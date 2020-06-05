Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-06-05T11:09
https://ria.ru/20200605/1572505503.html
Япония пока не приняла решение о поездке Абэ в Москву на парад Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/87/1558328735_0:0:2356:1325_1036x0_80_0_0_72e149abd061f31ea4e6f33fb7331a11.jpg
РИА Новости

Япония пока не приняла решение о поездке Абэ в Москву на парад Победы

11:09 05.06.2020
866
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Япония пока не принимала никакого решения относительно возможной поездки премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию на парад Победы 24 июня, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Ранее в пятницу газета "Асахи" со ссылкой на высокопоставленного источника в МИД Японии распространила информацию о том, что Абэ не приедет в Москву, так как церемония в основном рассчитана на страны-бывшие республики СССР.
Красная площадь в Москве
31 мая, 13:4575 лет Великой Победы
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
"Что касается участия премьер-министра в планируемой в России церемонии, никакого решения еще не было принто", - отменил Суга.
Накануне впервые за 7 месяцев состоялись телефонные переговоры заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Как сообщил МИД РФ, затрагивалась тематика многопланового сотрудничества в различных областях, продвижение торгово-экономической кооперации, укрепление договорно-правовой базы отношений, взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-японских отношений. Был рассмотрен график дальнейших двусторонних контактов, реализация которого станет возможна по мере преодоления пандемии COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
170112
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссияСиндзо АбэВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МИД Японии‎ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Скала Чертовка на острове Итуруп
Сахалинский депутат назвал призыв "отобрать" Курилы сотрясением воздуха
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме посоветовали США самим "убраться" из Сирии
Сверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева SVLK14S Сумрак
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти странах
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос
Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией
Сеул
В Сеуле надеются на визит Путина в этом году
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Госдеп потребовал от России "убраться с Ближнего Востока"
Побережье острова Итуруп
Японцы раскритиковали призыв "отобрать" Южные Курилы у России
Предприниматель Михаил Прохоров
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Разбойное нападение на банк в Хабаровске
Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов
Юани и доллары
В США разработают меры по защите инвесторов в спорах по аудиту с Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния