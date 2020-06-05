Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T05:59
https://ria.ru/20200605/1572495798.html
СМИ: Абэ не приедет на Парад Победы в Москву
https://cdn21.img.ria.ru/images/155855/42/1558554208_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_585044020416f423ec7dca10e2c81fa2.jpg
РИА Новости

СМИ: Абэ не приедет на Парад Победы в Москву

05:38 05.06.2020 (обновлено: 05:59 05.06.2020)
1901
© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Россию на парад 24 июня, так как мероприятие в основном рассчитано на страны-бывшие республики СССР, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД Японии.
По данным издания, правительство уточнило, что Россия проводит мероприятие в основном для стран бывшего СССР. Первоначально планировалось, что Синдзо Абэ приедет на празднование Победы 9 мая и в ходе этой поездки проведет встречу с российским президентом, но затем из-за распространение коронавируса этим планам не суждено было сбыться.
"Премьер вряд ли поедет в Россию (только) ради церемонии. Скорее всего, разговоры вокруг этого затихнут, не привлекая внимания", - приводит газета слова высокопоставленного источника в правительстве.
Красная площадь в Москве
Вчера, 18:2575 лет Великой Победы
Собянин заявил, что парад Победы в Москве пройдет достойно
Издание приводит и высказывание пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что акцент будет сделан на приглашение глав государств СНГ.
В то же время в четверг впервые за 7 месяцев состоялись телефонные переговоры заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Как сообщил МИД РФ, затрагивалась тематика многопланового сотрудничества в различных областях, продвижение торгово-экономической кооперации, укрепление договорно-правовой базы отношений, взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-японских отношений. Был рассмотрен график дальнейших двусторонних контактов, реализация которого станет возможна по мере преодоления пандемии COVID-19.
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Вчера, 09:4775 лет Великой Победы
Индия подтвердила участие своего контингента в параде Победы 24 июня
55151086
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСиндзо АбэЯпонияСССРВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Хакасии за сутки выявили 24 случая COVID-19
Руки в наручниках
Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Почти все протестующие покинули улицу перед Белым домом в Вашингтоне
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19
Автозаправочная станция
Автоэксперт назвал шесть признаков "надежной" АЗС
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
Девушка измеряет талию
Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа
Побережье острова Итуруп
Японцы раскритиковали призыв журналиста "вернуть" Южные Курилы
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Еще 11 беженцев покинули лагерь Рукбан в Сирии
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 52 случая COVID-19
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
Медик
В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния