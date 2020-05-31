"Это не Марс": Пушков оценил значение запуска корабля Маска

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал не преувеличивать важность запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon — разработки компании SpaceX Илона Маска.
"Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля. Но это — полет на МКС, это не Марс. Полет на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он еще бесконечно далек", — написал Пушков в телеграме.
Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным запуском и назвал это событие "триумфальным возвращением к звездам".
30 мая, 23:33"Роскосмос" поприветствовал запуск Crew Dragon
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземные орбиты, а также на Луну и Марс.
По расчетам Маска, для создания колонии на Марсе понадобится около тысячи кораблей Starship, которые смогут построить на планете способное самостоятельно функционировать поселение.