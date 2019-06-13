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РИА Новости
Культура

Книжный фестиваль "Красная площадь" посетили около 300 тысяч человек

Вчера, 16:10
22
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЮные читатели с книгами на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Юные читатели с книгами на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Юные читатели с книгами на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь", посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, посетили около 300 тысяч человек за шесть дней, сообщает пресс-служба проекта.
Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. Три года назад фестиваль получил новое название — "Красная площадь", в этом году он прошел с 1 по 6 июня.
Фестиваль "Красная площадь" – праздник для читателей, издателей и авторов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Книжный фестиваль на Красной площади провели уже в пятый раз.

Посетительницы книжного фестиваля на Красной площади в Москве
1 из 23

Книжный фестиваль на Красной площади провели уже в пятый раз.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Презентации, мастер-классы, встречи с авторами, кинопоказы, иммерсивные спектакли, концерты — в программе было более 700 мероприятий.

Писательница Дарья Донцова дает автографы во время ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
2 из 23

Презентации, мастер-классы, встречи с авторами, кинопоказы, иммерсивные спектакли, концерты — в программе было более 700 мероприятий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Традиционно работали площадки "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Москва — литературный мегаполис", "Электронная книга", "Литературная гостиная", "Главная сцена".

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский презентует в рамках фестиваля Красная площадь свою книгу 500 неизвестных, рассказывающую о современном методе экспертизы русской портретной живописи
3 из 23

Традиционно работали площадки "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Москва — литературный мегаполис", "Электронная книга", "Литературная гостиная", "Главная сцена".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сотни издательств со всей страны представили новинки и лучшие свои издания.

Посетители ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
4 из 23

Сотни издательств со всей страны представили новинки и лучшие свои издания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Фестиваль не обошел вниманием празднование Года театра: каждый день здесь проходили музыкальные и театрализованные выступления.

Пианист Елисей Мысин на церемонии открытия ежегодного книжного фестиваля на Красной площади в Москве
5 из 23

Фестиваль не обошел вниманием празднование Года театра: каждый день здесь проходили музыкальные и театрализованные выступления.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Известные авторы проводили встречи с читателями.

Публицист и драматург Эдвард Радзинский представляет свою новую книгу Бабье царство. Русский парадокс в рамках фестиваля на Красной площади
6 из 23

Известные авторы проводили встречи с читателями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с лекцией о "Мифах и реальностях исторического кино".

Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказывает о Мифах и реальностях исторического кино на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади в Москве
7 из 23

Министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с лекцией о "Мифах и реальностях исторического кино".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На фестивале в этом году появился лекторий для популяризации научного знания "Лобное место".

Книжный фестиваль Красная площадь 2019
8 из 23

На фестивале в этом году появился лекторий для популяризации научного знания "Лобное место".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актеры театра "Современник" представляют музыкальный вечер "Шагает солнце по бульварам".

Актеры театра Современник представляют музыкальный вечер Шагает солнце по бульварам в рамках российского книжного фестиваля Красная площадь 2019
9 из 23

Актеры театра "Современник" представляют музыкальный вечер "Шагает солнце по бульварам".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

На фестивале наградили финалистов Всероссийском литературного конкурса для подростков "Класс!".

Писательница Ольга Славникова на церемонии награждения финалистов Всероссийского литературного конкурса для подростков Класс! в рамках книжного фестиваля на Красной площади в Москве
10 из 23

На фестивале наградили финалистов Всероссийском литературного конкурса для подростков "Класс!".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Писатель Дмитрий Быков на церемонии награждения финалистов конкурса для подростков "Класс!".

Писатель, публицист Дмитрий Быков выступает на церемонии награждения финалистов Всероссийского литературного конкурса для подростков Класс! в рамках книжного фестиваля на Красной площади в Москве
11 из 23

Писатель Дмитрий Быков на церемонии награждения финалистов конкурса для подростков "Класс!".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Кульминацией фестиваля стало празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Посетители книжного фестиваля на Красной площади в Москве
12 из 23

Кульминацией фестиваля стало празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин общается с журналистами.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин общается с журналистами на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
13 из 23

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин общается с журналистами.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Директор Дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.

Директор Дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский на заседании Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации в рамках книжного фестиваля на Красной площади в Москве
14 из 23

Директор Дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Актеры театра "Школа современной пьесы" в сцене из спектакля "Шинель/Пальто".

