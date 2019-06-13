Книжный фестиваль "Красная площадь" посетили около 300 тысяч человек

Юные читатели с книгами на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади

Юные читатели с книгами на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь", посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, посетили около 300 тысяч человек за шесть дней, сообщает пресс-служба проекта.

Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. Три года назад фестиваль получил новое название — "Красная площадь", в этом году он прошел с 1 по 6 июня.

"В эти знойные фестивальные дни мы выпили более 26 тысяч литров воды. Команда "Красной площади" пробежала 4,2 километра в благотворительном спортивном зеленом марафоне "Бегущие сердца". Фестиваль посетили около 300 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, участники акции "Подари ребенку книгу!" собрали более 5 тысяч книг для шести детских библиотек в Приморье, Пермском и Красноярском краях, Республиках Бурятия, Карелия и Крым.