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Туризм
2020-06-03T17:49
https://ria.ru/20200603/1572419022.html
Выяснилось, как российские туристы будут отдыхать в Доминикане
https://cdn25.img.ria.ru/images/155979/65/1559796506_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_9c24b76bca6726722080d8fc64ac0c95.jpg
РИА Новости

Выяснилось, как российские туристы будут отдыхать в Доминикане

17:49 03.06.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Побережье Атлантического океана
Доминикана. Побережье Атлантического океана
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, как российские туристы будут отдыхать в Доминикане, сообщает АТОР.
Доминикана постепенно выходит из карантина. Первый из четырех пунктов плана по поэтапному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, начался 20 мая и продлится 14 дней.
Возобновление международного туризма запланировано на заключительном этапе и, по прогнозам специальной комиссии по профилактике и контролю за эпидемией, которые недавно озвучил министр туризма Доминиканы Франсиско Хавьер Гарсия, ожидается 5 июля.
"Гостиницы уже приняли все необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности гостей. Более того, отельеры Доминиканы в период вынужденного простоя не теряли времени зря — была проведена реновация, есть вновь открывшиеся отели", – рассказала директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России Галина Лысенко.
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Представители средств размещения сообщили, что во многих из них отдыхающие должны будут соблюдать социальную дистанцию – на пляже, в СПА-зоне, во время спортивных и развлекательных мероприятий. Вместо "шведского стола" гостиницы предложат обслуживание a la carte. Уборка станет более тщательной – с дезинфицирующими средствами, очищением воздуха. В крупных отелях появится штатный врач.
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ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмДоминикана
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