Суд в Москве отпустил под домашний арест фигурантку "дела Арашуковых"

Валешней занимала должность и.о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе. Ее обвиняют в хищении и участии в организованной преступной группе (часть 3 статьи 210, часть 4 статьи 160 УК РФ).
"Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда отменила постановление Мосгорсуда в отношении Валешней Ирины Николаевны, обвиняемой изменена мера пресечения на домашний арест", - сказала собеседница агентства.
Следствие считает, что Рауль Арашуков, как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Изначально следствие вменяло Раулю Арашукову хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома", но потом эту статью убрали из обвинения.
Экс-сенатору Рауфу Арашукову в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Более года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
27 июня 2019, 16:32Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет