Фестиваль "Красная площадь" – праздник для читателей, издателей и авторов

Книжный фестиваль на Красной площади провели уже в пятый раз.
Книжный фестиваль на Красной площади провели уже в пятый раз.
Презентации, мастер-классы, встречи с авторами, кинопоказы, иммерсивные спектакли, концерты — в программе было более 700 мероприятий.
Презентации, мастер-классы, встречи с авторами, кинопоказы, иммерсивные спектакли, концерты — в программе было более 700 мероприятий.
Традиционно работали площадки "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Москва — литературный мегаполис", "Электронная книга", "Литературная гостиная", "Главная сцена".
Традиционно работали площадки "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Москва — литературный мегаполис", "Электронная книга", "Литературная гостиная", "Главная сцена".
Сотни издательств со всей страны представили новинки и лучшие свои издания.
Сотни издательств со всей страны представили новинки и лучшие свои издания.
Фестиваль не обошел вниманием празднование Года театра: каждый день здесь проходили музыкальные и театрализованные выступления.
Фестиваль не обошел вниманием празднование Года театра: каждый день здесь проходили музыкальные и театрализованные выступления.
Известные авторы проводили встречи с читателями.
Известные авторы проводили встречи с читателями.
Министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с лекцией о "Мифах и реальностях исторического кино".
Министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с лекцией о "Мифах и реальностях исторического кино".
На фестивале в этом году появился лекторий для популяризации научного знания "Лобное место".
На фестивале в этом году появился лекторий для популяризации научного знания "Лобное место".
Актеры театра "Современник" представляют музыкальный вечер "Шагает солнце по бульварам".
Актеры театра "Современник" представляют музыкальный вечер "Шагает солнце по бульварам".
На фестивале наградили финалистов Всероссийском литературного конкурса для подростков "Класс!".
На фестивале наградили финалистов Всероссийском литературного конкурса для подростков "Класс!".
Писатель Дмитрий Быков на церемонии награждения финалистов конкурса для подростков "Класс!".
Писатель Дмитрий Быков на церемонии награждения финалистов конкурса для подростков "Класс!".
Кульминацией фестиваля стало празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Кульминацией фестиваля стало празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин общается с журналистами.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин общается с журналистами.
Директор Дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.
Директор Дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.
Актеры театра "Школа современной пьесы" в сцене из спектакля "Шинель/Пальто".
Актеры театра "Школа современной пьесы" в сцене из спектакля "Шинель/Пальто".
Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" .
Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" .
Участники круглого стола на тему "Что должно быть неизменно: прошлое и будущее литературно-художественных журналов".
Участники круглого стола на тему "Что должно быть неизменно: прошлое и будущее литературно-художественных журналов".
Актриса Алиса Гребенщикова рассказывает интерактивную сказку "Вместе с Пеппи".
Актриса Алиса Гребенщикова рассказывает интерактивную сказку "Вместе с Пеппи".
Историк моды Александр Васильев во время презентации книги "Фамильные ценности".
Историк моды Александр Васильев во время презентации книги "Фамильные ценности".
Организаторы приготовили обширную детскую программу с мастер-классами, играми и квестами.
Организаторы приготовили обширную детскую программу с мастер-классами, играми и квестами.
Впервые книжный фестиваль прошел в июне 2015 года.
Впервые книжный фестиваль прошел в июне 2015 года.
Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным.
Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным.
Три года назад фестиваль получил новое название — "Красная площадь".
Три года назад фестиваль получил новое название — "Красная площадь".