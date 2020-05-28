All inclusive в эпоху пандемии. Новые правила пляжного отдыха в Греции

С 18 мая местным жителям разрешено гулять в парках, они могут купаться в море, заниматься спортом на открытых пространствах. Условие — строгое соблюдение социальной дистанции.

На частных пляжах могут одновременно отдыхать не более 40 человек на площади в 1000 квадратных метров, обязательное расстояние между зонтами — четыре метра, сообщает Греческая национальная туристическая организация в России и СНГ. Под одним зонтом должно стоять не больше двух шезлонгов.