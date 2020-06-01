Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T09:37
https://ria.ru/20200601/1572271414.html
Суд повторно рассмотрит ходатайство о продлении ареста Рауфу Арашукову
https://cdn24.img.ria.ru/images/156288/32/1562883296_0:372:2980:2048_1036x0_80_0_0_c66839c5866775300f7eae0b4b4aa7cf.jpg
РИА Новости

Суд повторно рассмотрит ходатайство о продлении ареста Рауфу Арашукову

09:37 01.06.2020
265
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Мосгорсуд в среду повторно рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
Ранее пребывание в СИЗО обвиняемым вновь было продлено до 24 июля. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 22 мая отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
"Мосгорсуд повторно рассмотрит ходатайство следствия 3 июня в 12.30",- сказал собеседник агентства.
Кроме Арашуковых, ходатайство также касается бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.
Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня 2019, 16:32
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
Следствие считает, что Рауль Арашуков, как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Более года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
27 мая, 20:52
Рауф Арашуков пожаловался на питание в СИЗО "Лефортово"
702010
Обсудить 1
Газпром газораспределениеРауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковСеверный КавказГазпромСовет Федерации РФЕссентукиСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Финляндия назначила нового атташе по культуре в России
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Судья удалил экс-президента Киргизии из зала суда до конца слушаний
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Приморье рассказали об оказании медицинской помощи иностранцам
Врач скорой помощи
На Чаяндинском месторождении сняли карантин по коронавирусу
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи
Тест на коронавирус
На Украине выявили 340 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Банкноты номиналом один доллар США
Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
В ЕР рассказали, когда в Госдуме могут принять поправки об удаленке
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил предоставить стивидорам право пересматривать тариф
Молоток в зале судебных заседаний
Суд арестовал еще одного фигуранта дела Абызова
Логотип Zoom APP
Капитализация Zoom превысила 50 миллиардов долларов
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
Библиотека
В Башкирии с 1 июня возобновят работу ТЦ, музеи и библиотеки
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Сочи четырех постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя
Вид с моря на Гонконг
В Гонконге считают, что санкции ударят по американским компаниям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
Лента новостейМолния