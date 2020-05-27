Рауф Арашуков пожаловался на питание в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков пожаловался на ассортимент тюремного ларька в столичном СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
"Арашуков рассказал членам ОНК, что ассортимент тюремного ларька крайне мал. Там нет овощей. Купить можно только яблоки и лимоны", - передает Мельников слова Арашукова.
Заключённый заявил ОНК, что тюремный ларёк работает только раз в месяц, а посылки и передачи отменены из-за коронавируса, поэтому консервы, заказанные 25 марта, Арашуков получил только 19 мая.
На прошлой неделе адвокат Владимир Постанюк говорил, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящей инстанции о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, постановление о продлении ареста отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение. До этого пребывание в СИЗО фигурантов было продлено до 24 июля. Они продолжат находиться под стражей до нового рассмотрения Мосгорсудом.
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Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Следствие считает, что Рауль Арашуков, как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Более года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
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