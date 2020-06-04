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2020-06-04T13:54
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Депутат прокомментировал слова Дурова о Telegram
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РИА Новости

Депутат прокомментировал слова Дурова о Telegram

13:54 04.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип Telegram
Логотип Telegram
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мессенджер Telegram в России не заблокирован, существует решение суда, обязывающее Роскомнадзор заблокировать мессенджер, в связи с этим позиция основателя Telegram Павла Дурова не совсем соотносится с реальным положением дел, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что приветствует инициативу депутатов от "Справедливой России", которые предложили запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информресурса госорганов. По словам Дурова, разблокировка мессенджера в РФ позволила бы 30 миллионам пользователей в России более комфортно использовать сервис.
"Павел Дуров давно не был в России и поэтому не знает, что Telegram в нашей стране не заблокирован. Я сам веду канал в Telegram и точно это знаю. Существует решение суда, по которому Роскомнадзор обязан заблокировать этот мессенджер. Но, как мы знаем, блокировка не состоялась. Поэтому сложно разделять или не разделять позицию Дурова, так как она не вполне соотносится с реальным положением дел", - сказал Горелкин РИА Новости.
Он также назвал "действием в области пиара, а не права" законопроект депутатов от СР.
"Согласно российскому законодательству, решение суда нельзя отменить в парламенте. Это разные ветви власти. Отменить судебное решение может только суд более высокой инстанции", - заключил Горелкин.
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Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов в апреле подготовили законопроект, которым предлагается запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информресурса госорганов. Проект предлагает дополнить статью 15.4 закона "Об информации" положением, согласно которому решение о блокировке не касается организаторов распространения информации в интернете, "сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации". Парламентарии также направили запрос главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, в котором просили поддержать проект.
В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре в свою очередь отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.
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РоссияАнтон ГорелкинTelegram (приложение)Госдума РФОбщество
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