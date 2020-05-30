В России ответили на слова Кравчука про "агрессивные дела" Москвы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские политики ответили на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о способе "остановить Россию" и "ее агрессивные дела".
По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, Кравчук, делая подобные заявления, вероятно, не осознает, что полная изоляция России от Запада невозможна.
"Западные страны не вводят против России "полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию", потому что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе", — написал Пушков в твиттере.
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Со словами экс-президента Украины не согласился и член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Причем он отметил, что в последнее время Кравчук говорит противоречивые вещи — то реальные, то совершенно абсурдные.
"Не Россию надо останавливать, а вмешательство во внутренние дела Украины со стороны западных государств. Россию не надо останавливать, с ней необходимо налаживать дружеские взаимоотношения", — сказал Цеков в беседе с RT.
Кравчук и ранее делал неоднозначные заявления о России. В частности, в начале года он допустил возвращение Крыма и Донбасса под контроль киевских властей. По его словам, для этого понадобится особая схема, поскольку полуостров вошел "в систему российских отношений".
В Крыму на это ответили, что Кравчук и сам не верит своим словам, а для жителей этих регионов не может быть и речи о возвращении в страну, которая "ненавидит своих бывших граждан".
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