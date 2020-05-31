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2020-05-31T00:51
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Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам"
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РИА Новости

Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам"

00:51 31.05.2020
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© AFP 2020 / Saul MARTINEZЗапуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
© AFP 2020 / Saul MARTINEZ
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам".
"Сегодня мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день", - сказал Трамп, выступая во Флориде.
"Прошлые лидеры поставили США в зависимость от иностранных держав, которые посылали наших астронавтов на орбиту. Больше этого не будет. Мы вновь гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории", - сказал Трамп.
Ракета Falcon 9 успешно доставила в субботу на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка корабля с Международной космической станцией.
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SpaceX Falcon 9Дональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
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