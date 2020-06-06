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2020-06-06T13:07
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Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
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РИА Новости

Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

10:34 06.06.2020 (обновлено: 13:07 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Как следует из поручения, правительство и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ.
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Путин поручил геномным центрам заняться созданием лекарств от COVID-19
С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Доклад должен быть представлен до 1 октября, а далее отчитываться предстоит каждый год.
Глава государства дал и другие поручения в области развития генетических технологий. В частности, предусматривается:
создание отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий;
разработка школьных учебных курсов и модулей по генетике, а также организация повышения квалификации педагогов;
создание национальных биоресурсных центров по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы;
обеспечение потребности в кадрах в области разработки и применения генетических технологий.
Отдельным пунктом прописано поручение создать центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.
Поручения Путин дал по итогам состоявшегося в середине мая совещания, посвященного вопросам развития генетических технологий.
Тогда он отметил, что Россия должна обладать целой линейкой генетических разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни, улучшать экологическую ситуацию. По словам президента, генетические технологии открывают колоссальные возможности в самых разных областях, от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики.
При этом Путин подчеркнул, что необходимо выстроить и систему контроля в этой области.
"Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием. Вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики", — сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин
10:16
Путин поручил создать оборудование для исследований в области генетики
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Обсудить 125
Курчатовский институтМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Давно пора обратить внимание на генетику, чтобы, как минимум, не отстать в этом от США и Китая, от которых не знаешь - чего ожидать, и коронавирус тому подтверждение.
6 июня, 11:52
СВСветлана Верченова
263153447103
Общая генетическая база данных, например позволит легче искать донорские органы.
6 июня, 11:23
Владимир Лушников
131116109172
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