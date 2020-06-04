Эксперт считает угрозы США и Китая по долгам блефом

Вашингтон угрожает Пекину отказом от выполнения долговых обязательств. Такой, по мнению Белого дома, должна стать расплата КНР за распространение коронавируса и сокрытие сведений о пандемии. В ответ, как утверждают СМИ, Китай - второй крупнейший держатель госдолга США - планирует выбросить на рынок существенный объем ценных бумаг Казначейства США.
"Началось запугивание, что вот возьмут Соединенные Штаты и откажутся платить Китаю по американским долгам. Но это будет смертельный удар по репутации самого американского доллара как главной мировой валюты. Это блеф, по-моему, точно так же, как и китайские угрозы, что они возьмут и выкинут на рынок все эти казначейские обязательства США. Сделать это, по-моему, практически невозможно", - сказал Рогов в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
По словам Рогова, экономическая взаимозависимость США и Китая сохраняется до сих пор. При этом, по мнению эксперта, это не является фактором, который может предотвращать острые политические и военные конфликты между странами.
"Есть историческая параллель. Ведь Великобритания и Германия в 1914 году имели чрезвычайно развитые экономические связи, у них была взаимозависимость. Даже сейчас процент торговли у Великобритании и Германии ниже, чем был тогда. И это не предотвратило Первую мировую войну", - пояснил он.
Как полагает Рогов, в настоящий момент Китай вынужден рассматривать перспективу, при которой американские союзники, а не только Соединенные Штаты, начнут принимать меры по ограничению импорта из КНР.
"То есть это, в первую очередь, Европейский союз, ну и Япония с Южной Кореей. Конечно, это легко сказать, а сделать довольно трудно, потому что чем заменить китайский импорт? Но тут как раз, по-моему, и Индонезия, и Вьетнам, и целый ряд других стран Юго-Восточной Азии вполне в состоянии попытаться эту нишу прихватить", - считает эксперт.
Согласно исследованию экономистов Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в Федеральную резервную систему, ФРС) и Колумбийского университета, фондовый рынок США потерял 1,7 триллиона долларов в результате торгового противостояния Америки с Китаем.