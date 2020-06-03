Выяснилось, как российские туристы будут отдыхать в Доминикане

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, как российские туристы будут отдыхать в Доминикане, Эксперты рассказали, как российские туристы будут отдыхать в Доминикане, сообщает АТОР.

Доминикана постепенно выходит из карантина. Первый из четырех пунктов плана по поэтапному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, начался 20 мая и продлится 14 дней.

Возобновление международного туризма запланировано на заключительном этапе и, по прогнозам специальной комиссии по профилактике и контролю за эпидемией, которые недавно озвучил министр туризма Доминиканы Франсиско Хавьер Гарсия, ожидается 5 июля.

"Гостиницы уже приняли все необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности гостей. Более того, отельеры Доминиканы в период вынужденного простоя не теряли времени зря — была проведена реновация, есть вновь открывшиеся отели", – рассказала директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России Галина Лысенко.