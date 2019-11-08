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РИА Новости
РИА Наука

Илон Маск рассказал, что нужно для создания колонии на Марсе

15:55 08.11.2019 (обновлено: 16:26 08.11.2019)
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© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
© AP Photo / Refugio Ruiz
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что необходимо для создания колонии на Марсе. Об этом он сообщил в твиттере.
По расчетам предпринимателя, понадобится около тысячи кораблей Starship, чтобы построить на планете способное самостоятельно функционировать поселение. Для этого нужно будет отправить туда не менее миллиона тонн ресурсов и оборудования.
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Так как Земля и Марс сближаются на достаточное для полетов расстояние раз в два года, то доставка грузов займет примерно 20 лет, объяснил Маск.
Он добавил, что каждый запуск обойдется SpaceX примерно в два миллиона долларов.
В конце сентября SpaceX показала журналистам полностью собранный корабль Starship, который предназначен для полетов на Марс и других межпланетных миссий. По словам Маска, первый запуск на высоту около 20 километров состоится через один-два месяца. Ранее SpaceX успешно испытала прототип Starship: аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
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