из главных причин стало принятое правительством Гройсмана решение об отсрочке действия новой модели для бытовых потребителей. Для его обеспечения 90 процентов атомной и 80 процентов гидрогенерации были исключены из рынка, поскольку являются самыми дешевыми — на них вообще традиционно паразитировал весь украинский энергорынок в его доконкурентный период. И если гидрогенерация на Украине составляет небольшой процент, то атомная генерация дает более 50 процентов производства. Исключение из рынка более 45 процентов самой дешевой энергии автоматически дало повышение конкурентной рыночной цены. Что примечательно: население на Украине потребляет только 30 процентов производимой электроэнергии. Столь большой объем исключения закладывался, чтобы дать заработать на вторичных продажах излишков госпредприятию "Гарантированный покупатель".
Вторая причина — все та же "зеленая" схема. Чтобы обеспечить безбедное существование "схемщиков", власти резко взвинтили тариф на передачу электроэнергии в шесть раз — с 57 гривен до 347 гривен за один мегаватт-час — платить "зеленым" решили за счет этой составляющей.
Уже в августе правительство и регулятор бросились как-то исправлять ситуацию.
Тариф на передачу электроэнергии существенно сократили — до 159 гривен за один мегаватт-час. Хотя и в таком размере он в три раза превышает доиюльский.
Кроме того, на конкурентный рынок допустили 25 процентов дешевой атомной генерации вместо десяти процентов, как было ранее.
В краткосрочной перспективе эти и другие принимаемые меры, наверное, позволят несколько стабилизировать рост цен и, возможно, даже их слегка снизить.
Но за ростом цен уже в полный рост поднимается еще более опасная проблема необеспеченности сырьем тепловой генерации. Потеряв тепличные условия на рынке и будучи неготовой конкурировать в нормальных условиях, именно она сегодня испытывает самые большие сложности. Цены на тепловую генерацию в новых условиях пошли вниз. При этом цены на уголь на украинских госшахтах (очевидно, благодаря безудержному воровству) сегодня почти в полтора раза превышают цену пресловутого "Роттердам+". Одновременно подкрутила краник по поставкам угля Россия. Как известно, итогом стал перевод Луганской ТЭС на газ еще в конце июля, это делает вырабатываемое ею электричество практически золотым, что в условиях рынка чревато.
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Выяснилось также, что в последние недели на склады украинских ТЭС и ТЭЦ ежедневно сгружается по 49 тысяч тонн угля, а вот потребляется в день по 73 тысячи тонн. Это означает, что с нынешними запасами тепловая генерация сможет протянуть "аж" до середины октября.
Трудную зиму в связи с малыми запасами угля на складах уже пророчат и в окружении Зеленского. А тут еще Игорь Коломойский добился решения честного украинского суда о поставках электроэнергии на его ферросплавные предприятия по льготным ценам (экс-глава украинского регулятора).
...В общем, все идет к тому, что население каким-то образом подключат к реформированному рынку не в 2021 году, а еще до конца текущего года.
Или же Украина будет входить в зиму с перспективами веерных отключений и прочих прелестей.
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Верховная Рада УкраиныЕвросоюзИгорь КоломойскийЕвропаРоссияУкраинаАвторыЭкономика
Популярные комментарии
Рост ВВП Украины на 4,6% и продолжает увеличиваться. Рост ВВП России 0,8% он стогнирует. Причина - экономика Украины свободна, экономика России задавлена запретами чиновников и выплатами в бюджет.
24 августа, 10:30
Dmitriy Koshnikov
61430034
Да ну? Открываем сайт МВФ: ВВП Украины 2017 + 2,5%, 2018 + 3,3%. ВВП России: 2017 + 1,6%, 2018 + 2,3%. Это при том, что Украине сейчас помогают, а на Россию давят санкциями.
24 августа, 11:07
ВВольдемар
3320013
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