Рауф Арашуков пожаловался на питание в СИЗО "Лефортово"

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший сенатор Бывший сенатор Рауф Арашуков пожаловался на ассортимент тюремного ларька в столичном СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников

"Арашуков рассказал членам ОНК, что ассортимент тюремного ларька крайне мал. Там нет овощей. Купить можно только яблоки и лимоны", - передает Мельников слова Арашукова.

Заключённый заявил ОНК, что тюремный ларёк работает только раз в месяц, а посылки и передачи отменены из-за коронавируса, поэтому консервы, заказанные 25 марта, Арашуков получил только 19 мая.

На прошлой неделе адвокат Владимир Постанюк говорил, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящей инстанции о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, постановление о продлении ареста отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение. До этого пребывание в СИЗО фигурантов было продлено до 24 июля. Они продолжат находиться под стражей до нового рассмотрения Мосгорсудом.

Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Следствие считает, что Рауль Арашуков , как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.