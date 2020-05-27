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2020-05-27T12:41
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Матвиенко и Беглов возложили цветы к памятнику Петру Первому
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РИА Новости

Матвиенко и Беглов возложили цветы к памятнику Петру Первому

12:41 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложили цветы к памятнику Петру Первому на Сенатской площади в день основания северной столицы, сообщает пресс-служба администрации главы города.
Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную дату со дня своего основания: в этот день 317 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра. День основания северной столицы - особенный праздник для жителей города, обычно он длится несколько дней. Однако в этом году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате.
"Букеты цветов в знак признательности и уважения к основателю Санкт-Петербурга – императору Петру Первому - легли сегодня к подножию Медного всадника на Сенатской площади", - говорится в сообщении.
В традиционной церемонии в День города также приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко.
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Сергей ЛитвиненкоАлександр ГуцанВячеслав МакаровВалентина МатвиенкоАлександр БегловСанкт-Петербург
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