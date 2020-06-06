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День русского языка
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РИА Новости

День русского языка

00:43 06.06.2020
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© РИА Новости / Любовь Чиликова / Перейти в фотобанкЭкзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
© РИА Новости / Любовь Чиликова
Перейти в фотобанк
6 июня в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка.
Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия. Одной из целей этой программы является поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН (английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского), а также повышение осведомленности об истории и культуре каждого из языков.
6 июня 2011 года президент России подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России.
Праздник был учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.
Русский язык – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности – восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского).
По использованию в интернете русский язык стоит на втором месте. Это один из самых переводимых языков в мире. Среди языков, на которые переводится большинство книг, русский занимает седьмое место. Среди языков, с которых чаще всего переводят, русский стоит на четвертом месте.
Русский имеет статус государственного и официального языка в России, Белоруссии, официального языка учреждений – в Казахстане, Киргизии и др.
Русский язык является официальным или рабочим языком в ряде международных организаций – ООН и некоторых ее дочерних организациях, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества Независимых Государств (СНГ), Единого экономического пространства (ЕЭП), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Секретариата Договора об Антарктике (СДА) и др.
В настоящее время на русском языке говорят 146 миллионов граждан Российской Федерации и еще 127 миллионов – за рубежом. На Украине на русском языке говорят 36,8 миллиона человек, в Казахстане – 13,5 миллиона, в Узбекистане – 11,8 миллиона, в Белоруссии – 9,3 миллиона, в Польше – 5,5 миллиона, в Германии – 5,4 миллиона, в Азербайджане – 4,9 миллиона, в США – 3,5 миллиона, в Киргизии – 2,7 миллиона, в Таджикистане – 2,5 миллиона, в Грузии – 2,4 миллиона, в Армении – 2,1 миллиона, в Болгарии и Чехия – по 2 миллиона, в Эстонии – 1,95 миллиона, в Латвии – 1,8 миллиона, в Молдавии – 1,7 миллиона, в Сербии – 1,4 миллиона, в Словакии и Литве – по 1,3 миллиона, в Монголии – 1,2 миллиона, в Израиле – 1 миллион, в Туркмении – 0,9 миллиона, в Китае – 0,7 миллиона, в Приднестровье – 0,5 миллиона, в Абхазии – 0,45 миллиона. Кроме того, в Канаде, Австралии и Новой Зеландии – 4,1 миллиона, в Азии – 2,7 миллиона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – 1,3 миллиона, в Латинской Америке – 0,2 миллиона, в Африке к югу от Сахары – 0,1 миллиона.
Одним из важнейших инструментов расширения международного культурно-гуманитарного сотрудничества России с другими странами является поддержка и продвижение русского языка за рубежом.
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – Россотрудничество и его зарубежные представительства организуют и проводят культурно-просветительские, образовательные и научно-методические мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и стимулирование интереса зарубежных граждан к его изучению, на поддержку национальной русистики и повышение уровня преподавания русского языка в странах пребывания.
Мероприятия, посвященные Дню русского языка, проходят по всему миру.
В Москве с 2015 года ежегодно проводится книжный фестиваль "Красная площадь".
В 2019 году фестиваль "Красная площадь", посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, проходил с 1 по 6 июня, его посетили около 300 тысяч человек Свои новинки и лучшие издания представили на фестивале 400 издательств из 52 регионов России. В рамках фестиваля было проведено более 700 мероприятий – презентации, мастер-классы, встречи с авторами, кинопоказы, иммерсивные спектакли и концерты.
В 2020 году фестиваль "Красная площадь" начнется 6 июня, более 200 издательств представят свои книги. В связи с пандемией коронавируса мероприятие будет менее масштабным, чем в прошлые годы. На Красной площади организуют несколько площадок: "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества". Согласно санитарным и организационным требованиям, на территории фестиваля необходимо находиться в маске и перчатках, посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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