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РИА Наука
2020-05-28T11:31
https://ria.ru/20200528/1572054962.html
Все грани борщевика Сосновского. Уничтожать или добывать золото?
https://cdn25.img.ria.ru/images/155529/05/1555290504_66:394:3007:2048_1036x0_80_0_0_05b70097aeb96763f5b23b785054cacb.jpg
РИА Новости

Все грани борщевика Сосновского. Уничтожать или добывать золото?

08:00 28.05.2020 (обновлено: 11:31 28.05.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Муниципальные службы возобновили отложенную из-за эпидемии борьбу с борщевиком Сосновского — агрессивным инвазивным видом, вызывающим ожоги. Важно уничтожить всходы до цветения — иначе сорняк не остановить. Но есть и те, кто пытается извлечь пользу из этого растения.

Всем миром против сорняка

"SOS! Борщевик на поле!!! Если он разрастется, никто нас и наших детей не спасет".
"Борщевик наступает на Колычево! Еще сезон, и эта гадость будет торчать в каждом палисаднике нашего микрорайона".
Подобных сообщений в интернете все больше, люди делятся в пабликах фотографиями зарослей, обращаются к местным властям. О том, что борщевик захватил берег реки Сетунь и открытое русло реки Раменки, экологи бюджетного предприятия "Мосприрода" узнали именно из соцсети. Сорняк немедленно уничтожили.
"Растения скашивают, точнее, срубают, поскольку они очень мощные. Обычно внутрь ствола заливают гербицид "Раундап", но на охраняемых природных территориях города мы химию не применяем — это повредило бы другим видам", — рассказывает Валентин Волков, специалист Мосприроды.
© Иллюстрация РИА Новости . Линдман, Карл Аксель Магнус - «Bilder ur Nordens Flora» Stockholm, Россельхозцентр, Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, GermanyВ отличие от борщевиков сибирского (слева) и обыкновенного (справа) борщевик Сосновского (в центре) ядовит
Борщевик сибирский, борщевик Сосновского, борщевик обыкновенный
© Иллюстрация РИА Новости . Линдман, Карл Аксель Магнус - «Bilder ur Nordens Flora» Stockholm, Россельхозцентр, Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany
В отличие от борщевиков сибирского (слева) и обыкновенного (справа) борщевик Сосновского (в центре) ядовит
Вырубают борщевик весной и затем еще через три недели удаляют молодую поросль. Главное — не дать созреть семенам, которые разносит ветер. После покоса во время цветения приходится мыть трактора. Но если растение не размножается несколько лет подряд, оно вырождается.
"Некоторые специалисты считают, что опасность борщевика преувеличена. По наблюдениям, территории, где с ним не боролись, постепенно зарастают лесом. Мы думаем иначе: это конкурентоспособное растение, которое захватывает площади у других трав", — подчеркивает Волков.
Борщевик Сосновского богат эфирными маслами фуранокумаринами. Они активируются под действием ультрафиолета и могут вызвать сильный ожог на коже. Чаще всего от этого страдают дети. Растение крупное, заметное, с зонтиком соцветий и полым стеблем — большой соблазн сорвать и поиграть с ним, например, сделать трубочку.
А еще фуранокумарины стимулируют выработку гормонов эстрогенов, поэтому борщевиком нельзя кормить скот. У коров может пропасть молоко, развиться бесплодие. Выявили и мутагенное воздействие сока борщевика.
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На строгом учете

Родина борщевика Сосновского — Северный Кавказ. Ботаники впервые описали его в 1944 году. Вскоре растение решили культивировать как силос. До конца 1970-х его массово высаживали в европейской части России, когда же убедились в непригодности для сельского хозяйства, поля забросили.
"Я наблюдал борщевик в Адыгее. Там у него есть конкуренты — другие высокорослые травы, которые не позволяют ему захватывать земли, и он занимает относительно небольшую территорию. У нас другие условия, нет конкурентов, вот сорняк и разрастается", — объясняет Валентин Волков.
Чтобы его сдержать, требуется несколько лет непрерывной борьбы. Многие регионы приняли соответствующие программы и выделили бюджеты. Есть реестры полей, зараженных борщевиком, — например, на геопортале Подмосковья. Центр агропромышленного развития даже завел телеграм-канал "Вместе против борщевика".
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В Москве начались работы по уничтожению борщевика
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) предлагают отслеживать заросли цветущего сорняка по спутниковым снимкам. Они разработали метод, программное обеспечение, запатентовали все это. Власти в регионах интересуются, но не так активно, как хотелось бы.
"В 2017-м зоны произрастания борщевика Сосновского оценивали в Ленинградской области, в частности в Волосовском районе. В прошлом году — в Новгородской области. Ведем переговоры с Калининградской областью, чтобы внедрить наш индекс в их ГИС", — комментирует ситуацию Елена Чичкова, директор ЦКУ "КосмоИнформ-Центр" ГУАП.
Еще на одна проблема — заросли на землях, которые находятся в частной собственности и у крупных агрохолдингов, добавляет Наталия Дронова, исполнительный директор НКО "Международный центр ответственного туризма". Большие площади часто заброшены, никакой хозяйственной деятельности, в том числе борьбы с сорняками. Система штрафов вопрос не решает, полагает эксперт. Нужно менять законодательство, чтобы побудить собственников эффективнее управлять землей. Кроме того, нужно активнее информировать людей об опасности борщевика.
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Для пользы дела

Этому сорняку можно найти применение, уверена Наталия Дронова. Сейчас очень актуальны проекты по производству биоразлагаемого пластика из растений. В Германии, например, делают одноразовую посуду из банановых листьев, а ученые Самарского государственного технического университета придумали пленку и съедобную посуду из ягод и яблок. "Почему бы не из борщевика?" — говорит социальный предприниматель.
Однако нужны дополнительные исследования, считает Наталия Кузнецова, руководитель стартапа Nettle Plastic по созданию композита из крапивы, зарегистрированного в Нидерландах. Из растения извлекают волокно, измельчают, смешивают с полимерной основой. У крапивы самое прочное волокно, и итоговый материал получается качественным. "У борщевика не так. Но, возможно, у композита из него какие-то другие уникальные свойства. Это нужно изучать", — уточняет Кузнецова.
Немаловажно и то, как нагретые пары борщевика влияют на здоровье. "Однажды я сделала тест и думала, что не доживу до утра. Продолжать не стала. В теории, конечно, можно практически любую траву использовать как наполнитель композита. Все дело в свойствах получившегося материала", — отмечает предприниматель.
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Наталия Дронова сейчас развивает проект по изготовлению изделий из бересты высокого качества, но и о борщевике не забывает. "У нас большие стратегические запасы буквально под ногами. Бери и используй", — подчеркивает она.
В сообществах "Фабрика Борщевик" Дронова собирает интересные примеры применения этого растения. Например, ученые из МИСиС предлагают делать из стеблей борщевика материал для электродов в суперконденсаторах. Известны эксперименты по выработке спиртов, биотоплива и древесного угля.
В базе патентов есть заявка ученых из Коми на средство для ускоренного выращивания моркови на основе Heracleum sosnowskyi — таково латинское название борщевика. А сотрудники Института комплексного освоения недр РАН считают, что спиртовой экстракт из него помогает извлекать золото из руды.
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Популярные комментарии
Питерские учёные со спутников его ищут? Ну теперь понятно, почему отъехав по мурманке на пару километров, все в борщивике на многие километры. Ноги разомните, ботаники доморощенные.
28 мая, 12:15
berkus
3490005
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