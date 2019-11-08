Илон Маск рассказал, что нужно для создания колонии на Марсе

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава компании SpaceX Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что необходимо для создания колонии на Марсе. Об этом он сообщил в твиттере.

По расчетам предпринимателя, понадобится около тысячи кораблей Starship, чтобы построить на планете способное самостоятельно функционировать поселение. Для этого нужно будет отправить туда не менее миллиона тонн ресурсов и оборудования.

Так как Земля и Марс сближаются на достаточное для полетов расстояние раз в два года, то доставка грузов займет примерно 20 лет, объяснил Маск.

Он добавил, что каждый запуск обойдется SpaceX примерно в два миллиона долларов.