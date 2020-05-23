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Туризм
2020-05-23T12:25
https://ria.ru/20200523/1571865769.html
Греция будет привлекать туристов снижением цен
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РИА Новости

Греция будет привлекать туристов снижением цен

12:25 23.05.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаГреция, Фессалия, в таверне на озере Пластира
Греция, Фессалия, в таверне на озере Пластира
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Греция будет привлекать туристов снижением цен, сообщает The Sun.
Для стимулирования внутреннего и внешнего туризма, правительство приняло решение снизить цены на многие товары и услуги, востребованные у отдыхающих. Это перелеты между островами, паромные переправы и автобусный рейсы, билеты в парки развлечений, на морские прогулки.
Еще одно предложение – скидки на туристический общепит, кофе и безалкогольные напитки. Для таких предприятий власти уменьшили ставку налога с 24 до 13 процентов.
Туристический сезон открывается в стране 15 июня, в этот день начнут работать сезонные отели. А с 1 июля ожидается прилет отдыхающих из-за рубежа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Местные СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что первыми в страну будут допущены отдыхающие из Австралии, Кипра, Израиля, Китая, Японии, Дании, Австрии и соседних балканских государств. Им не придется сидеть в карантине, достаточно будет сдать тест на коронавирус.
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