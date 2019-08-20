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РИА Новости

Киев спрогнозировал сложную зиму из-за споров с Россией

01:15 20.08.2019 (обновлено: 10:16 20.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерГазовое оборудование в Львовской области Украины
Газовое оборудование в Львовской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
Газовое оборудование в Львовской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус, трансляцию брифинга вел телеканал "Наш".

"Мы имеем ситуацию, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была, скажем так, сложная и острая дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности, с крупными компаниями", — отметил Герус, комментируя подготовку Киева к холодному периоду.

По его словам, украинские власти настаивают на том, что теплогенерирующим компаниям нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов.
"Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа", — заявил представитель Зеленского.
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Неопределенность в вопросе транзита голубого топлива может повлиять на ситуацию с газовым рынком в стране, предупредил Герус.
Киев прекратил закупки газа у Москвы в ноябре 2015 года. С тех пор он закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
Министр энергетики России Александр Новак в июне после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки Киеву.
При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей.
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План-капкан. Киев нашел способ выжить без транзита российского газа
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Ситуация на УкраинеГазпромВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нужно прекращать эту газовую эпопею, суды, стремные встречи. Раз такая крутая Украина - куча инвесторов у Нафтогаза, большие планы на будущее, выигрывает европейские суды, пусть транзитирует свой газ.
20 августа, 01:34
ТЧТатьяна Чувилова
7630000
Трудная зима - какая неожиданность?
20 августа, 01:43
NNikki_5519
23372000
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