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2020-06-06T14:24
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Ученый назвал цели создания базы генетической информации
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РИА Новости

Ученый назвал цели создания базы генетической информации

14:24 06.06.2020
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© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом
© Fotolia / Hoda Bogdan
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главный специалист Санкт-Петербурга по медицинской генетике Владислав Баранов в беседе с "Говорит Москва" предположил, зачем в России создают Национальную базу генетической информации.
Он рассказал, что подобное сделано уже в США и, практически, в Великобритании, а речь идет о секвенировании генома всех жителей страны.
"Думаю, что имеется ввиду прежде всего это — иметь коллекции геномов, то есть молекулярные особенности геномов, по крайней мере, тех основных этнических групп, которые есть у нас в России", — пояснил Баранов, отметив, что существует около 150-180 этнических групп. При этом коллекция ДНК многих из них уже существует. Кроме того, по словам ученого, их нужно просеквенировать.
Он также отметил важность расшифровки генома человека, подчеркнув, что методика дорогостоящая и требует специального оснащения. Поэтому он уверен в выборе Курчатовского института.
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"Надо будет секвенировать эти геномы, очень важно, чтобы прочтения геномов сочетались с данными клиническими, то есть чтобы это имело медицинский аспект", — пояснил ученый.
Также он отметил, что ученые выяснят особенности тонкой структуры генома, которые указывают на особенности здоровья людей и на их заболевания. Это, по словам Баранова, поможет продумать профилактику этих болезней. При этом он заявил об отсутствии необходимости включать данные всех россиян в эту базу.

"Есть более важная необходимость, создание так называемого генетического паспорта здоровья. К этому идет медицинская наука у нас в стране", — подытожил Баранов, отметив, что генетика и медицина пришли к важности создания генетической карты здоровья каждого человека.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Так, согласно поручению, правительство и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, а также разработку форматов и передачи данных.
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РоссияКурчатовский институтВладимир ПутинВеликобританияСШАСанкт-ПетербургОбщество
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