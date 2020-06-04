Глава Мосгордумы допустил иск к Навальному от компании "Ваш консалтинг"

Ранее на сайте Мосгордумы были опубликованы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, из которых следует, что сумма задекларированного дохода Шапошникова в 2019 году составила более 1,95 миллиарда рублей. Годом ранее он заработал около 24,4 миллиона рублей. Позже Шапошников пояснил журналистам, что задекларировал доход от продажи ценных бумаг. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального заявил, что в 2018 году спикер Мосгордумы якобы внес "живыми деньгами" 870 миллионов рублей в уставной капитал компании "Ваш консалтинг", в результате чего 99% доли компании перешли к Шапошникову от его отца.

"Касаемо судебных перспектив, действительно, юристы компании "Ваш консалтинг" на сегодняшний момент рассматривают возможность обращения в суд. Я хотел бы обратить внимание, что в эфире были продемонстрированы и персональные данные, это точно является нарушением", - прокомментировал Шапошников в эфире радиостанции "Вести ФМ".

По словам Шапошникова, в 2018 году был продан 100% пакета акций компании "Северянин", из этих средств было внесено 870 миллионов в уставной капитал организации "Ваш консалтинг ", они были внесены со счета Шапошникова. При этом сделка была длящаяся, с 2018 по 2019 год, на момент подачи декларации подлежащего дохода для отражения в декларации не было.

Он пояснил, что сумма сделки по продаже акций составила 1 миллиард 900 миллионов рублей.

"Я эти акции указывал как кандидат в депутаты в 2014 году, и это находится в открытом доступе на сайте московской городской избирательной комиссии, поэтому я не понимаю, вокруг чего идет этот сыр-бор", - отметил Шапошников.

По его словам, ранее акции были куплены на рынке, у других акционеров, пакет собирался на протяжении более 10 лет.

"Эта компания (ОАО "Северянин" - ред.) достаточно крупная, большой имущественный комплекс, с большим земельным участком. Акции я приобретал на протяжении многих лет, еще до того, как стал председателем Московской городской думы, до того, как стал муниципальным депутатом. Помимо этого, я никогда не скрывал, что был председателем совета директоров этой организации, я был заместителем генерального директора перед избранием в Московскую городскую думу", - пояснил председатель Мосгордумы.