Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T18:49Z
https://ria.ru/20190606/1555336298.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155517/70/1555177023_0:202:3069:1928_1036x0_80_0_0_d6a693ef90d4615ef2d492b639f399d8.jpg
РИА Новости

Фестиваль "Красная площадь" – праздник для читателей, издателей и авторов

Вчера, 18:49
38
В Москве состоялся книжный фестиваль "Красная площадь", приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Праздник книги — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Книжный фестиваль на Красной площади провели уже в пятый раз.

Посетительницы книжного фестиваля на Красной площади в Москве
1 из 23

Книжный фестиваль на Красной площади провели уже в пятый раз.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Презентации, мастер-классы, встречи с авторами, кинопоказы, иммерсивные спектакли, концерты — в программе было более 700 мероприятий.

Писательница Дарья Донцова дает автографы во время ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
2 из 23

Презентации, мастер-классы, встречи с авторами, кинопоказы, иммерсивные спектакли, концерты — в программе было более 700 мероприятий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Традиционно работали площадки "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Москва — литературный мегаполис", "Электронная книга", "Литературная гостиная", "Главная сцена".

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский презентует в рамках фестиваля Красная площадь свою книгу 500 неизвестных, рассказывающую о современном методе экспертизы русской портретной живописи
3 из 23

Традиционно работали площадки "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Москва — литературный мегаполис", "Электронная книга", "Литературная гостиная", "Главная сцена".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сотни издательств со всей страны представили новинки и лучшие свои издания.

Посетители ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
4 из 23

Сотни издательств со всей страны представили новинки и лучшие свои издания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Фестиваль не обошел вниманием празднование Года театра: каждый день здесь проходили музыкальные и театрализованные выступления.

Пианист Елисей Мысин на церемонии открытия ежегодного книжного фестиваля на Красной площади в Москве
5 из 23

Фестиваль не обошел вниманием празднование Года театра: каждый день здесь проходили музыкальные и театрализованные выступления.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Известные авторы проводили встречи с читателями.

Публицист и драматург Эдвард Радзинский представляет свою новую книгу Бабье царство. Русский парадокс в рамках фестиваля на Красной площади
6 из 23

Известные авторы проводили встречи с читателями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с лекцией о "Мифах и реальностях исторического кино".

Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказывает о Мифах и реальностях исторического кино на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади в Москве
7 из 23

Министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с лекцией о "Мифах и реальностях исторического кино".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На фестивале в этом году появился лекторий для популяризации научного знания "Лобное место".

Книжный фестиваль Красная площадь 2019
8 из 23

На фестивале в этом году появился лекторий для популяризации научного знания "Лобное место".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актеры театра "Современник" представляют музыкальный вечер "Шагает солнце по бульварам".

Актеры театра Современник представляют музыкальный вечер Шагает солнце по бульварам в рамках российского книжного фестиваля Красная площадь 2019
9 из 23

Актеры театра "Современник" представляют музыкальный вечер "Шагает солнце по бульварам".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

На фестивале наградили финалистов Всероссийском литературного конкурса для подростков "Класс!".

Писательница Ольга Славникова на церемонии награждения финалистов Всероссийского литературного конкурса для подростков Класс! в рамках книжного фестиваля на Красной площади в Москве
10 из 23

На фестивале наградили финалистов Всероссийском литературного конкурса для подростков "Класс!".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Писатель Дмитрий Быков на церемонии награждения финалистов конкурса для подростков "Класс!".

Писатель, публицист Дмитрий Быков выступает на церемонии награждения финалистов Всероссийского литературного конкурса для подростков Класс! в рамках книжного фестиваля на Красной площади в Москве
11 из 23

Писатель Дмитрий Быков на церемонии награждения финалистов конкурса для подростков "Класс!".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Кульминацией фестиваля стало празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Посетители книжного фестиваля на Красной площади в Москве
12 из 23

Кульминацией фестиваля стало празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин общается с журналистами.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин общается с журналистами на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
13 из 23

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин общается с журналистами.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Директор Дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.

Директор Дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский на заседании Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации в рамках книжного фестиваля на Красной площади в Москве
14 из 23

Директор Дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Актеры театра "Школа современной пьесы" в сцене из спектакля "Шинель/Пальто".

Актеры театра Школа современной пьесы в сцене из спектакля Шинель/Пальто на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
15 из 23

Актеры театра "Школа современной пьесы" в сцене из спектакля "Шинель/Пальто".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" .

Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время презентации своей книги PRO лицо на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
16 из 23

Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" .

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участники круглого стола на тему "Что должно быть неизменно: прошлое и будущее литературно-художественных журналов".

Главный редактор журнала Этажи Ирина Терра, главный редактор журнала Знамя Сергей Чупринин и президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов во время круглого стола на тему: Что должно быть неизменно: прошлое и будущее литературно-художественных журналов
17 из 23

Участники круглого стола на тему "Что должно быть неизменно: прошлое и будущее литературно-художественных журналов".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Актриса Алиса Гребенщикова рассказывает интерактивную сказку "Вместе с Пеппи".

Актриса Алиса Гребенщикова рассказывает интерактивную сказку Вместе с Пеппи на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
18 из 23

Актриса Алиса Гребенщикова рассказывает интерактивную сказку "Вместе с Пеппи".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Историк моды Александр Васильев во время презентации книги "Фамильные ценности".

Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
19 из 23

Историк моды Александр Васильев во время презентации книги "Фамильные ценности".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Организаторы приготовили обширную детскую программу с мастер-классами, играми и квестами.

Юные читатели с книгами на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
20 из 23

Организаторы приготовили обширную детскую программу с мастер-классами, играми и квестами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые книжный фестиваль прошел в июне 2015 года.

Посетители на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
21 из 23

Впервые книжный фестиваль прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным.

Торжественная церемония награждения победителей XV Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы Малая Родина на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
22 из 23

Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Три года назад фестиваль получил новое название — "Красная площадь".

Посетитель на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
23 из 23

Три года назад фестиваль получил новое название — "Красная площадь".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
000001
Обсудить 0
Книжный фестиваль "Красная площадь"Фото
Рекомендуем
Панда Жуи в Московском зоопарке
Панды Диндин и Жуи в Московском зоопарке
РИА
Новости
По своим правилам
По своим правилам
Мужчина и собака смотрят друг на друга
Собаки "заражаются" стрессом от хозяев, выяснили ученые
Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
Сквозь водные преграды и огневые засады: борьба за краповый берет
Лента
новостей
Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин" в Москве
Певица Рианна
Самые богатые певицы в мире
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генсек ООН призвал приложить усилия, чтобы избежать новой холодной войны
Предпремьерный показ спектакля Маскарад в Театре им.Вахтангова
Вахтанговский театр отправится в большой гастрольный тур по Канаде и США
Государственные флаги России и США. Архивное фото
EY: США вышли в лидеры по числу инвестиционных проектов в России
Валентина Мелла держит в руках коалу, пострадавшую от обезвоживания
Экологи рассказали, как можно спасти коал от вымирания
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
Источники: в "Роскосмосе" ужесточили правила выезда сотрудников за границу
Активисты пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом. 6 июня 2019
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Визит папы Римского Франциска в Латвию
Папа римский утвердил изменение молитвы "Отче наш"
Бари Алибасов
Бари Алибасов принимает поздравления с днем рождения в больнице
Спутник связи Ямал-601 во время доставки на Байконур
Проблемы с двигателем спутник "Ямал-601" не являются страховым случаем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о подписании соглашения по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
23:59В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
Лента новостейМолния