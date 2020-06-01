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2020-06-01T11:25
https://ria.ru/20200601/1572264300.html
Названы регионы — лидеры по социально-экономическому развитию
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РИА Новости

Названы регионы — лидеры по социально-экономическому развитию

01:44 01.06.2020 (обновлено: 11:25 01.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидерами социально-экономического положения по итогам 2019 года остались Москва и Санкт-Петербург, крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности, следует из исследования РИА Новости.

Как считали

Десятый по счету рейтинг социально-экономического положения российских регионов подготовлен экспертами РИА Новости и рассчитан на основе агрегирования ключевых показателей развития субъектов Федерации за 2019 год. Параметры, которые включили в анализ, условно поделили на четыре группы: показатели масштаба экономики, ее эффективности, показатели бюджетной, а также социальной сфер.
Рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2019 года
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Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года
На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл регионов по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинговый балл. Рейтинговый балл по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Лучшее максимально возможное значение показателя рейтингового балла – 100, худшее – 1.
Рейтинговый балл по каждой группе факторов определён как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.
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Разрыв между лидерами и аутсайдерами

Результаты рейтинга показывают, что значение интегрального рейтинга увеличилось по сравнению с результатами 2018 года в 69 регионах, что свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в данных субъектах РФ в 2019 году. Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов выросло с 41,6 по итогам 2018 года до 42,7 балла по итогам 2019 года.
Число регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, выросло с 22 по итогам 2018 года до 24 по итогам 2019 года, при этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 12 до 9.
Среди позитивных результатов 2019 года эксперты также называют постепенное снижение разрыва в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, хотя он по-прежнему остается очень высоким. Отношение максимального значения интегрального рейтингового балла к минимальному снизилось с 8,6 в 2018 году до 7,0 в 2019 году, а отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой пятерки регионов к последней пятерке рейтинга – с 6,1 до 5,6.
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Снижение разрыва между лидерами и аутсайдерами рейтинга обусловлено более существенным ростом рейтингового балла у регионов в нижней части списка в процентном отношении, считают эксперты.
Верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

Первая десятка

Первые места в рейтинге, как и ранее, занимают Москва и Санкт-Петербург – у них интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Московской области и Республики Татарстан, входящих в первую пятерку рейтинга, интегральный рейтинговый балл по итогам 2019 года выше отметки 75.
В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская и Тюменская области. По сравнению с 2018 годом состав первой десятки не изменился. В самом составе лидеров произошли небольшие перемещения. По одной позиции прибавили Краснодарский край и Ленинградская область, заняв 8 и 9 места соответственно, и на 2 позиции опустилась Тюменская область, закрепившись на 10 месте.
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Регионы–лидеры стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтингового балла, который находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции и в среднесрочной перспективе. По крайней мере, это относится к лидирующей пятерке. Являясь лидерами социально-экономического развития, регионы из первой пятерки обеспечивают около 40% суммарного регионального ВРП.
Состав нижней части рейтинга также продемонстрировал стабильность. Последние места в рейтинге занимают высокодотационные регионы: Еврейская автономная область, Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика. Если говорить о замыкающей десятке, то к вышеперечисленным регионам добавляются: Республика Калмыкия, Чукотский автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Камчатский край, который вошел в последнюю десятку, заняв 76 место, на котором ранее находилась Курганская область, занявшая в рейтинге по итогам 2019 года 73 место.
Из дальневосточных регионов в первую двадцатку вошла только Сахалинская область, остальные расположились преимущественно в средней и нижней части рейтинга. В целом по всему списку рейтинга также не зафиксировано существенных изменений позиций. Более чем на 5 мест изменились позиции только у трех регионов, среди которых у двух (Мурманская область и Республика Марий Эл) позиции повысились, и у одного (Республика Хакасия) – снизились.
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Лидеры роста

