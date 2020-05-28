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Краснодарский край
2020-05-28T18:02
https://ria.ru/20200528/1572136817.html
Кубань в рамках нацпроекта увеличила экспорт сахара в 16 раз
https://cdn21.img.ria.ru/images/152841/52/1528415271_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_1bfb4de4c0e2a6e6d75ed6cd26df6a17.jpg
РИА Новости

Кубань в рамках нацпроекта увеличила экспорт сахара в 16 раз

18:01 28.05.2020 (обновлено: 18:02 28.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар
Сахар
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Краснодарский край в рамках нацпроекта в текущем году увеличил экспорт сахара в 16 раз, до 158 тысяч тонн на общую сумму 54,7 миллиона долларов США, говорится в сообщении администрации региона.
"В 2020 году Кубань увеличила экспортные поставки сахара в 16 раз в рамках нацпроекта. С начала года край отправил за рубеж более 158 тысяч тонн сахара на общую сумму 54,7 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. По данным краевых властей, за аналогичный период прошлого года край отправил 9,8 тысячи тонн сахара на сумму 4,8 миллиона долларов США, а в целом по итогам прошлого года регион экспортировал на заграничные рынки этот продукт на сумму более 66 миллионов долларов США.
"На сегодняшний день кубанский сахар экспортируется в такие страны, как Беларусь, Грузия, Греция, Турция, Мадагаскар, Израиль, США, ЮАР, Армения, Азербайджан и другие. Всего в числе торговых партнеров более 20 стран", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что Центр поддержки экспорта, в новых экономических условиях работающий в крае, усилил работу с бизнесом. Так, например, организация помогла одному из региональных производителей заключить контракт на поставку сахара с партнерами из Казахстана. Как отметили в департаменте инвестиций и развития МСП, первая партия товара на сумму более 50 миллионов рублей уже отправлена.
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В целом в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" регион планирует к 2024 году нарастить объем экспорта сельхозпродукции до 3,8 миллиарда долларов.
Ранее Центр агроаналитики Минсельхоза РФ сообщил, что экспорт сахара из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (для сахара - с августа 2019 года по июль 2020 года) по состоянию на 10 мая превысил 1 миллион тонн - темпы поставок в текущем сезоне стали рекордными за всю историю отечественной сахарной индустрии.
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Краснодарский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Краснодарский крайЭкономика
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