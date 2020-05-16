В Греции открывают пляжи

АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. В Греции в субботу в связи с 30-градусной жарой открываются организованные пляжи, закрытые два месяца назад из-за пандемии коронавируса, они будут работать по новым условиям и, как заявляют в правительстве, открытие пляжей станет тестом на готовность к возобновлению туризма.

Премьер Кириакос Мицотакис 14 марта в связи с пандемией коронавируса распорядился закрыть все организованные пляжи, поскольку на них собирались люди. С 4 мая началась постепенная отмена ряда ограничений, но организованные пляжи оставались закрытыми, купание в море планировалось разрешить с 1 июня.

Теперь планы изменились, так как в Греции установилась 30-градусная жара, а в выходные столбики термометров, согласно прогнозам, поднимутся до 40-градусной отметки.

"На основании метеорологических прогнозов, эпидемиологических данных, а также предложений компетентного комитета по инфекционным заболеваниям было принято решение об открытии в субботу, 16 мая, 515 организованных пляжей страны", - сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.

Официальный представитель правительства Стелиос Петсас сказал, что открытие пляжей станет тестом, который греки должны успешно пройти, и "паспортом" для возобновления внутреннего и зарубежного туризма.

"Будут определенные правила, и их выполнение будет контролироваться. Это важный тест, который мы должны успешно пройти. Весь мир смотрит на Грецию, потому что до сегодняшнего дня она показала образцовое отношение к пандемии", - сказал Петсас на брифинге для редакторов отделов политики.

Как он отметил, граждан призывают показать, что этим летом они могут безопасно наслаждаться красотами страны.

"Это будет лучший паспорт для перезапуска не только внутреннего, но и зарубежного туризма. Давайте скажем веское слово в эти выходные", - добавил он.

Организованные пляжи откроются с 8 часов утра в субботу. На пляжах с контролируемым входом требуется обязательный контроль количества посетителей, максимальное количество людей составляет 40 человек на 1 тысячу квадратных метров. Минимальное расстояние между стойками зонтов установлено в 4 метра, а минимальное расстояние между периметром тени двух зонтов определено в 1 метр. Под одним зонтиком может быть до двух шезлонгов, за исключением семей с несовершеннолетними детьми. Минимальное расстояние между двумя лежаками под разными зонтами установлено в 1,5 метра.

Персонал организованных пляжей обязан дезинфицировать лежаки-шезлонги после каждого клиента. Купающиеся обязаны использовать на шезлонге полотенце.

Кафе на пляжах смогут продавать кофе на вынос. Предприятиям общественного питания можно продавать только продукты в упаковке на вынос, готовить их на месте запрещено. Запрещено употреблять и продавать алкогольные напитки. Доставка их в эти точки запрещена. Не разрешается устанавливать столики и стулья в кафе и барах. Минимальное расстояние между клиентами, ожидающими обслуживания, составляет 1,5 метра. Персоналу настоятельно рекомендуют использовать маски.

Командные виды спорта на пляже запрещены.

"Соблюдение мер будет строго контролироваться, а штрафы и санкции в случае нарушения будут жесткими", - заявил замминистра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий по борьбе с коронавирусом.

При первом нарушении штраф будет составлять от 5 тысяч до 20 тысяч евро, в зависимости от площади заведения, а его деятельность будет приостановлена ​​на 30 дней. В случае второго нарушения будут утроены как штраф, так и срок, на который деятельность компании будет приостановлена, то есть компания будет закрыта на 90 дней.

"Если некоторые не готовы открыться с соблюдением всех мер в полном объеме, пусть они не спешат и не рискуют", - посоветовал Хардалиас.

Предполагается, что эти правила будут действовать и в случае открытия туристического сезона в Греции.