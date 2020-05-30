Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве 6 июня

"Шестого июня в столице начнет работу ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь"... Его участников и гостей ждет уникальный литературный марафон. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки", - говорится в сообщении.