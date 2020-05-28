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Туризм
2020-05-28T08:07
https://ria.ru/20200528/1571996973.html
All inclusive в эпоху пандемии. Новые правила пляжного отдыха в Греции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996831_0:19:3059:1740_1036x0_80_0_0_436f7af9a7d3199f6791f4b05b9e773a.jpg
РИА Новости

All inclusive в эпоху пандемии. Новые правила пляжного отдыха в Греции

08:00 28.05.2020 (обновлено: 08:07 28.05.2020)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Греция готовится встречать иностранных туристов. В июне курорты откроют для местных жителей, а в июле — для гостей из-за рубежа. Какие меры предпринимает турбизнес для защиты отдыхающих от коронавируса, кому понадобятся "протоколы здоровья", сохранится ли система "все включено", как загорать, есть и пить на курортах Эллады — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Греция одной из первых в Европе собирается открыть границы для зарубежных гостей. В стране достаточно благоприятная эпидемиологическая ситуация — коронавирус выявили всего у 2882 граждан, причем за последнюю неделю новых заболевших было лишь 46. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по числу заразившихся Греция на 40-м месте среди всех европейских стран (включая Лихтенштейн, Сан-Марино, Монако, Ватикан, Андорру, Люксембург и другие небольшие государства).

Пляж на побережье Эгейского моря. Греция, Халкидики, полуостров Кассандра
1 из 13

Греция одной из первых в Европе собирается открыть границы для зарубежных гостей. В стране достаточно благоприятная эпидемиологическая ситуация — коронавирус выявили всего у 2882 граждан, причем за последнюю неделю новых заболевших было лишь 46. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по числу заразившихся Греция на 40-м месте среди всех европейских стран (включая Лихтенштейн, Сан-Марино, Монако, Ватикан, Андорру, Люксембург и другие небольшие государства).

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Depositphotos / grinvalds

Туристический сезон открывается 15 июня, в этот день начнут работать сезонные отели. А с 1 июля ожидается прилет отдыхающих из-за рубежа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Важно, что от туристов не требуют предоставлять справку об отсутствии коронавируса, их не будут помещать на карантин, а только выборочно протестируют по прибытии.

Девушка фотографируется в городе Ия на Санторини, Греция
2 из 13

Туристический сезон открывается 15 июня, в этот день начнут работать сезонные отели. А с 1 июля ожидается прилет отдыхающих из-за рубежа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Важно, что от туристов не требуют предоставлять справку об отсутствии коронавируса, их не будут помещать на карантин, а только выборочно протестируют по прибытии.

© Depositphotos / grinvalds

"Мы готовы принимать россиян, как только восстановится авиасообщение", — объяснил РИА Новости директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

По его словам, "каникулы могут немного отличаться от обычных, но они все равно будут удобными и безопасными, с греческим солнцем и морем, на островах и материке".

Отдыхающие в бассейне, Греция
3 из 13

"Мы готовы принимать россиян, как только восстановится авиасообщение", — объяснил РИА Новости директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

По его словам, "каникулы могут немного отличаться от обычных, но они все равно будут удобными и безопасными, с греческим солнцем и морем, на островах и материке".

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Власти подготовили "протоколы здоровья" для всей индустрии гостеприимства, отметил Эфстатиу. Прописаны правила трансфера, обслуживания клиентов в гостинице и ресторане, дезинфекции на пляже и экскурсий в музеях.

Медучреждения разработали специальный план действий на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

Люди на городском пляже Алимос в пригороде Афин
4 из 13

Власти подготовили "протоколы здоровья" для всей индустрии гостеприимства, отметил Эфстатиу. Прописаны правила трансфера, обслуживания клиентов в гостинице и ресторане, дезинфекции на пляже и экскурсий в музеях.

Медучреждения разработали специальный план действий на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

С 18 мая местным жителям разрешено гулять в парках, они могут купаться в море, заниматься спортом на открытых пространствах. Условие — строгое соблюдение социальной дистанции.

На частных пляжах могут одновременно отдыхать не более 40 человек на площади в 1000 квадратных метров, обязательное расстояние между зонтами — четыре метра, сообщает Греческая национальная туристическая организация в России и СНГ. Под одним зонтом должно стоять не больше двух шезлонгов.

Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин
5 из 13

С 18 мая местным жителям разрешено гулять в парках, они могут купаться в море, заниматься спортом на открытых пространствах. Условие — строгое соблюдение социальной дистанции.

На частных пляжах могут одновременно отдыхать не более 40 человек на площади в 1000 квадратных метров, обязательное расстояние между зонтами — четыре метра, сообщает Греческая национальная туристическая организация в России и СНГ. Под одним зонтом должно стоять не больше двух шезлонгов.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Персонал организованных пляжей теперь обязан дезинфицировать лежаки после каждого клиента. А купающиеся — стелить на шезлонг полотенце.

Рабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин
6 из 13

Персонал организованных пляжей теперь обязан дезинфицировать лежаки после каждого клиента. А купающиеся — стелить на шезлонг полотенце.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Кафе на пляжах обязали продавать кофе и еду в упаковке навынос. Готовить блюда на месте запрещено.

Посидеть за столиком или у барной стойки не удастся. Да и ожидая обслуживания, придется отойти от других людей на полтора метра.

С барменом не поболтать — он тоже должен соблюдать дистанцию и быть в маске.

Люди на городском пляже Алимос в пригороде Афи
7 из 13

Кафе на пляжах обязали продавать кофе и еду в упаковке навынос. Готовить блюда на месте запрещено.

Посидеть за столиком или у барной стойки не удастся. Да и ожидая обслуживания, придется отойти от других людей на полтора метра.

С барменом не поболтать — он тоже должен соблюдать дистанцию и быть в маске.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк

Как и на остальной территории Греции, на Корфу 25 мая открылись кафетерии и таверны — теперь можно сделать заказ и посидеть на веранде, рассказывает гид Александр Кудрявцев. "Персонал работает в перчатках и масках, хотя далеко не все посетители экипированы так же", — отмечает он. Для них наличие подобных средств защиты лишь рекомендовано.

Между столиками установлена дистанция в полтора-два метра, перед каждым новым клиентам их протирают антисептиком, добавляет Александр.

Kooc Restaurant Costa Navarino, Греция
8 из 13

Как и на остальной территории Греции, на Корфу 25 мая открылись кафетерии и таверны — теперь можно сделать заказ и посидеть на веранде, рассказывает гид Александр Кудрявцев. "Персонал работает в перчатках и масках, хотя далеко не все посетители экипированы так же", — отмечает он. Для них наличие подобных средств защиты лишь рекомендовано.

Между столиками установлена дистанция в полтора-два метра, перед каждым новым клиентам их протирают антисептиком, добавляет Александр.

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"На Родосе жизнь налаживается, открылись многие заведения. Местные ждут туристов, особенно из России. Но и в отсутствие гостей правила безопасности соблюдают. Бывают курьезные случаи — на море видели даму в маске и перчатках", — говорит гид Яков Папанидис.

Пляж на острове Родос
9 из 13

"На Родосе жизнь налаживается, открылись многие заведения. Местные ждут туристов, особенно из России. Но и в отсутствие гостей правила безопасности соблюдают. Бывают курьезные случаи — на море видели даму в маске и перчатках", — говорит гид Яков Папанидис.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© AFP 2020 / Louisa Gouliamaki

В Афинах публика поделилась на две категории — принципиальные "масочники", соблюдающие социальную дистанцию, и пофигисты, уверенные, что карантин был большой аферой, а вируса на самом деле нет, рассказывает фотограф Антонина Мавропуло.

Торговые центры в столице еще закрыты, но кафе потихоньку открываются. "Официанты должны носить маски, и многие смотрятся забавно в прозрачной пластиковой защите", — отмечает собеседница агентства.

"Греки с большой надеждой ждут туристов, но предприниматели не скрывают пессимизма, — рассказывает она о настроениях в городе. — Людей беспокоят экономический спад, неизвестность, снижение продаж, возможная вторая волна пандемии".

Вид на Афины с холма
10 из 13

В Афинах публика поделилась на две категории — принципиальные "масочники", соблюдающие социальную дистанцию, и пофигисты, уверенные, что карантин был большой аферой, а вируса на самом деле нет, рассказывает фотограф Антонина Мавропуло.

Торговые центры в столице еще закрыты, но кафе потихоньку открываются. "Официанты должны носить маски, и многие смотрятся забавно в прозрачной пластиковой защите", — отмечает собеседница агентства.

