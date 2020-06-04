Эксперт считает угрозы США и Китая по долгам блефом

"Началось запугивание, что вот возьмут Соединенные Штаты и откажутся платить Китаю по американским долгам. Но это будет смертельный удар по репутации самого американского доллара как главной мировой валюты. Это блеф, по-моему, точно так же, как и китайские угрозы, что они возьмут и выкинут на рынок все эти казначейские обязательства США. Сделать это, по-моему, практически невозможно", - сказал Рогов в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".