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2020-05-31T10:10
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"Это не Марс": Пушков оценил значение запуска корабля Маска
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РИА Новости

"Это не Марс": Пушков оценил значение запуска корабля Маска

06:08 31.05.2020 (обновлено: 10:10 31.05.2020)
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© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
© РИА Новости / NASA
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал не преувеличивать важность запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon — разработки компании SpaceX Илона Маска.
В субботу ракета Falcon 9 успешно доставила на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка судна с МКС.

"Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля. Но это — полет на МКС, это не Марс. Полет на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он еще бесконечно далек", — написал Пушков в телеграме.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным запуском и назвал это событие "триумфальным возвращением к звездам".
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SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземные орбиты, а также на Луну и Марс.
По расчетам Маска, для создания колонии на Марсе понадобится около тысячи кораблей Starship, которые смогут построить на планете способное самостоятельно функционировать поселение.
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Хочу стать космонавтомРоссияИлон МаскSpaceX Falcon 9Дональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаСовет Федерации РФНАСАSpaceXАлексей ПушковСША
Популярные комментарии
И так за девять лет из батута получился совершенно новый, собранный на американских деталях носитель и новый, многоразовый пилотируемый корабль. Всего за девять лет! А сколько там наши славные отцы Роскосмоса с "Федерацией" возятся? Уже даже переименовали, что бы людям показалось, что не так уж и долго. А носители новые где? Пуск дракона, предпоследний гвоздь в крышку гроба нашей космонавтики. Давно пора было бы хоть что то сделать, а не говорить "мы планируем начать планировать разработку лунного модуля..." Допланировались....
31 мая, 06:40
ars188
2084141129
Ну совсем не так давно звучали речи о том что ничего у Маска не выйдет и ничего он не построит и летать его ракеты не будут.
31 мая, 06:18
Денис Захаров
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