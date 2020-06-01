Суд повторно рассмотрит ходатайство о продлении ареста Рауфу Арашукову

Ранее пребывание в СИЗО обвиняемым вновь было продлено до 24 июля. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 22 мая отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.