Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве 6 июня

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в шестой раз в столице 6 июня, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Шестого июня в столице начнет работу ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь"... Его участников и гостей ждет уникальный литературный марафон. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки", - говорится в сообщении.
Согласно новыми санитарными и организационными требованиями, на территории фестиваля необходимо находиться в маске и перчатках. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метра. На фестивале также будет проводиться регулярная дезинфекция площадок.
Добавляется, что в связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы. На Красной площади организуют несколько площадок: "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества".
Отмечается, что на фестивале более 200 издательств представят свои книги.
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