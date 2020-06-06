МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Как следует из поручения, правительство и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ.

С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Доклад должен быть представлен до 1 октября, а далее отчитываться предстоит каждый год.

Глава государства дал и другие поручения в области развития генетических технологий. В частности, предусматривается:

— создание отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий; создание отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий; — разработка школьных учебных курсов и модулей по генетике, а также организация повышения квалификации педагогов; разработка школьных учебных курсов и модулей по генетике, а также организация повышения квалификации педагогов; — создание национальных биоресурсных центров по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы; создание национальных биоресурсных центров по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы; — обеспечение потребности в кадрах в области разработки и применения генетических технологий. обеспечение потребности в кадрах в области разработки и применения генетических технологий.

Отдельным пунктом прописано поручение создать центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.

Поручения Путин дал по итогам состоявшегося в середине мая совещания, посвященного вопросам развития генетических технологий.

Тогда он отметил, что Россия должна обладать целой линейкой генетических разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни, улучшать экологическую ситуацию. По словам президента, генетические технологии открывают колоссальные возможности в самых разных областях, от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики.

При этом Путин подчеркнул, что необходимо выстроить и систему контроля в этой области.