МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Греция будет привлекать туристов снижением цен, Греция будет привлекать туристов снижением цен, сообщает The Sun.

Для стимулирования внутреннего и внешнего туризма, правительство приняло решение снизить цены на многие товары и услуги, востребованные у отдыхающих. Это перелеты между островами, паромные переправы и автобусный рейсы, билеты в парки развлечений, на морские прогулки.

Еще одно предложение – скидки на туристический общепит, кофе и безалкогольные напитки. Для таких предприятий власти уменьшили ставку налога с 24 до 13 процентов.

Туристический сезон открывается в стране 15 июня, в этот день начнут работать сезонные отели. А с 1 июля ожидается прилет отдыхающих из-за рубежа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.