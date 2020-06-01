Суд повторно рассмотрит ходатайство о продлении ареста Рауфу Арашукову

МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Мосгорсуд в среду повторно рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
Ранее пребывание в СИЗО обвиняемым вновь было продлено до 24 июля. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 22 мая отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
"Мосгорсуд повторно рассмотрит ходатайство следствия 3 июня в 12.30",- сказал собеседник агентства.
Кроме Арашуковых, ходатайство также касается бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.
Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
27 июня 2019, 16:32Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
Следствие считает, что Рауль Арашуков, как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Более года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.