В 2019 году интегральный рейтинг вырос у большинства регионов РФ. Лидером по росту интегрального рейтинга стали Мурманская область и Красноярский край, у которых его значение выросло более чем на 4 балла.
В 2019 году в Мурманской области улучшилось большинство показателей, учитываемых при расчете рейтинга. В частности в регионе выросли объемы производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, доходы бюджета, инвестиции в основной капитал, доля прибыльных предприятий, выросли доходы бюджета. В области также сократился уровень долговой нагрузки, снизился уровень безработицы и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. В результате интегральный рейтинг Мурманской области повысился на 5.4 балла, что позволило области подняться в рейтинге на 8 мест и стать лидером по динамике позиций.
У Красноярского края, занявшего второе место по росту рейтингового балла, также выросли объемы производства товаров и услуг, доходы бюджета, оборот розничной торговли, повысилась доля прибыльных предприятий. К позитивным изменениям также относится снижение доли задолженности по налогам в общем объеме налоговых платежей, сокращение уровня долговой нагрузки и уровня безработицы. Это позволило краю подняться на 5 мест. Еще у трех регионов интегральный рейтинг повысился более чем на 3 балла. Это Краснодарский край, Алтайский край, Республика Марий Эл.
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Лидером по росту позиций в рейтинге является Мурманская область, а второе место заняла Республика Марий Эл (+7 мест), интегральный рейтинг которой повысился на 3,2 балла. Росту рейтингового балла и улучшению позиций в рейтинге Республики Марий Эл способствовали рост доходов бюджета и объемов производства товаров и услуг, увеличение доходов населения, сокращение уровня долговой нагрузки, снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, сокращение уровня безработицы.

Снижение позиций в рейтинге

Снизилось значение интегрального рейтинга только у 16 регионов, причем у большинства из них снижение было незначительным. Более чем на 1 балл интегральный рейтинг снизился только у четырех регионов.
Наиболее существенно позиции в рейтинге снизились у Республики Хакасия, которая переместилась с 65 на 74 место, потеряв девять мест. При этом интегральный рейтинг республики снизился на 1,5 балла. На пять мест снизились позиции Приморского края, что сопровождалось уменьшением интегрального рейтинга лишь на 0,15 балла.
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Снижение рейтингового балла и как следствие снижение мест Республики Хакасия было обусловлено снижением доходов консолидированного бюджета, увеличением доли задолженности по налогам в суммарном объеме налоговых платежей, ростом уровня долговой нагрузки. В республике в 2019 году также вырос уровень безработицы и увеличилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. В то же время эксперты отмечают и позитивные изменения, произошедшие в Республике Хакасия, среди которых рост инвестиций в основной капитал, увеличение оборота розничной торговли, повышение доли прибыльных предприятий.
Интегральный рейтинг Приморского края, который потерял пять позиций, снизился совсем незначительно. Таким образом, ухудшение его позиций в большей степени было обусловлено не ухудшением показателей, а тем фактором, что у других регионов показатели улучшились более существенно. Среди негативных факторов можно назвать снижение доли прибыльных предприятий, сокращение численности занятых в экономике, повышение младенческой смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте. При этом произошли и позитивные изменения, в частности увеличился объем инвестиций, выросли доходы консолидированного бюджета, снизился уровень безработицы.

Прогнозы на 2020

Как полагают эксперты, в 2020 году основное негативное влияние на экономику страны в целом и ситуацию в регионах в частности окажут последствия пандемии коронавируса, а также кризис на мировом рынке нефти и газа. Ожидается снижение производства и бюджетных доходов в регионах, где в структуре ВРП значительную часть занимают поступления от нефтегазовой промышленности.
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В свою очередь, последствия от коронавируса в наибольшей степени коснутся регионов с крупнейшими административными центрами, которые вынуждены были ввести наиболее жесткие ограничения в условиях пандемии. Для многих регионов 2020 год станет серьезным испытанием, но многое будет зависеть от мер государственной поддержки, а также от активности и оперативности местных властей по нормализации экономической ситуации.
Тем не менее, учитывая глубину негативного влияния на экономику пандемии в целом, эксперты ожидают ухудшения экономических показателей по итогам 2020 года почти всех регионов, что может привести к снижению их баллов в рейтинге. Если говорить о распределении регионов в рейтинге, то по итогам 2020 года, оно, скорее всего, существенно не изменится, в особенности в его верхней и нижней частях. Это обусловлено тем, что регионы-лидеры в настоящее время довольно существенно опережают другие субъекты РФ по экономическим показателям и имеющегося запаса им, скорее всего, хватит для удержания своих позиций.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Ханты-Мансийский АОРеспублика Татарстан (Татарстан)Алтайский крайМурманская областьКурганская областьЭкономика
Популярные комментарии
ну как обычно, Москва и питер жируют. А у нас вся область как после бомбежки. Зато деньги исправно из области выкачиваются
1 июня, 02:54
sergeyleshchov
801101
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