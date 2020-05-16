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Туризм
2020-05-16T02:56
https://ria.ru/20200516/1571532032.html
В Греции открывают пляжи
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РИА Новости

В Греции открывают пляжи

02:56 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОтдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. В Греции в субботу в связи с 30-градусной жарой открываются организованные пляжи, закрытые два месяца назад из-за пандемии коронавируса, они будут работать по новым условиям и, как заявляют в правительстве, открытие пляжей станет тестом на готовность к возобновлению туризма.
Премьер Кириакос Мицотакис 14 марта в связи с пандемией коронавируса распорядился закрыть все организованные пляжи, поскольку на них собирались люди. С 4 мая началась постепенная отмена ряда ограничений, но организованные пляжи оставались закрытыми, купание в море планировалось разрешить с 1 июня.
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Теперь планы изменились, так как в Греции установилась 30-градусная жара, а в выходные столбики термометров, согласно прогнозам, поднимутся до 40-градусной отметки.
"На основании метеорологических прогнозов, эпидемиологических данных, а также предложений компетентного комитета по инфекционным заболеваниям было принято решение об открытии в субботу, 16 мая, 515 организованных пляжей страны", - сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.
Официальный представитель правительства Стелиос Петсас сказал, что открытие пляжей станет тестом, который греки должны успешно пройти, и "паспортом" для возобновления внутреннего и зарубежного туризма.
"Будут определенные правила, и их выполнение будет контролироваться. Это важный тест, который мы должны успешно пройти. Весь мир смотрит на Грецию, потому что до сегодняшнего дня она показала образцовое отношение к пандемии", - сказал Петсас на брифинге для редакторов отделов политики.
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Как он отметил, граждан призывают показать, что этим летом они могут безопасно наслаждаться красотами страны.
"Это будет лучший паспорт для перезапуска не только внутреннего, но и зарубежного туризма. Давайте скажем веское слово в эти выходные", - добавил он.
Организованные пляжи откроются с 8 часов утра в субботу. На пляжах с контролируемым входом требуется обязательный контроль количества посетителей, максимальное количество людей составляет 40 человек на 1 тысячу квадратных метров. Минимальное расстояние между стойками зонтов установлено в 4 метра, а минимальное расстояние между периметром тени двух зонтов определено в 1 метр. Под одним зонтиком может быть до двух шезлонгов, за исключением семей с несовершеннолетними детьми. Минимальное расстояние между двумя лежаками под разными зонтами установлено в 1,5 метра.
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Персонал организованных пляжей обязан дезинфицировать лежаки-шезлонги после каждого клиента. Купающиеся обязаны использовать на шезлонге полотенце.
Кафе на пляжах смогут продавать кофе на вынос. Предприятиям общественного питания можно продавать только продукты в упаковке на вынос, готовить их на месте запрещено. Запрещено употреблять и продавать алкогольные напитки. Доставка их в эти точки запрещена. Не разрешается устанавливать столики и стулья в кафе и барах. Минимальное расстояние между клиентами, ожидающими обслуживания, составляет 1,5 метра. Персоналу настоятельно рекомендуют использовать маски.
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"Соблюдение мер будет строго контролироваться, а штрафы и санкции в случае нарушения будут жесткими", - заявил замминистра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий по борьбе с коронавирусом.
При первом нарушении штраф будет составлять от 5 тысяч до 20 тысяч евро, в зависимости от площади заведения, а его деятельность будет приостановлена ​​на 30 дней. В случае второго нарушения будут утроены как штраф, так и срок, на который деятельность компании будет приостановлена, то есть компания будет закрыта на 90 дней.
"Если некоторые не готовы открыться с соблюдением всех мер в полном объеме, пусть они не спешат и не рискуют", - посоветовал Хардалиас.
Предполагается, что эти правила будут действовать и в случае открытия туристического сезона в Греции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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