All inclusive в эпоху пандемии. Новые правила пляжного отдыха в Греции

Греция одной из первых в Европе собирается открыть границы для зарубежных гостей. В стране достаточно благоприятная эпидемиологическая ситуация — коронавирус выявили всего у 2882 граждан, причем за последнюю неделю новых заболевших было лишь 46. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по числу заразившихся Греция на 40-м месте среди всех европейских стран (включая Лихтенштейн, Сан-Марино, Монако, Ватикан, Андорру, Люксембург и другие небольшие государства).
Греция одной из первых в Европе собирается открыть границы для зарубежных гостей. В стране достаточно благоприятная эпидемиологическая ситуация — коронавирус выявили всего у 2882 граждан, причем за последнюю неделю новых заболевших было лишь 46. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по числу заразившихся Греция на 40-м месте среди всех европейских стран (включая Лихтенштейн, Сан-Марино, Монако, Ватикан, Андорру, Люксембург и другие небольшие государства).
Туристический сезон открывается 15 июня, в этот день начнут работать сезонные отели. А с 1 июля ожидается прилет отдыхающих из-за рубежа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Важно, что от туристов не требуют предоставлять справку об отсутствии коронавируса, их не будут помещать на карантин, а только выборочно протестируют по прибытии.
Туристический сезон открывается 15 июня, в этот день начнут работать сезонные отели. А с 1 июля ожидается прилет отдыхающих из-за рубежа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Важно, что от туристов не требуют предоставлять справку об отсутствии коронавируса, их не будут помещать на карантин, а только выборочно протестируют по прибытии.
"Мы готовы принимать россиян, как только восстановится авиасообщение", — объяснил РИА Новости директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу.
По его словам, "каникулы могут немного отличаться от обычных, но они все равно будут удобными и безопасными, с греческим солнцем и морем, на островах и материке".
"Мы готовы принимать россиян, как только восстановится авиасообщение", — объяснил РИА Новости директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу.
По его словам, "каникулы могут немного отличаться от обычных, но они все равно будут удобными и безопасными, с греческим солнцем и морем, на островах и материке".
Власти подготовили "протоколы здоровья" для всей индустрии гостеприимства, отметил Эфстатиу. Прописаны правила трансфера, обслуживания клиентов в гостинице и ресторане, дезинфекции на пляже и экскурсий в музеях.
Медучреждения разработали специальный план действий на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Власти подготовили "протоколы здоровья" для всей индустрии гостеприимства, отметил Эфстатиу. Прописаны правила трансфера, обслуживания клиентов в гостинице и ресторане, дезинфекции на пляже и экскурсий в музеях.
Медучреждения разработали специальный план действий на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
С 18 мая местным жителям разрешено гулять в парках, они могут купаться в море, заниматься спортом на открытых пространствах. Условие — строгое соблюдение социальной дистанции.
На частных пляжах могут одновременно отдыхать не более 40 человек на площади в 1000 квадратных метров, обязательное расстояние между зонтами — четыре метра, сообщает Греческая национальная туристическая организация в России и СНГ. Под одним зонтом должно стоять не больше двух шезлонгов.
С 18 мая местным жителям разрешено гулять в парках, они могут купаться в море, заниматься спортом на открытых пространствах. Условие — строгое соблюдение социальной дистанции.
На частных пляжах могут одновременно отдыхать не более 40 человек на площади в 1000 квадратных метров, обязательное расстояние между зонтами — четыре метра, сообщает Греческая национальная туристическая организация в России и СНГ. Под одним зонтом должно стоять не больше двух шезлонгов.
Персонал организованных пляжей теперь обязан дезинфицировать лежаки после каждого клиента. А купающиеся — стелить на шезлонг полотенце.
Персонал организованных пляжей теперь обязан дезинфицировать лежаки после каждого клиента. А купающиеся — стелить на шезлонг полотенце.
Кафе на пляжах обязали продавать кофе и еду в упаковке навынос. Готовить блюда на месте запрещено.
Посидеть за столиком или у барной стойки не удастся. Да и ожидая обслуживания, придется отойти от других людей на полтора метра.
С барменом не поболтать — он тоже должен соблюдать дистанцию и быть в маске.
Кафе на пляжах обязали продавать кофе и еду в упаковке навынос. Готовить блюда на месте запрещено.
Посидеть за столиком или у барной стойки не удастся. Да и ожидая обслуживания, придется отойти от других людей на полтора метра.
С барменом не поболтать — он тоже должен соблюдать дистанцию и быть в маске.
Как и на остальной территории Греции, на Корфу 25 мая открылись кафетерии и таверны — теперь можно сделать заказ и посидеть на веранде, рассказывает гид Александр Кудрявцев. "Персонал работает в перчатках и масках, хотя далеко не все посетители экипированы так же", — отмечает он. Для них наличие подобных средств защиты лишь рекомендовано.
Между столиками установлена дистанция в полтора-два метра, перед каждым новым клиентам их протирают антисептиком, добавляет Александр.
Как и на остальной территории Греции, на Корфу 25 мая открылись кафетерии и таверны — теперь можно сделать заказ и посидеть на веранде, рассказывает гид Александр Кудрявцев. "Персонал работает в перчатках и масках, хотя далеко не все посетители экипированы так же", — отмечает он. Для них наличие подобных средств защиты лишь рекомендовано.
Между столиками установлена дистанция в полтора-два метра, перед каждым новым клиентам их протирают антисептиком, добавляет Александр.
