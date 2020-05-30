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2020-05-30T11:07
https://ria.ru/20200530/1572205763.html
В России ответили на слова Кравчука про "агрессивные дела" Москвы
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РИА Новости

В России ответили на слова Кравчука про "агрессивные дела" Москвы

00:23 30.05.2020 (обновлено: 11:07 30.05.2020)
61377
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские политики ответили на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о способе "остановить Россию" и "ее агрессивные дела".
Накануне бывший украинский лидер раскритиковал политику Европы в отношении Москвы. Он считает, что создание международной коалиции — единственный способ "остановить российскую агрессию".
По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, Кравчук, делая подобные заявления, вероятно, не осознает, что полная изоляция России от Запада невозможна.
"Западные страны не вводят против России "полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию", потому что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе", — написал Пушков в твиттере.
Леонид Кравчук
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Со словами экс-президента Украины не согласился и член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Причем он отметил, что в последнее время Кравчук говорит противоречивые вещи — то реальные, то совершенно абсурдные.
"Не Россию надо останавливать, а вмешательство во внутренние дела Украины со стороны западных государств. Россию не надо останавливать, с ней необходимо налаживать дружеские взаимоотношения", — сказал Цеков в беседе с RT.
Кравчук и ранее делал неоднозначные заявления о России. В частности, в начале года он допустил возвращение Крыма и Донбасса под контроль киевских властей. По его словам, для этого понадобится особая схема, поскольку полуостров вошел "в систему российских отношений".
В Крыму на это ответили, что Кравчук и сам не верит своим словам, а для жителей этих регионов не может быть и речи о возвращении в страну, которая "ненавидит своих бывших граждан".
Наталья Поклонская. Архивное фото
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Поклонская ответила Кравчуку на слова о возврате Крыма‍
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РоссияСитуация на УкраинеСергей ЦековСанкции в отношении РоссииСовет Федерации РФЛеонид КравчукАлексей ПушковМоскваЕвропаРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Старость не радость ....снижается умственная способность ,мозги усыхают...ещё и не то услышим ! Он плохо понимает ,что происходит с его страной и до чего довели такие вот как он руководители.....удивляет ,что он принимает участие в каких бы то ни было встречах.....
30 мая, 01:14
Людмила Волчкова
15360102
Всё очень просто- у нас в России приближается голосование по поправкам в Конституцию. Там есть две поправки, которые не устраивают господ из США и Украины, а именно- приоритет российского законодательства над международным и невозможность отчуждения территорий России. Именно это их ну никак не может устроить. Вот они и поднимают головы и несут чушь несуразную.
30 мая, 07:33
super.ket007a
6912003
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