"Греки с большой надеждой ждут туристов, но предприниматели не скрывают пессимизма, — рассказывает она о настроениях в городе. — Людей беспокоят экономический спад, неизвестность, снижение продаж, возможная вторая волна пандемии".

© AFP 2020 / Louisa Gouliamaki
© Pixabay/Christophe Schindler

На острове Парос не было случаев заражения коронавирусом, и сейчас там готовятся к встрече туристов, рассказала хозяйка отеля Стелла Антипариоти Фирогени. Погода прекрасная, местные жители уже купаются. Пляжей на острове много, потому соблюдать социальную дистанцию несложно.

"Около 80 процентов кафе и ресторанов открылись 25 мая. Дискотеки и развлекательные заведения еще не функционируют, правила их работы в новых условиях пока уточняются, — говорит Стелла. — Иностранцы отменили все бронирования до 25 июня, так что первое время у нас будут отдыхать только греки".

Лодки в порту
11 из 13

На острове Парос не было случаев заражения коронавирусом, и сейчас там готовятся к встрече туристов, рассказала хозяйка отеля Стелла Антипариоти Фирогени. Погода прекрасная, местные жители уже купаются. Пляжей на острове много, потому соблюдать социальную дистанцию несложно.

"Около 80 процентов кафе и ресторанов открылись 25 мая. Дискотеки и развлекательные заведения еще не функционируют, правила их работы в новых условиях пока уточняются, — говорит Стелла. — Иностранцы отменили все бронирования до 25 июня, так что первое время у нас будут отдыхать только греки".

© Pixabay/Christophe Schindler
© Depositphotos / Pruscha

"На Крите рассчитывали, что наступающий сезон будет лучшим после 2014 года: бронирования гостиниц начинались рано — с конца марта. Но все отменилось, — рассказывает владелец турагентства Екатерина Гришина. — На данный момент зараженных у нас нет, было 16 случаев, половина из которых не подтвердилась, а остальные — у граждан старше 90 лет".

Открытие ресторанов 25 мая греки восприняли как окончание карантина. "Культура встреч в кафе тут очень сильна: именно там происходят деловые переговоры и дружеские застолья", — рассказывает Екатерина.

Крит, Греция
12 из 13

"На Крите рассчитывали, что наступающий сезон будет лучшим после 2014 года: бронирования гостиниц начинались рано — с конца марта. Но все отменилось, — рассказывает владелец турагентства Екатерина Гришина. — На данный момент зараженных у нас нет, было 16 случаев, половина из которых не подтвердилась, а остальные — у граждан старше 90 лет".

Открытие ресторанов 25 мая греки восприняли как окончание карантина. "Культура встреч в кафе тут очень сильна: именно там происходят деловые переговоры и дружеские застолья", — рассказывает Екатерина.

© Depositphotos / Pruscha
© РИА Новости / Людмила Титова

Новые правила на Крите пока соблюдаются не очень строго, отмечает предприниматель: "Шезлонги отодвинули на расстояние в два метра, но, как и прежде, на них собираются целыми семьями или компаниями".

По словам Екатерины, к отелям предъявляются высокие требования: врач должен быть в каждом, на ресепшене обязательно нужно поставить заграждение между портье и клиентом. Шведского стола не будет, но отдых по системе "все включено" сохранится — отели сделают индивидуальную сервировку.

Самое сложное — обеспечить двухметровую дистанцию. Отельеры предупреждают: количество мест в ресторанах сократится, а время обслуживания посетителей возрастет.

Крит
13 из 13

Новые правила на Крите пока соблюдаются не очень строго, отмечает предприниматель: "Шезлонги отодвинули на расстояние в два метра, но, как и прежде, на них собираются целыми семьями или компаниями".

По словам Екатерины, к отелям предъявляются высокие требования: врач должен быть в каждом, на ресепшене обязательно нужно поставить заграждение между портье и клиентом. Шведского стола не будет, но отдых по системе "все включено" сохранится — отели сделают индивидуальную сервировку.

Самое сложное — обеспечить двухметровую дистанцию. Отельеры предупреждают: количество мест в ресторанах сократится, а время обслуживания посетителей возрастет.

© РИА Новости / Людмила Титова
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