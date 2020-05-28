Кубань в рамках нацпроекта увеличила экспорт сахара в 16 раз

"В 2020 году Кубань увеличила экспортные поставки сахара в 16 раз в рамках нацпроекта. С начала года край отправил за рубеж более 158 тысяч тонн сахара на общую сумму 54,7 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. По данным краевых властей, за аналогичный период прошлого года край отправил 9,8 тысячи тонн сахара на сумму 4,8 миллиона долларов США, а в целом по итогам прошлого года регион экспортировал на заграничные рынки этот продукт на сумму более 66 миллионов долларов США.