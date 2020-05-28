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2020-05-28T18:39
https://ria.ru/20200528/1572138849.html
Суд в Москве отпустил под домашний арест фигурантку "дела Арашуковых"
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РИА Новости

Суд в Москве отпустил под домашний арест фигурантку "дела Арашуковых"

18:39 28.05.2020
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© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
© РИА Новости / Павел Комаров
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд Москвы в четверг отпустил из СИЗО под домашний арест топ-менеджера из ставропольских структур "Газпрома" Ирину Валешней в рамках "дела Арашуковых", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
Валешней занимала должность и.о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе. Ее обвиняют в хищении и участии в организованной преступной группе (часть 3 статьи 210, часть 4 статьи 160 УК РФ).
"Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда отменила постановление Мосгорсуда в отношении Валешней Ирины Николаевны, обвиняемой изменена мера пресечения на домашний арест", - сказала собеседница агентства.
Следствие считает, что Рауль Арашуков, как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Изначально следствие вменяло Раулю Арашукову хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома", но потом эту статью убрали из обвинения.
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Экс-сенатору Рауфу Арашукову в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Более года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
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