"На Родосе жизнь налаживается, открылись многие заведения. Местные ждут туристов, особенно из России. Но и в отсутствие гостей правила безопасности соблюдают. Бывают курьезные случаи — на море видели даму в маске и перчатках", — говорит гид Яков Папанидис.
"На Родосе жизнь налаживается, открылись многие заведения. Местные ждут туристов, особенно из России. Но и в отсутствие гостей правила безопасности соблюдают. Бывают курьезные случаи — на море видели даму в маске и перчатках", — говорит гид Яков Папанидис.
В Афинах публика поделилась на две категории — принципиальные "масочники", соблюдающие социальную дистанцию, и пофигисты, уверенные, что карантин был большой аферой, а вируса на самом деле нет, рассказывает фотограф Антонина Мавропуло.
Торговые центры в столице еще закрыты, но кафе потихоньку открываются. "Официанты должны носить маски, и многие смотрятся забавно в прозрачной пластиковой защите", — отмечает собеседница агентства.
"Греки с большой надеждой ждут туристов, но предприниматели не скрывают пессимизма, — рассказывает она о настроениях в городе. — Людей беспокоят экономический спад, неизвестность, снижение продаж, возможная вторая волна пандемии".
В Афинах публика поделилась на две категории — принципиальные "масочники", соблюдающие социальную дистанцию, и пофигисты, уверенные, что карантин был большой аферой, а вируса на самом деле нет, рассказывает фотограф Антонина Мавропуло.
Торговые центры в столице еще закрыты, но кафе потихоньку открываются. "Официанты должны носить маски, и многие смотрятся забавно в прозрачной пластиковой защите", — отмечает собеседница агентства.
"Греки с большой надеждой ждут туристов, но предприниматели не скрывают пессимизма, — рассказывает она о настроениях в городе. — Людей беспокоят экономический спад, неизвестность, снижение продаж, возможная вторая волна пандемии".
На острове Парос не было случаев заражения коронавирусом, и сейчас там готовятся к встрече туристов, рассказала хозяйка отеля Стелла Антипариоти Фирогени. Погода прекрасная, местные жители уже купаются. Пляжей на острове много, потому соблюдать социальную дистанцию несложно.
"Около 80 процентов кафе и ресторанов открылись 25 мая. Дискотеки и развлекательные заведения еще не функционируют, правила их работы в новых условиях пока уточняются, — говорит Стелла. — Иностранцы отменили все бронирования до 25 июня, так что первое время у нас будут отдыхать только греки".
На острове Парос не было случаев заражения коронавирусом, и сейчас там готовятся к встрече туристов, рассказала хозяйка отеля Стелла Антипариоти Фирогени. Погода прекрасная, местные жители уже купаются. Пляжей на острове много, потому соблюдать социальную дистанцию несложно.
"Около 80 процентов кафе и ресторанов открылись 25 мая. Дискотеки и развлекательные заведения еще не функционируют, правила их работы в новых условиях пока уточняются, — говорит Стелла. — Иностранцы отменили все бронирования до 25 июня, так что первое время у нас будут отдыхать только греки".
"На Крите рассчитывали, что наступающий сезон будет лучшим после 2014 года: бронирования гостиниц начинались рано — с конца марта. Но все отменилось, — рассказывает владелец турагентства Екатерина Гришина. — На данный момент зараженных у нас нет, было 16 случаев, половина из которых не подтвердилась, а остальные — у граждан старше 90 лет".
Открытие ресторанов 25 мая греки восприняли как окончание карантина. "Культура встреч в кафе тут очень сильна: именно там происходят деловые переговоры и дружеские застолья", — рассказывает Екатерина.
"На Крите рассчитывали, что наступающий сезон будет лучшим после 2014 года: бронирования гостиниц начинались рано — с конца марта. Но все отменилось, — рассказывает владелец турагентства Екатерина Гришина. — На данный момент зараженных у нас нет, было 16 случаев, половина из которых не подтвердилась, а остальные — у граждан старше 90 лет".
Открытие ресторанов 25 мая греки восприняли как окончание карантина. "Культура встреч в кафе тут очень сильна: именно там происходят деловые переговоры и дружеские застолья", — рассказывает Екатерина.
Новые правила на Крите пока соблюдаются не очень строго, отмечает предприниматель: "Шезлонги отодвинули на расстояние в два метра, но, как и прежде, на них собираются целыми семьями или компаниями".
По словам Екатерины, к отелям предъявляются высокие требования: врач должен быть в каждом, на ресепшене обязательно нужно поставить заграждение между портье и клиентом. Шведского стола не будет, но отдых по системе "все включено" сохранится — отели сделают индивидуальную сервировку.
Самое сложное — обеспечить двухметровую дистанцию. Отельеры предупреждают: количество мест в ресторанах сократится, а время обслуживания посетителей возрастет.
Новые правила на Крите пока соблюдаются не очень строго, отмечает предприниматель: "Шезлонги отодвинули на расстояние в два метра, но, как и прежде, на них собираются целыми семьями или компаниями".
По словам Екатерины, к отелям предъявляются высокие требования: врач должен быть в каждом, на ресепшене обязательно нужно поставить заграждение между портье и клиентом. Шведского стола не будет, но отдых по системе "все включено" сохранится — отели сделают индивидуальную сервировку.
Самое сложное — обеспечить двухметровую дистанцию. Отельеры предупреждают: количество мест в ресторанах сократится, а время обслуживания посетителей возрастет.