Актеры театра Школа современной пьесы в сцене из спектакля Шинель/Пальто на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
15 из 23

Актеры театра "Школа современной пьесы" в сцене из спектакля "Шинель/Пальто".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" .

Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время презентации своей книги PRO лицо на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
16 из 23

Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" .

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участники круглого стола на тему "Что должно быть неизменно: прошлое и будущее литературно-художественных журналов".

Главный редактор журнала Этажи Ирина Терра, главный редактор журнала Знамя Сергей Чупринин и президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов во время круглого стола на тему: Что должно быть неизменно: прошлое и будущее литературно-художественных журналов
17 из 23

Участники круглого стола на тему "Что должно быть неизменно: прошлое и будущее литературно-художественных журналов".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Актриса Алиса Гребенщикова рассказывает интерактивную сказку "Вместе с Пеппи".

Актриса Алиса Гребенщикова рассказывает интерактивную сказку Вместе с Пеппи на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
18 из 23

Актриса Алиса Гребенщикова рассказывает интерактивную сказку "Вместе с Пеппи".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Историк моды Александр Васильев во время презентации книги "Фамильные ценности".

Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
19 из 23

Историк моды Александр Васильев во время презентации книги "Фамильные ценности".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Организаторы приготовили обширную детскую программу с мастер-классами, играми и квестами.

Юные читатели с книгами на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
20 из 23

Организаторы приготовили обширную детскую программу с мастер-классами, играми и квестами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые книжный фестиваль прошел в июне 2015 года.

Посетители на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
21 из 23

Впервые книжный фестиваль прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным.

Торжественная церемония награждения победителей XV Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы Малая Родина на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
22 из 23

Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Три года назад фестиваль получил новое название — "Красная площадь".

Посетитель на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
23 из 23

Три года назад фестиваль получил новое название — "Красная площадь".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 23

Книжный фестиваль на Красной площади провели уже в пятый раз.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 23

Презентации, мастер-классы, встречи с авторами, кинопоказы, иммерсивные спектакли, концерты — в программе было более 700 мероприятий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 23

Традиционно работали площадки "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Москва — литературный мегаполис", "Электронная книга", "Литературная гостиная", "Главная сцена".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 23

Сотни издательств со всей страны представили новинки и лучшие свои издания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 23

Фестиваль не обошел вниманием празднование Года театра: каждый день здесь проходили музыкальные и театрализованные выступления.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 23

Известные авторы проводили встречи с читателями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 23

Министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с лекцией о "Мифах и реальностях исторического кино".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 23

На фестивале в этом году появился лекторий для популяризации научного знания "Лобное место".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 23

Актеры театра "Современник" представляют музыкальный вечер "Шагает солнце по бульварам".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 23

На фестивале наградили финалистов Всероссийском литературного конкурса для подростков "Класс!".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
11 из 23

Писатель Дмитрий Быков на церемонии награждения финалистов конкурса для подростков "Класс!".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
12 из 23

Кульминацией фестиваля стало празднование дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 23

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин общается с журналистами.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 23

Директор Дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
15 из 23

Актеры театра "Школа современной пьесы" в сцене из спектакля "Шинель/Пальто".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 23

Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" .

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 23

Участники круглого стола на тему "Что должно быть неизменно: прошлое и будущее литературно-художественных журналов".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
18 из 23

Актриса Алиса Гребенщикова рассказывает интерактивную сказку "Вместе с Пеппи".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
19 из 23

Историк моды Александр Васильев во время презентации книги "Фамильные ценности".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
20 из 23

Организаторы приготовили обширную детскую программу с мастер-классами, играми и квестами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
21 из 23

Впервые книжный фестиваль прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
22 из 23

Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
23 из 23

Три года назад фестиваль получил новое название — "Красная площадь".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"В эти знойные фестивальные дни мы выпили более 26 тысяч литров воды. Команда "Красной площади" пробежала 4,2 километра в благотворительном спортивном зеленом марафоне "Бегущие сердца". Фестиваль посетили около 300 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, участники акции "Подари ребенку книгу!" собрали более 5 тысяч книг для шести детских библиотек в Приморье, Пермском и Красноярском краях, Республиках Бурятия, Карелия и Крым.
Свои новинки и лучшие издания представили на фестивале 400 издательств из 52 регионов России.
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