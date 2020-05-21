Стало известно, когда Греция начнет принимать иностранных туристов

АФИНЫ, 21 мая — РИА Новости. В Греции власти подготовили план восстановления туристической отрасли, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении.

Туристический сезон в стране начнется 15 июня, когда откроются сезонные отели, с 1 июля постепенно возобновятся международные чартеры, сообщил глава кабинета министров. Внутренний туризм для местных жителей уже разрешен, 25 мая можно будет отправиться на яхтинг — наиболее безопасный с гигиенической точки зрения вид отдыха, сказал министр туризма Харис Теохарис.

Двухсторонние переговоры со странами о возобновлении пассажирского сообщения уже идут. В ближайшее время будет представлен список открытых для посещения стран. Первые в списке — Болгария и Сербия. Из Северной Европы одной из первых отправит туристов Германия — крупнейший рынок для Греции. Обсуждается возобновление сообщения с Израилем, Кипром и другими соседними странами.

Важно, что туристам не потребуется перед выездом на отдых предоставлять справку об отсутствии коронавируса, их не будут помещать на карантин. Тесты по прилете будут проводить выборочно.

Греческие туроператоры уже начали продажи туров с вылетом после 1 июля. По словам специалистов, заполняемость гостиниц ограничена не будет. Раньше появлялись сообщения, что она составит 50-70 процентов номерного фонда. Но дело в том, что в греческих отелях нет больших номерных фондов, обычно — не больше 200-300 комнат.

Все места размещения должны будут соответствовать санитарным нормам, персонал пройдет тесты на коронавирус. Во всех отелях будет постоянно дежурить врач и для туристов, и для служащих. При этом отели не поднимают цены на летний сезон, а некоторые даже снижают, поскольку есть договоры с туроператорами.

По оценке специалистов, потери туристического потока в этом году составят "от 50 процентов и выше".

Предполагается, что система "все включено" и шведский стол в греческих отелях отменяться не будут. Однако накладывать еду туристам будет персонал, чтобы гости не контактировали с продуктами. Между столиками в ресторане будет установлено определенное расстояние — пока речь идет о полутора метрах.