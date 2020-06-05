СМИ: Абэ не приедет на Парад Победы в Москву

ТОКИО, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Россию на парад 24 июня, так как мероприятие в основном рассчитано на страны-бывшие республики СССР, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД Японии.
По данным издания, правительство уточнило, что Россия проводит мероприятие в основном для стран бывшего СССР. Первоначально планировалось, что Синдзо Абэ приедет на празднование Победы 9 мая и в ходе этой поездки проведет встречу с российским президентом, но затем из-за распространение коронавируса этим планам не суждено было сбыться.
"Премьер вряд ли поедет в Россию (только) ради церемонии. Скорее всего, разговоры вокруг этого затихнут, не привлекая внимания", - приводит газета слова высокопоставленного источника в правительстве.
Издание приводит и высказывание пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что акцент будет сделан на приглашение глав государств СНГ.
В то же время в четверг впервые за 7 месяцев состоялись телефонные переговоры заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Как сообщил МИД РФ, затрагивалась тематика многопланового сотрудничества в различных областях, продвижение торгово-экономической кооперации, укрепление договорно-правовой базы отношений, взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-японских отношений. Был рассмотрен график дальнейших двусторонних контактов, реализация которого станет возможна по мере преодоления пандемии COVID-19.