СМИ: Абэ не приедет на Парад Победы в Москву

По данным издания, правительство уточнило, что Россия проводит мероприятие в основном для стран бывшего СССР. Первоначально планировалось, что Синдзо Абэ приедет на празднование Победы 9 мая и в ходе этой поездки проведет встречу с российским президентом, но затем из-за распространение коронавируса этим планам не суждено было сбыться.